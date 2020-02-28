Война с Турцией? Захар хитрее Маска, Пьяная масленица // Галопом по Европам #164

В этом выпуске:

- Турция начала бомбардировки сирийских позиций в Идлибе в ответ на авиаудар, в котором погибли около 30 турецких военных;

- В Иране коронавирусом заразились сразу несколько высших чинов – вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария;

- Bank of America на фоне коронавируса снизил прогноз по росту мирового ВВП в этом году до 2,8%;

- Полковнику Захарченко выдвинули новые обвинения;

- Налоговая отказалась освобождать бедных россиян от НДФЛ;

- Партию Рот Фронт лишили регистрации;

- Академия наук собирается жаловаться в ООН на Илона Маска;

- В 40 процентах больниц и поликлиник в России нет центрального отопления, в каждой третьей – водопровода и канализации;

- ГИБДД отчиталось о работе над водителями: сумма штрафов за 2019-й год превысила 100 миллиардов рублей;

- В Ленобласти чиновники правительства устроили зарядку прямо в зале заседаний.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E2f96sgnXSE