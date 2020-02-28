В.М. Симчера: Советский Союз разрушали из Москвы

А самые мрачные воспоминания, конечно, связаны с уничтожением Советского Союза. Это был не только и даже не столько какой-то жизненный крах — случилось то, чего не должно и, более того, не могло случиться.

Моими учителями были: академик Струмилин Станислав Густавович, революционер, один из авторов плана индустриализации Советского Союза который умудрился дожить едва ли не до ста лет; академик Немчинов Сергей Васильевич, настоящий гений, который, к сожалению, дожил только до 70; академик Федоренко Николай Прокофьевич, первый директор Центрального экономико-математического института АН СССР, демиург парадоксальной статистики, «профессор профессоров» Маслов Павел Петрович… Они дали мне гораздо больше, чем я мог рассчитывать. В Киеве, в Академии наук Украинской ССР была своя прекрасная школа статистики, куда я и хотел попасть, но туда в аспирантуру меня после института не взяли, потому что вышло распоряжение Хрущева, чтобы у аспирантов было два года трудового стажа, и только для институтов АН СССР было сделано исключение. С 1962-го по 1991-й все годы, наверное, могу назвать счастливыми.

Что касается ответа на ваш вопрос, то я же — из малого народа, русинов, которые веками выживали в очень сложных и тяжёлых условиях, когда одно неверное действие, слово и даже косой взгляд могли стоить имущества, здоровья и жизни не только самому человеку, но всем его родным и близким, когда всегда что-то нужно было скрывать и прятать. Поэтому о каких-то блестящих мгновениях в своей жизни я могу сказать очень мало. Я считаю, что мне очень повезло — благодаря советской власти я смог получить бесплатное образование, закончил с золотой медалью школу, с красным дипломом — институт, оказался в аспирантуре АН СССР в Москве, и всю жизнь занимался любимым делом — наукой, о чём многие поколения моих предков просто не имели представления и не могли даже мечтать.

— Прежде всего, хочу поблагодарить не только за поздравления, но и за предоставленную мне возможность многолетнего сотрудничества с газетой «Завтра», наследницей газеты «День», с Изборским клубом, с телеканалом «День-ТВ», общения с их сотрудниками, авторами, читателями, зрителями и слушателями, со всем кругом единомышленников, которые вокруг них и вокруг Александра Андреевича Проханова объединяются. Я не знаю ни в Москве, ни в России, ни во всём мире настолько объективного, адекватного, критически анализирующего, но в то же время невероятно оптимистичного и патриотического сообщества мыслящих людей.

— Василий Михайлович, мы поздравляем вас, нашего давнего автора, выдающегося учёного и замечательного человека, признанного одним из выдающихся интеллектуалов XXI века, с 80-летием . Далеко не каждому удаётся достичь такого высокого жизненного рубежа, тем более — в добром здравии и с такой великолепной творческой активностью, как у вас. Это — свидетельство и внутренней гармонии человека, и его умения организовать внешние обстоятельства своей жизни. В данной связи хочется задать вам нестандартный вопрос — о том, какой день вы считаете пока самым лучшим, а какой — самым тяжёлым днём для себя.



Я даже сегодня, спустя 30 лет, глубоко в сердце не могу поверить, что всё это — в реальности, а не в каком-то страшном сне. Терять свою Родину, да не единожды, и не по своей воле — никому бы не пожелал пережить такое…

— Можете чуть подробнее рассказать о своих русинских корнях? У нас историю и культуру русинов, увы, знают мало и плохо.

— Нас, русинов, в Закарпатье сейчас всего 650 тысяч, это чуть больше половины населения данного региона, где проживают люди самых разных национальностей, в том числе 300 тысяч украинцев и 200 тысяч венгров.



Но украинские власти с советских времён, когда Подкарпатскую Русь Чехословакии после войны переименовали в Закарпатскую Украину и включили в состав СССР, русинов как народ не признают, записывают нас в украинцы.



Хотя какие мы украинцы — у нас другой язык, другая культура, даже письменность, азбука другая? История русинов и история Украины — пересекающиеся, но совершенно разные пути и судьбы.

Русины — древнейшее славянское население Карпат и Подкарпатья, живут и в Польше, и в Венгрии, и в Словакии, и в Румынии, и в сербской Воеводине. Православное христианство, согласно преданию, приняли ещё до Кирилла и Мефодия, примерно во времена становления Великой Моравии, это самое начало IX века, лет за 150 до Крещения Руси Владимиром Великим.

Поскольку, согласно современным историческим представлениям, славяне шли с запада на восток и с севера на юг, то мы, русины, должны были осесть на своей нынешней территории расселения раньше, чем остальные восточнославянские племена — на пути «из варяг в греки», от Новгорода до Киева.



А вот своей государственности у нас никогда не было — во всяком случае, в письменной истории. И русинам всегда приходилось выживать и сохранять свою идентичность в самых неблагоприятных и жёстких условиях.

По Сен-Жерменскому договору 1921 года Подкарпатская Русь (Ruthenia), входившая в состав Австро-Венгрии, стала частью чехословацкого государства на правах отдельной земли.



После Мюнхенского сговора 1938 года и отторжения от Чехословакии Судетской области до 15 марта 1939 года она продолжала входить в состав чехо-словацкого государства.



После аннексии Третьим рейхом Богемии и Моравии была провозглашена независимость Подкарпатской Руси, но в течение трёх дней она была оккупирована Венгрией, стала частью венгерского государства.



Поэтому у меня в свидетельстве о рождении записано, что я — Ласло Шимчера (László Szimcsera).

С ноября 1944-го, когда Красная Армия заняла эти земли, их государственная принадлежность была не определена, а судьбу Подкарпатской Руси мимоходом решили на Ялтинской конференции, есть запись стенограммы, когда Черчилль задаёт соответствующий вопрос, Рузвельт предлагает передать право решения Сталину, и тот отвечает: «Не возражаю».



Так что Закарпатье было присоединено не к Украине, а к Советскому Союзу, и вошло в состав Украинской ССР по решению Сталина. Кёнигсберг и прилегающие земли Восточной Пруссии, нынешнюю Калининградскую область, он включил в состав не Литовской ССР, а России. А с Закарпатьем поступил по-другому.



И в 1991 году русины могли поставить вопрос о своей независимости или автономии.



Я сейчас даже думаю о том, что напрасно тогда не стал принимать активное участие в процессе политического самоопределения русинского народа, в подготовке Закарпатского референдума, который состоялся 1 декабря 1991 года, — такие предложения у меня были, причём очень серьёзные…



Может быть, тогда вся Украина пошла бы по другому пути — создания не унитарного, а федеративного государства?

— А с чем вы связываете такой всплеск украинского ультранационализма, который привёл к «евромайдану» и к государственному перевороту 2014 года в Киеве?

— Знаете, мои оценки того,

что сегодня происходит на Украине, абсолютно не совпадают ни с тем, что говорится там, ни с тем, что говорится здесь.



Ведь «паны дерутся, а у холопов чубы трещат». И в Москве, и в Киеве делают вид, что крах СССР тут ни при чём, что «прихватизация» ни при чём, что «рыночные отношения» ни при чём, что «демократические реформы» ни при чём. Что это всё было «давным-давно, в другой Галактике». А это — ложь.

Я часто слышу: мол, 30 лет назад Украина была 50-миллионной страной с развитой промышленностью и высоким уровнем жизни, до чего националисты-бандеровцы её довели!



Да ничего подобного! 30 лет назад Украинская ССР была частью 300-миллионной страны, второй сверхдержавы мира, с развитой промышленностью и высоким уровнем жизни.



А разрушали её изнутри и «сверху», из Москвы, сейчас это уже всем известно, но все вокруг блюдут «фигуру умолчания». Горбачёв — герой, Ельцин — герой. Горбачёв-фонды, Ельцин-центры…

Тут можно тысячи версий строить, но факт остаётся фактом: если крах СССР — и вправду величайшая катастрофа ХХ века, то у этой катастрофы, как у любого преступления, должны быть имена, отчества и фамилии.



Или это — не преступление, всё как-то само собой, извините, в штаны наложилось? Поэтому так и ходим 30 лет во взаимных упрёках и обвинениях?

Не надо строить иллюзий: без команды из Москвы в Киеве и в других столицах союзных республик — ни о каком суверенитете в года «перестройки» никто бы даже не заикался. Все эти «национальные лидеры» были агентурой КГБ, которых потом переключили на американских «кураторов» в рамках каких-то договорённостей.



И кто больше всех настаивал на развале Советского Союза? Кравчук? Шушкевич? Нет, Ельцин! Да, долги снял, Крым оставил, но все связи внутри союзной экономики были разрушены, люди ограблены, работы нет, границы открыты…



Вспомните «лихие девяностые», которые Наина Иосифовна Ельцина не так давно окрестила «святыми». Война всех против всех, нищета, миллионы подло обманутых, обездоленных и убитых «рыночными реформами», провал рождаемости, межэтнические и социальные распри…

У России оставался хоть какой-то потенциал для внутреннего роста, нефть и газ плюс ракетно-ядерный арсенал. Украина же была обречена.



Я не случайно сказал про свои русинские корни и про историческую привычку своего народа к выживанию в самых неблагоприятных условиях. Ровно то же сейчас происходит и с Украиной — она выживает, как может.



Некрасиво, может быть даже — особенно с российской точки зрения — преступно и подло. Но разве в России украинским «заробитчанам»-гастарбайтерам все эти годы платили больше и относились к ним лучше, чем в Евросоюзе?



Что, российский капитализм чем-то принципиально отличается от западного? Что, Россия помогла в трудную минуту, поддержала Януковича, хотя бы отказалась признавать «евромайданную» власть, само право «необандеровцев» говорить от имени народа и государства Украины? Нет, ничего подобного мы не увидели.



Почему? Обманули западные «партнёры»? Или «ах, обмануть меня не трудно — я сам обманываться рад!»? Зато «Крым наш»? Я не говорю про тех же галичан, но большинство населения Украины рассуждает так: «Россия от родства с нами отказалась, а потом ещё и обокрала» — ну, как старшие братья младшего в «Сказке о коте в сапогах».



Вот такая тут непростая не только психология, но и арифметика.

— Считается, что за 30 лет «незалежности» Россия спонсировала Украину на несколько сотен миллиардов долларов…

— Я, как профессиональный экономист-статистик, знаю эти цифры. И знаю, что эти деньги, по сути, являются «комиссионными», которые российские «элиты» выплатили «элитам» украинским в рамках совместных сделок с «партнёрами» из третьих стран.



Сравните хотя бы официальные таможенные данные Москвы и Киева, которые даже сегодня, когда всё якобы «прозрачно» и «непримиримо» считается, расходятся на миллиарды долларов. А в 90-е через Украину ежегодно проходило «серого» реэкспорта за 100 млрд. долл. только по нефти и газу, это не считая оружия и прочего «контрафакта».

Так что это не «Россия Украине дала», а российские и украинские «элиты» вместе ограбили народы своих стран, давайте уж называть вещи своими именами.



И эти гешефты никуда не делись — только идут они уже под флагом не «дружбы и братства», а «войны до победного конца». Но деньги — те же… Кому война, а кому — мать родна!

— США, Израиль, другие страны «коллективного Запада», та же Великобритания, те же Германия с Францией, — тут ни при чём?

— Да всё в мире взаимосвязано! Тот же Китай активно «окучивает» и Украину, и Беларусь. Просто вы спросили о причинах роста украинского национализма и российско-украинских отношениях — я ответил. А так-то можно очень долго рассказывать, времени на всё не хватит…

— Насколько я знаю, такие же расхождения по таможенной статистике, как с Украиной, вы обнаружили у России и с другими её внешнеторговыми партнёрами.

— Например, по экспорту нефти в Германию эти разрывы в 2015 году составляли 2,5 раза. По нашим документам, мы продали Германии около 22 млн. тонн нефти на сумму 10,9 млрд. долл., а в немецкой отчётности значится покупка 54 млн. тонн российского «чёрного золота» на сумму 27,1 млрд. долл.



В нефтеторговле РФ и США этот разрыв составляет 3,3 раза, с Францией — 2,5 раза, с Украиной — 1,8 раза.

— Хорошо, Василий Михайлович. Давайте вернёмся к нашей стране. Чем, на ваш взгляд, было обусловлено резкое торможение советской экономики в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века, которое, в общем-то, можно считать одним из важнейших факторов, которые привели к уничтожению Советского Союза? Почему провалилась «косыгинская» реформа?

— «Сталинская» модель социально-экономического развития СССР была разрушена Хрущёвым уже в середине 50-х годов. Всё, что было потом, напоминало медленное таяние огромного айсберга в тёплом океане.



Пока этого айсберга не стало. Понимаете, главное достижение Сталина — даже не индустриализация страны, не темпы экономического роста по 10 и более процентов ежегодно, не Победа 1945 года и не ракетно-ядерный прорыв. Всё это — лишь следствия того общественного прогресса, той культурной революции, которая была осуществлена при нём в нашей стране.



Создания нового типа человека, ориентированного на творчество, на правду, на честь — на лучшее, что было, есть и может быть в человеке. При-ученного работать не за страх, а за совесть, приученного не врать, потому что «врёшь — в тюрьму!», приученного считать себя полноправным членом большой семьи советского народа.



Который даже сегодня, через две трети века после сталинской смерти, несмотря на все усилия, не уничтожен.



Но он уже не определяет ситуацию в нашей стране. И началось всё с Хрущёва, с его предательства — не столько самого Сталина, это ерунда, но тех принципов, на которых строился сталинский Советский Союз.

Все говорят о ленд-лизе, о «плане Маршалла» для послевоенной Европы. Знаете, сколько стоил ленд-лиз для СССР? Меньше 10 млрд. долл. А «план Маршалла»? 17 млрд. долл. А сколько СССР при Сталине в 1946-1953 г. вложил в восстановление экономики Восточной Европы? Около 200 млрд. долл. Без криков и шума.



Потому что Сталин не болтал, а делал. И даже такие вредоносные типы, как Черчилль, это признавали.

Что касается собственно «косыгинской» реформы, она же — «реформа Либермана», о которой мы уже много говорили и писали, то её целью был не поворот к производству потребительских товаров, а конвергенция внутреннего советского рынка с внешними рынками.



Сейчас многие наши коллеги предлагают резко увеличить объём денежной массы, напечатать несколько триллионов рублей и выпустить их в обращение. Но ведь такая эмиссия должна быть сопряжена с аналогичным ростом объёма товаров и услуг, а ничего этого нет и пока не предвидится.



Нам нужно 7% реального роста, а пока нет и 2% фиктивного. В результате получится как раз переиздание «косыгинской» реформы, с ростом номинальных доходов населения, но без роста реального производства…



Значит, будет рост импорта, высокая инфляция и так далее. Сначала — всплеск спроса, потом — «застой» или вообще падение.



То же самое было в «перестройку», когда с подачи академиков Абалкина, Аганбегяна и ряда других авторитетов советской экономической науки принимались чудовищные законы о предприятии, о кооперативах и так далее.

Я не выдаю своё мнение за истину в последней инстанции, но подобные эксперименты повторять ещё раз не советую. Тем более, что сейчас в повестке дня — уже не конвергенция, а глобальный кризис, с распадом мирового рынка на несколько сегментов.



И этот кризис переживут только производящие экономики, к числу которых нынешнюю российскую можно отнести с очень большой натяжкой.

— Можно ли говорить, что СССР пал жертвой заговора собственных «элит» и их сговора с западными «элитами»?

— Говорить можно что угодно. Вопрос в том, что делать. Ведь преодолеть последствия краха СССР для России жизненно важно.

— То есть вы советуете Путину стать «в большей мере Сталиным», чем он является сегодня?

— Дело здесь не в Путине, а в необходимости сменить модель социально-экономического развития России. Надеюсь, что это, в конце концов, произойдёт, и произойдёт ещё при моей жизни.





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