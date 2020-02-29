«Боялся русских снайперов». Комендант Освенцима 15 лет скрывался в лесу

20 декабря 1960 года наряд полиции окружил вагончик в лесной чаще близ Гамбурга (Западная Германия). На всякий случай блюстители порядка ещё раз проверили оружие. Им сообщили – предстоит задержание крайне опасного человека: отличного стрелка, занимавшегося спортом. Дверь открыл радушный мужик лет пятидесяти с залысинами, до глаз заросший бородой. Предложил выпить пива. «Что? Рихард Баер? Вы ошибаетесь, здесь такого никогда не было». Он охотно предъявил полицейским документы – служащий лесного хозяйства Карл Нойманн, работает тут уже давно.

«Расчистить поляну от сучьев после бури, спилить дерево, подстрелить бешеного волка – о, пожалуйста, это ко мне» — улыбался лесник. Полиция слегка засомневалась, но всё же арестовала добряка из леса. Они наведались к его супруге в Гамбург – та начала божиться, что живёт именно с Карлом Нойманном, но с перепугу запуталась в показаниях, и назвала себя «фрау Баер». После очной ставки с женой арестованный перестал улыбаться, и попросил сбрить ему бороду. «Я всего лишь выполнял приказы, — заявил он. – Служил Германии, как и вы, ребята».

Штурмбанфюрер СС Рихард Баер, руководивший в ранге коменданта самым страшным «лагерем смерти» за всю историю человечества, скрывался от правосудия 15 лет. Пока наконец-то совершенно случайно не был опознан одним из своих сослуживцев.

Баня в газовой камере

Баер начал свою карьеру сразу после прихода к власти Адольфа Гитлера, став в возрасте 22 лет охранником первого концлагеря рейха – Дахау. Через 9 лет (в 1942-м) Рихард был назначен адъютантом шефа концлагеря Нойегамме. Уже тогда Баер принимал участие в массовых убийствах – под предлогом «помывки и дезинфекции» он лично загонял советских военнопленных в газовые камеры. Этот эсэсовец без проблем убивал людей любой национальности, включая немцев – Баер организовал умерщвление сотен инвалидов и умственно отсталых граждан рейха по «Программе Т4». Пациентов больниц ликвидировали инъекциями яда, дабы избавить экономику нацистской Германии от «лишней нагрузки».

Как вспоминали бывшие «коллеги» нациста, Баер никогда не боялся испачкать кровью руки, и не стеснялся браться за публичные казни вроде повешения женщин и подростков. Эти качества нацистам и были нужны: 11 мая 1944 года Рихард Баер получил назначение в Освенцим, сменив на посту коменданта Артура Либехеншеля – уволенного «за излишнюю мягкость» по отношению к заключённым. Тем самым, штурмбанфюреру Баеру дали понять, как следует действовать. Он не разочаровал начальство. Лишь однажды Баер попросил «помедленнее присылать евреев из Венгрии: газовые камеры и крематорий не справляются, хотя работают в круглосуточном режиме». За 8 месяцев его власти в Освенциме были убиты и замучены сотни тысяч узников.

«Убейте как можно больше»

Едва Красная Армия приблизилась к Освенциму, Баер отдал приказ об эвакуации, устроив «марш смерти» – 18 января 1945 года из лагеря под конвоем СС вышли 60 000 узников. Многие несчастные попросту замёрзли по дороге (у большинства не было никакой обуви, только обмотки на ногах), ослабевших пристреливали охранники. По свидетельству оберштурмфюрера СС Вильгельма Рейшенбека, Баер дал инструкции эсэсовцам: убивать как можно больше людей во время «марша».

Вскоре экс-комендант Освенцима обрёл новую должность – теперь он управлял лагерем Дора-Миттельбау, предназначенным для советских военнопленных. Там он «прославился» тем, что массово казнил красноармейцев на виселицах за «саботаж» и подозрение в «подпольной деятельности». Всего за 2 месяца Баер отправил на смерть около 6 000 заключённых.





Работал рядом с палачом

В апреле 45-го Баер получил перелом ноги во время американского авианалёта, и был отправлен на лечение – в госпитале его и застала капитуляция Германии. Экс-комендант Освенцима немедленно сбежал с больничной койки, и вместе с женой направился на юг страны. По дороге его дважды задерживали солдаты США: поскольку Рихард удалил стандартную татуировку СС, он не был опознан как эсэсовец. В декабре 45-го Баер перебрался в Гамбург, где купил на чёрном рынке паспорт на имя Карла Нойманна – так тогда поступали многие скрывшиеся от правосудия офицеры СС.

Вскоре он устроился лесничим. Его всё устраивало – довольно скромная зарплата, но зато никто не увидит, и не опознает. Зачастую Баер целыми месяцами жил в вагончике, не покидая лес: ему везде мерещились израильские спецназовцы или русские снайперы. Он практически не общался ни с соседями, ни с коллегами. Незадолго до ареста в 1959 году бывший эсэсовец с финансовой помощью тестя приобрёл свой дом: на окраине, подальше от людских глаз.

Долго время считалось – штурмбанфюрер погиб при бомбёжке, поэтому его не искали. Розыски стартовали в 1955-м – когда на допросе подчинённый Баера в Освенциме, оберштурмфюрер Вильгельм Рейшенбек показал: тот несёт прямую ответственность за гибель 15 000 узников при эвакуации. Внезапно выяснилось – никаких записей о смерти Баера нет. Полиция устроила обыск у родственников эсэсовца, изучила их почту, но ничего не нашла. В 1960-м году Газеты ФРГ опубликовали фото Рихарда Баера в форме СС, и в полицию сообщил…сотрудник того самого лесничества. Оказывается, этот человек год содержался в Освенциме, был истощён до состояния скелета и чудом выжил. Впоследствии, он говорил на пресс-конференции – «мне и в голову не пришло, что один из главных убийц Второй мировой работает бок о бок со мной…явное сходство бросалось в глаза, но я решил – этого не может быть, у меня паранойя». Баера поместили в тюрьму.

Собирал зубы мертвецов

Следствие допросило много сослуживцев бывшего эсэсовца, и газеты публиковали их признания каждый день. Один охранник Освенцима отмечал – Баер был самым худшим из трёх комендантов этого концлагеря, он даже не пьянствовал на такой работе: хотя нервы сдавали даже у самых безжалостных эсэсовцев. Трезвый, спокойный, расчётливый, штурмбанфюрер выполнял свою главную работу – уничтожать людей. Впрочем, узника за человека он не считал. Лагерный врач Альфред Курцке показал – «Мы шли, и он увидел около 70 трупов заключённых у ворот – тела лежали целый день. Рихард повернулся ко мне и сказал – «Когда же, наконец, сожгут это дерьмо? ». Гиммлер хвалил Баера за «экономическую эффективность» — при нём в казну рейха стало поступать больше золотых зубов, колец и серёжек погибших узников, чем при его предшественниках».

…Рихард Баер испытал сильнейший нервный срыв. Он не ожидал, что в живых осталось столько свидетелей, и вскроются сочащиеся кровью подробности его зловещей «карьеры» в лагерях смерти. По совету адвоката, экс-комендант Освенцима отказался давать показания, и на заседаниях суда молчал. Лицо бывшего эсэсовца искажал нервный тик, когда он слышал очередные воспоминания – сколько он убил, замучил, повесил, расстрелял. Подсудимый постоянно жаловался, что не может спать. 17 июня 1963 года 51- летний Рихард Баер умер в своей камере от сердечного приступа. К сожалению, он скончался не в мучениях, как большинство его жертв. Но радует, что последние дни убийцы были омрачены страхом возмездия.

Обложка: Рихард Баер. © / Commons.wikimedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/bojalsja-russkih-snajperov-komendant-osvencima-15-let-skryvalsja-v-lesu-113192