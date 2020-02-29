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История и традиции празднования Масленицы в России

13:55. 29 февраля 2020 133 просмотра 9 коммент. Опубликовал:
Источник: РИА Новости
Масленица – многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны.
Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней недели перед Великим постом. Это подготовительная неделя к Великому посту.
Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2020 году Масленица продлится с 24 февраля по 1 марта.
Праздник пришел из языческой культуры,  был известен на Руси ещё до принятия христианства.
 
В языческой Руси масленичная седмица, начинавшаяся в день весеннего равноденствия, стала наследницей более древней славянской Комоедицы, связанной с культом просыпавшегося весной медведя и получившей название от печеных комов из гороховой муки – прообразов позднейших блинов. Комоедица частично сохранилась в Белоруссии как часть масленичных празднований. Медведь на Руси остался одним из важных персонажей праздничных гуляний, однако, уступив главенство богине смерти и зимы Марене и богу солнца Яриле. Что касается масляного блина – символа солнца и жизни, он стал главным масленичным лакомством.
После принятия христианства оказалось, что традиционное время праздника выпадает на Великий пост. Поскольку праздничное разгулье противоречило духу поста, Масленицу пришлось сместить на последнюю предпостовую неделю. В церковной традиции масленая седмица (неделя) именуется сырной или мясопустной – поскольку в воскресенье происходит заговенье на мясо. В то время как улицы гудят весельем, церковные службы постепенно принимают постовой характер – в среду и пятницу не служится литургия, читается покаянная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье вспоминается Адамово изгнание из рая и совершается чин прощения. Считается, что эти семь дней должны быть посвящены не разгулу и обжорству, а примирению с ближними, прощению обид и подготовке к посту.
Тем не менее, главными атрибутами народного праздника являются застолья и гулянья. Прощаясь на семь недель со скоромной пищей, за семь дней праздника люди стараются впрок наесться молочными продуктами, яйцами, рыбой и главным блюдом – блинами.
Каждый день Масленицы имеет свое название и свое содержание.
 
В понедельник отмечали встречу праздника, по городу готовили качели, балаганы и прочие увеселительные заведения для народных гуляний.
Во вторник на Руси были заигрыши: холостые юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы после окончания Великого поста сыграть свадьбу.
В среду-лакомку теще полагалось накрывать стол для зятя и всей родни.
В четверг начинался разгул, после семейных посиделок народ устремлялся в балаганы, на карусели и площади, где были организованы гуляния.
 
В пятницу зять приглашал на тещины вечерни, это мог быть праздничный обед для всей родни жены или скромный ужин в семейном кругу.
На золовкины посиделки в субботу невестка приглашала родню мужа, его сестер с их семьями.
Кульминацией праздника были проводы Масленицы, сопровождавшиеся зажиганием костров, масленичными санными поездами, ряжеными.
Гулянья на Масленицу, как и на Святки, были самыми массовыми. Первым признаком Масленицы было катание на лошадях: светское и народное. В Москве катались по кругу от Красной площади до нынешнего Электрозаводского моста (тогда это был Покровский мост) или вокруг Кремля и по Красной площади. Эти районы на время празднеств освобождались от движения.
 
На улицах обязательно ставили катальные горы и качели. В частных владениях горки могли быть небольшими, метров 10, а в публичных местах – 20-30 метров в высоту. Горы обливали водой по снегу, делали небольшой бортик по бокам. Внизу – сугробы, чтобы не разбиться при падении.
Атрибутом всякого гулянья было торжище, где ставили палатки, павильоны и так называемый шатер – съестную и закусочную, а также, распивочную. Здесь же продавались свистульки и лакомства.
Порция блинов стоила небольшие деньги. На улице блины традиционно просто посыпали сахаром, так их было удобно есть. А со сметаной, рыбой, икрой и сладким блины подавали уже дома.
В дни Масленицы слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.
 
Хотя к ХIХ – началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник: https://nstarikov.ru/113428-113428

Метки: чит.клуб

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 723 411
    Вячеслав 29 февраля 2020 в 14:59

    Все смешалось, то сретенье, то день святого вазелина, теперь масленица. Как в кино: “че у нас тут сегодня, вот, день взятия Бастилии”.

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  • 26469 23081
    Вячеслав 29 февраля 2020 в 15:22

    Масленица НЕ является ведическим праздником и НЕ имеет никаких ведических корней — этот праздник был введен церковниками в XVI веке для вытеснения из народного сознания великого солнечного праздника встречи весеннее равноденствие (начало астрономической весны). Славянские праздники отмечаются строго в определённые дни, а не являются “плавающими”, как у христиан… Если бы правительство, по поручению РуПЦер, разрешило его праздновать, то оно разрешило бы и строительство наших капищ, не запрещало бы Славяно-Арийские веды, не преследовало бы староверов (не путать со старообрядцами-христианами) и родноверов… Но этого нет…

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