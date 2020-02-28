Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты

Турецкие военные и боевики в провинции Идлиб (Сирия) обстреляли российские и сирийские самолеты. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» с места событий.

«Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков», — пишет News.ru, ссылаясь на сюжет телеканала. Сообщается, что террористы и турецкие военные применяют переносные зенитные ракетные комплексы. Для защиты от них российская и сирийская армии вынуждены применять тепловые ловушки.

В сюжете телеканала говорится, что турецкая сторона активно атакует позиции сирийских военных. Так, в поселке Джубас из-за турецких обстрелов сирийская армия потеряла большое количество бронетехники и артиллерии.

Ранее в Минобороны России впервые официально заявили, что власти Турции поддерживают боевиков в сирийской провинции Идлиб. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, Турция и Иран могут провести встречу, где обсудят военный конфликт в сирийском Идлибе.

Источник: https://ura.news/news/1052420594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews