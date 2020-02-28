„Туман” и „Ясность” в Конституциях РФ и СССР о природных богатствах

Перейдем к существующей Конституции РФ, и как еще её называют – „американской”.

В Конституции СССР все ясно, четко и понятно. Стройте, развивайтесь, живите.

Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.

Начнем со статьи 5 пункт 2. Конституции РФ.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.

(Государство) я выделил специально, так написано в Конституции РФ. Непонятно, республика как государство? Имеет свою конституцию и законодательство. Это, на мой взгляд, не объединяет, а разъединяет РФ.

О природных богатствах.

Статья 9 Конституции РФ, п 1.

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Очень туманное определение. И не отражает принадлежность природных ресурсов вообще кому бы то ни было. Ключевые слова - „используются и охраняются”.

Статья 9 Конституции РФ, п. 2.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Исходя из этого пункта, основного собственника я не вижу, такое впечатление ,что наши богатства принадлежат всему миру, но не народу, а каким то мифическим формам собственности. Ключевые слова – „могут находиться”.

Ссылаться на Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 02.08.2019) „О недрах” можно,

но если учесть Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 52. Международные договоры

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Тогда международный договор полностью „развязывает руки”.Получается ПМЖ в другом государстве – пропуск к нашим богатствам и дает почти неограниченные возможности.

Единственное что осталось у народа это лес, вроде как.

Комментарий к норме части первой ст. 9 Конституционный Суд России дал также в Постановлении от 9 января 1998 г. по делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации*(35), где указал, что лесной фонд, ввиду его жизненно важной многофункциональной роли и значимости для общества в целом, необходимости обеспечения устойчивого развития и рационального использования этого природного ресурса в интересах Российской Федерации и ее субъектов, представляет собой публичное достояние многонационального народа России, является федеральной собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим.



Источник: http://konstrf.ru/9

Однако нещадная вырубка леса доказывает, что и это пояснение – „закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло”.

Только социалистическая форма управления спасет страну и наше богатство для будущих поколений.



Повторюсь не социальное государство, а социалистическое.



Аркадий

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