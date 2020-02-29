От памяти ничего не осталось: как проходит Марш Немцова в Москве.

«Мы к Немцову не то, чтобы хорошо относимся», - признался мне парень из Ассоциации народного сопротивления. Небольшая группа людей с черно-зелеными флагами вливалась в коробку людей, называющих себя «правыми». Эмблемы на их знаменах почему-то напоминали знак украинского батальона Донбасс.

Впрочем, недостатка в символике и атрибутике в центре Москвы нет. Тут и Солидарность, и Парнас, и движения за Умеренную Маскулинность, и против Патриархата. Портреты всевозможных «политзаключенных», вот только фотографий самого Бориса Немцова, убитого пять лет назад, не так много.

Накануне шествия в рядах оппозиции случился раскол. Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша - дескать, с памятью он не имеет ничего общего.

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Сергей Митрохин, Николай Рыбаков, основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский (слева направо) и участники марша памяти политика Бориса Немцова. Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС.

«В сегодняшнем мероприятии от памяти почти ничего не осталось. Требования об увековечивании памяти Немцова тонут в политических лозунгах. Уже новых, не тех, которые произносил Борис на улицах - о мире, о демократии и против власти. Сегодня будут говорить о том, что на волне - о Конституции, о неоднозначном деле «Сети» и опять под дудку Навального», - написал в социальных сетях бывший соратник Немцова Михаил Конев.

И судя по лозунгам, звучавшим во время колонны, он оказался абсолютно прав.

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С флагами Украины и Евросоюза в авангарде колонна двинулась по бульварам.

«Мы здесь власть!» - традиционно скандировала толпа. Надо отдать должное, ведущий колонну Илья Яшин периодически возвращал людей в повестку. И между «Украина, мы с тобой!» и «Россия будет свободной!» все-таки вспоминали о Немцове: «Не забудем не простим!» и «Наше имя - Борис Немцов!».

«Снайперы! Смотрите! Снайперы! - истерично вопит рядом какая-то тетка. - Снайперы, позор!» Почему охрана ее же безопасности - это позор, женщина объяснить не может: «Вы что, за них?» - ошарашенно смотрит на меня, размахивая Конституцией.

Останавливаюсь на пересечении с Цветным бульваром, чтобы послушать, о чем говорит колонна. «Серп и молот - смерть и голод!» - скандируют парни с флагами, на которых написано «Декоммунизация»

– Какие вы молодцы, ребята, - нахваливает женщина идущего рядом девятиклассника.

- А чего вы пришли? За что выступаете?

– Мы за будущее. – А какое вам нужно будущее?

– Свободное, - отвечает пацан.

А потом, подумав, вдруг по-взрослому задвигает о наболевшем: «Система образования устарела, она не развивает творческую натуру. Любая попытка отойти от программы подавляется. Образование должно быть свободнее». И тут мне, отцу двоих дочерей, крыть нечем. Мимо проплывают коробки с плакатами о «Новом величии», «Сети», «Московском деле». «Свободу крымским татарам!» - кричит очередная группа с транспарантом «Украина, мы с тобой!» Марш потихоньку выходит к Садовому кольцу.

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У Садового колонна потихоньку растекается на два ручья к метро. С одного из плакатов на ряды полиции смотрит лицо Бориса Немцова в медицинской маске. Он бы иронию оценил. Еще на входе полиция через громкоговорители предупреждала, что согласно федеральному закону скрывать лица на шествии запрещено. И это в то время, когда коронавирус шагает по планете.

Несколько парней подошли к мужчине, который размахивал жовто-блакитным флагом. Что-то вежливо, но убедительно ему сказали. Он снял полотнище с древка и бережно сложил. «Мероприятие закончено, - монотонно повторял полицейский. - Проходите к метро». Желающий побузить, слава Богу, не нашлось.

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Источник: https://www.vladimir.kp.ru/daily/27098.5/4171560/