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Правила жизни русского офицера

17:21. 29 февраля 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: culture.ru

В дореволюционной России офицеры считались привилегированным и окруженным романтическим флером сообществом. Однако их жизнь подчинялась строгим правилам: не только формальному уставу, но и неписаному кодексу чести. В начале ХХ века в свет вышла брошюра Валентина Кульчицкого «Советы молодому офицеру», которая отражала нравы офицерской среды, сформированные за несколько десятилетий. «Культура.РФ» рассказывает о том, на ком могли жениться военные, как они тратили деньги и за что дрались на дуэлях.

Правила жизни русского офицера

О браке

«За полковыми дамами не ухаживай (в пошлом смысле). Не заводи романы в своей полковой семье, в которой приходится служить десятки лет. Подобные романы всегда кончаются трагически».
 

Офицер не мог жениться до 23 лет. А до 28 лет — должен был доказать, что может содержать семью: либо представить документы на недвижимость, которая приносила доход не менее 300 рублей в год, либо на вклад в банке в 5000 рублей. Инструкция гласила, что избранница офицера должна соответствовать двум критериям: иметь не менее 250 рублей чистого годового дохода и хорошую репутацию. Артистки или разведенные женщины, которые при расставании с мужем взяли вину за развод на себя, считались категорически неподходящей партией. За такой брак легко могли выставить из армии. Доход офицера и его избранницу обязательно проверял командир полка.

Офицеры — особенно младшие — получали недостаточное жалованье, чтобы обеспечивать себя и семью на уровне, который соответствовал бы престижному званию. Поэтому командование шло навстречу и разрешало брак, если он мог поправить финансовое положение. Но личность невесты все-таки тщательно изучали. И при таких обстоятельствах гусары часто оставались холостыми.

Правила жизни русского офицера

О дуэлях

«Дуэли допускаются только по постановлению или с разрешения полкового суда чести. Дуэли в военное время запрещены».
 

Для офицера не было ничего дороже, чем честь, поэтому малейшее посягательство на нее, любая насмешка или неуважение буквально вынуждали бросать перчатку. Моветоном считалось публично ответить на обиду — опуститься до оскорблений или ударить обидчика, но и не предпринимать ничего было унизительно. Выходом становилась дуэль. Офицер, снесший оскорбление и не защитивший свою честь на дуэли, считался навсегда опозоренным.

В имперской России с дуэлями боролись всегда. Наказания в разные годы менялись: от ссылки до смертной казни. Однако и угроза строгого наказания не пугала офицеров.

Правила жизни русского офицера

В 1894 году даже были изданы «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде». После их принятия офицер, оскорбивший товарища, обязан был дать сатисфакцию. А потерпевшая сторона — её потребовать. Однако одобрить дуэль мог только суд общества офицеров, а перед этим повод к поединку тщательно изучали и обсуждали. В «Правилах» отмечалось, что порой ничтожные поводы приводят к гибельным последствиям. Среди таковых были жесты, слова или намеки, которые демонстрировали презрение, неуважение или пренебрежение. «Среднетяжелыми» оскорблениями считались грубое ругательство, издевательское высказывание. Тяжкими поводами — пощечина и вообще удар, обесчещение жены, сестры, дочери.

Правила жизни русского офицера

Также суд мог удалить из полка тех офицеров, для кого сатисфакция стала просто формальностью, а не рьяной защитой чувства чести и собственного достоинства.

О деньгах

«Не делай долгов: не рой себе ямы. Живи по средствам. Отбрось ложное самолюбие. Безнравственно делать долги, не имея возможности их уплатить; иначе — не залезай в чужой карман».
 

Одно из ключевых правил негласного офицерского кодекса запрещало наживать долги. Но избежать этого было практически невозможно: офицерская жизнь многим оказывалась не по карману. К тому же обмундирование (а часто и лошадь тоже) офицер должен был приобретать за собственный счет.

Правила жизни русского офицера

Кроме прочего, офицеры выписывали журналы и газеты, посещали театры и концерты, сдавали деньги на Пасху и новогоднюю елку, именины и полковые праздники. И это все — не считая мелких и непредвиденных расходов. В кавалерии добавлялись расходы на седла, лечение лошади и услуги кузнеца.

Больше других тратили гвардейцы. Они устраивали помпезные ужины в ресторанах, поездки на природу с шампанским и экзотическими яствами, покупали самых дорогих лошадей, а сидеть в театре не на первом ряду партера или не в ложе у гвардейцев считалось позором.

О других ограничениях

«Фуражка должна быть надета согласно уставу, а шинель всегда застегнута на все пуговицы. <…> Вообще поведение офицеров должно обращать внимание своей корректностью и предупредительностью к окружающим».
Правила жизни русского офицера

Некоторые обязательные предписания для офицеров можно назвать экстравагантными. Так, например, офицер не мог взять сдачу у извозчика. Какую бы купюру он ни отдал за поездку, остаток автоматически становился чаевыми, поэтому подвезти офицера считалось большой удачей. Он не мог сам носить пакеты с покупками и багаж: должен был оплатить доставку на дом или нанять носильщика. Нельзя было посещать гостиницы и рестораны низших разрядов: пивные, чайные, трактиры при железнодорожных станциях. Также не мог офицер самостоятельно вести торговые дела и управлять промышленными заведениями — только лишь через доверенных лиц, приказчиков и управляющих. Игра на деньги тоже запрещалась.

Всеобщей для армии традицией было сохранение чести мундира — ничто не могло бросить тень на родной полк. Офицер не должен был запятнать мундир ни одним порочащим поступком. А также обязывался моментально исполнить любое приказание, иметь приятные манеры, подтянутую стройную фигуру и щеголеватость в одежде. Особое внимание уделялось простой прическе, чистоте форменных вещей, перчаток, воротника, сапог.

Нижние чины гусарских полков много времени посвящали починке и чистке обмундирования и оружия — это было их обязанностью. У остальных за чистотой одежды и оружия следили денщики: солдаты, стоявшие на службе у старшего по званию. Особенно много внимания требовали гусарские куртки, богато расшитые шнурами, галунами и пуговицами, которые надо было всегда содержать в идеальном порядке.

Автор: Дарья Лёгкая

 

Источник: https://nstarikov.ru/pravila-zhizni-russkogo-oficera-113064

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1755 1253
    Игорь 29 февраля 2020 в 17:44

    Нормально только о чести ни слова это скорее джентльменский набор – карты, пистолет, презерватив, фэйс контроль который проходят не по моральным, а по формальным качествам. Короче так, дела вести нельзя т.е. работать ни кем нельзя, но деньги на кармане должны быть. Да это бандитов так готовят не знаю ещё кого.

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