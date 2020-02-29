Открытым текстом 28.02.2020

Пандемия экономики из-за коронавируса

Коронавирус вырвался из-под контроля. На этой неделе уже не только Китай, а добрых полмира залихорадило в прямом смысле слова.

Ещё в двухтысячном году великий польский кинорежиссёр Кшиштоф Ежич Занусси создал фильм “Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём”. Но некоторые проявления этой болезни убивают быстрее прочих.

На этой неделе общее число умерших от коронавирусной пневмонии превысило 3000, общее число выявленных заражённых перевалило за 80 000.

Открытым текстом сообщаю: многих спасают аппаратами искусственного дыхания и недешёвыми препаратами, применяемыми против размножения вируса иммунодефицита. Отсюда статистика — один погибший на тридцать заражённых. Но главное — вирус вырвался далеко за пределы Китая. В том числе и в Европу, и в Америку.

В Италии выявлено уже несколько сот заражённых, из них более десяти умерли. В десятке стран Европейского союза по одному-двое больных. Есть заражённые и среди эвакуированных с задержанного в Японии круизного судна “Алмазная принцесса”. В частности, трое граждан Российской Федерации.

Открытым текстом напомню: Европа — не Китай, изолировать города с миллионным населением не хватит ни политической воли, ни организованности. Правда, в ЕС больше, чем в Китае, аппаратов искусственного дыхания и кровообращения — а с их помощью можно поддерживать больного, пока его лёгкие переживут воспаление. Смертность в клиниках будет даже меньше китайской. Но болезнь наверняка уже и там, где ни аппаратов, ни дорогих лекарств, ни тем более тестов на вирус. А тесты — даже нашей разработки — на ранних стадиях не замечают вирус. Официально его как бы нет. А неофициально?

Правда, наш Минздрав сделал всё возможное. Больше ста клиник по стране готовы принять пациентов. И аппаратов искусственного дыхания, надеюсь, хватит на всех.

А в мире вовсю обсуждают не только изменения расписания чемпионата Европы по футболу и даже отмену Олимпийских игр в Токио. Карантин так ударил по производству, что биржи обваливаются. Не выживут не только некоторые люди, но и некоторые экономики. Чёрный лебедь, похоже, опять прилетел в самый неудобный и неожиданный момент.

Замаскированная зараза

Коронавирус у человека впервые выявлен в 1965-м. Но серьёзное внимание на эту группу вирусов обратили только в 2002-м, когда в Китае случилась первая эпидемия воспаления лёгких от такого вируса и появились первые погибшие.

Поверхность вируса покрыта торчащими наружу молекулами белка, в электронном микроскопе похожими на зубья короны, откуда и название. Эти белки похожи на те, что активно участвуют в обычном обмене веществ. Поэтому система иммунитета срабатывает слабо, а обычные клетки охотно прикрепляют вирус к себе. Вместе с белковой молекулой проходит наследственное вещество вируса, и клетка штампует множество копий вирусной конструкции, пока не умрёт от перенапряжения.

Нынешний коронавирус особо опасен тем, что клиническая картина воспаления лёгких проявляется через две недели после заражения, а по свежим данным может развернуться даже через три недели.

За это время больной может, сам того не зная, заразить десятки других людей. Отчего и нужен карантин даже для тех, кто вроде бы ничем пока не болен. Единственное утешение — после начала явной болезни наконец просыпается иммунитет. Надо только дать человеку возможность продержаться, пока его организм уничтожает вирусы вместе с копирующими их клетками. Но в это время больные лёгкие могут заполниться жидкостью и порою нужно даже не искусственное дыхание, а искусственное насыщение крови кислородом вне организма.

Пока техники хватает — смертность низкая. Но врачи всё чаще спрашивают: а что если больных будет больше, чем оборудования? Пока тихо, в разговорах между собой. Но ведь это вопрос жизни граждан. И задавать его надо на всю страну! Минздрав такое предусмотрел? И какие меры он собирается предпринимать, когда коронавирус доедет до Российской Федерации? Мы сможем организоваться так же, как в коммунистическом Китае? Готовы ли к мобилизации медработники — действующие и уже не работающие в системе? Как будем перекрывать заражённые районы? Дезинфицировать общественные места? Дадут ли наши коммерсанты закрыть их торговые центры и кинотеатры? Публичных ответов пока нет.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-28-02-2020/