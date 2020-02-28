Война с Турцией? Захар хитрее Маска, Пьяная масленица // Галопом по Европам #164
В этом выпуске:
- Турция начала бомбардировки сирийских позиций в Идлибе в ответ на авиаудар, в котором погибли около 30 турецких военных;
- В Иране коронавирусом заразились сразу несколько высших чинов – вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария;
- Bank of America на фоне коронавируса снизил прогноз по росту мирового ВВП в этом году до 2,8%;
- Полковнику Захарченко выдвинули новые обвинения;
- Налоговая отказалась освобождать бедных россиян от НДФЛ;
- Партию Рот Фронт лишили регистрации;
- Академия наук собирается жаловаться в ООН на Илона Маска;
- В 40 процентах больниц и поликлиник в России нет центрального отопления, в каждой третьей – водопровода и канализации;
- ГИБДД отчиталось о работе над водителями: сумма штрафов за 2019-й год превысила 100 миллиардов рублей;
- В Ленобласти чиновники правительства устроили зарядку прямо в зале заседаний.
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