От памяти ничего не осталось: как проходит Марш Немцова в Москве.
«Мы к Немцову не то, чтобы хорошо относимся», - признался мне парень из Ассоциации народного сопротивления. Небольшая группа людей с черно-зелеными флагами вливалась в коробку людей, называющих себя «правыми». Эмблемы на их знаменах почему-то напоминали знак украинского батальона Донбасс.
Впрочем, недостатка в символике и атрибутике в центре Москвы нет. Тут и Солидарность, и Парнас, и движения за Умеренную Маскулинность, и против Патриархата. Портреты всевозможных «политзаключенных», вот только фотографий самого Бориса Немцова, убитого пять лет назад, не так много.
Накануне шествия в рядах оппозиции случился раскол. Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша - дескать, с памятью он не имеет ничего общего.
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Сергей Митрохин, Николай Рыбаков, основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский (слева направо) и участники марша памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС.
«В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось. Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах - о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне - о Конституции, о неоднозначном деле «Сети» и опять под дудку Навального», - написал в социальных сетях бывший соратник Немцова Михаил Конев.
И судя по лозунгам, звучавшим во время колонны, он оказался абсолютно прав.
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С флагами Украины и Евросоюза в авангарде колонна двинулась по бульварам.
«Мы здесь власть!» - традиционно скандировала толпа. Надо отдать должное, ведущий колонну Илья Яшин периодически возвращал людей в повестку. И между «Украина, мы с тобой!» и «Россия будет свободной!» все-таки вспоминали о Немцове: «Не забудем не простим!» и «Наше имя - Борис Немцов!».
«Снайперы! Смотрите! Снайперы! - истерично вопит рядом какая-то тетка. - Снайперы, позор!» Почему охрана ее же безопасности - это позор, женщина объяснить не может: «Вы что, за них?» - ошарашенно смотрит на меня, размахивая Конституцией.
Останавливаюсь на пересечении с Цветным бульваром, чтобы послушать, о чем говорит колонна. «Серп и молот - смерть и голод!» - скандируют парни с флагами, на которых написано «Декоммунизация»
– Какие вы молодцы, ребята, - нахваливает женщина идущего рядом девятиклассника.
- А чего вы пришли? За что выступаете?
– Мы за будущее. – А какое вам нужно будущее?
– Свободное, - отвечает пацан.
А потом, подумав, вдруг по-взрослому задвигает о наболевшем: «Система образования устарела, она не развивает творческую натуру. Любая попытка отойти от программы подавляется. Образование должно быть свободнее». И тут мне, отцу двоих дочерей, крыть нечем. Мимо проплывают коробки с плакатами о «Новом величии», «Сети», «Московском деле». «Свободу крымским татарам!» - кричит очередная группа с транспарантом «Украина, мы с тобой!» Марш потихоньку выходит к Садовому кольцу.
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У Садового колонна потихоньку растекается на два ручья к метро. С одного из плакатов на ряды полиции смотрит лицо Бориса Немцова в медицинской маске. Он бы иронию оценил. Еще на входе полиция через громкоговорители предупреждала, что согласно федеральному закону скрывать лица на шествии запрещено. И это в то время, когда коронавирус шагает по планете.
Несколько парней подошли к мужчине, который размахивал жовто-блакитным флагом. Что-то вежливо, но убедительно ему сказали. Он снял полотнище с древка и бережно сложил. «Мероприятие закончено, - монотонно повторял полицейский. - Проходите к метро». Желающий побузить, слава Богу, не нашлось.
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Профанация от профана.
Кыця, про птичку было лучше, чем про Эйдмана.
Жду комментариев наших “серых” по поводу притеснения свободы слова и выражения мысли.
Заодно предлагаю прогуляться по Киеву с флагом России и СССР.
Вам не кажется, что сравнивать ситуацию выхода с российским флагом, который, по мнению украинцев, является флагом оккупантов и данной манифестацией, является манипуляцией? Попробуйте выйти в Москве с нацистским флагом, а потом вернёмся к разговору.
К стати цвет советского и германского (времён Алоизиевича) флагов одинаковые.
Не помню белого и черного цветов и свастики на советском флаге.
Это не манипуляция, а констатация факта.
Если дочитали материал, то внизу должны были увидеть, что дяденьку с украинским флагом вежливо попросили убрать его.
На Украине было бы так же?
Второй момент – на каких доводах украинцы считают россиян оккупантами, и почему, по Вашему, они так должны думать?
Украинцы рулили СССР и толкали его к развалу А Русские оккупанты. Офигеть
Они все одного лукошка поганки.
Но мне интересно, как они выкрутятся в свете подобного освещения событий от КП, которая, по сути, оппозиционна.
Это просто их “боль” в невозможности что то сделать.
Как соберутся еще раз в кучу – получат новую “информационную вакуумную бомбу” в “трубу”.
Пока же это просто показатель продажности оппозиции, расколотой противоречиями на части.
Манипуляция. Вы уже вышли на Красную площадь с гитлеровским флагом?
Вы реально считаете, что события в ЛДНР для хохлов это не оккупация?
Меня интересует Ваше мнение в свете подачи Вами слов:
…который, по мнению украинцев, является флагом оккупантов…
И этого:
…Попробуйте выйти в Москве с нацистским флагом…
Я вижу это как фразу со сравнением отношения украинцев к россиянам, как россиян к нацистам.
Правильно ли я все понял?
Мероприятие закончено,флаг украины бережно сложили ,пригодится ещё,оплатили -сделано.
Вирус в короне разносят. В такое ответственное время.