„Туман” и „Ясность” в Конституциях РФ и СССР о природных богатствах
Пожалуйста прочитайте статью закона внимательно.
Из Конституции СССР 1977 г.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.
Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.
В Конституции СССР все ясно, четко и понятно. Стройте, развивайтесь, живите.
Перейдем к существующей Конституции РФ, и как еще её называют – „американской”.
Начнем со статьи 5 пункт 2. Конституции РФ.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
(Государство) я выделил специально, так написано в Конституции РФ. Непонятно, республика как государство? Имеет свою конституцию и законодательство. Это, на мой взгляд, не объединяет, а разъединяет РФ.
О природных богатствах.
Статья 9 Конституции РФ, п 1.
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Очень туманное определение. И не отражает принадлежность природных ресурсов вообще кому бы то ни было. Ключевые слова - „используются и охраняются”.
Статья 9 Конституции РФ, п. 2.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Исходя из этого пункта, основного собственника я не вижу, такое впечатление ,что наши богатства принадлежат всему миру, но не народу, а каким то мифическим формам собственности. Ключевые слова – „могут находиться”.
Ссылаться на Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 02.08.2019) „О недрах” можно,
но если учесть Раздел VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Статья 52. Международные договоры
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.
Тогда международный договор полностью „развязывает руки”.Получается ПМЖ в другом государстве – пропуск к нашим богатствам и дает почти неограниченные возможности.
Единственное что осталось у народа это лес, вроде как.
Комментарий к норме части первой ст. 9 Конституционный Суд России дал также в Постановлении от 9 января 1998 г. по делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации*(35), где указал, что лесной фонд, ввиду его жизненно важной многофункциональной роли и значимости для общества в целом, необходимости обеспечения устойчивого развития и рационального использования этого природного ресурса в интересах Российской Федерации и ее субъектов, представляет собой публичное достояние многонационального народа России, является федеральной собственностью особого рода и имеет специальный правовой режим.
Источник: http://konstrf.ru/9
Однако нещадная вырубка леса доказывает, что и это пояснение – „закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло”.
Только социалистическая форма управления спасет страну и наше богатство для будущих поколений.
Повторюсь не социальное государство, а социалистическое.
Аркадий
Источник.
.
Российская Конституция – продажная девка Империализма!
Много платят Вам за подобные комментарии?
Или идейный?
Статья на идиотов рассчитана видимо.
По СССР недра принадлежали единолично государству.
По Российской так же, но в возможной частной собственности граждан России.
Пояснение к статье 9 Конституции Российской Федерации:
…Комментарий к Статье 9 Конституции РФ 1. С учетом включения положений комментируемой статьи в гл. 1 Конституции “Основы конституционного строя” они прежде всего должны рассматриваться как основополагающие юридические принципы, пронизывающие всю совокупность правовых отношений, возникающих при использовании и охране в Российской Федерации земли и других природных ресурсов, являющихся основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эти принципы обязательны как для федерального, так и для регионального законодателя; вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов (п. “е” и “к” ст. 72 Конституции). Часть 1 комментируемой статьи на уровне конституционного принципа закладывает основы конституционно-правового режима земли и других природных ресурсов. Сам по себе этот режим определяется с помощью большого количества конституционных положений, образующих подсистему конституционных норм. Частью указанного конституционно-правового режима является определение субъекта, достоянием которого Конституция объявляет землю и другие природные ресурсы. Это весь многонациональный российский народ. Следовательно, субъект РФ не вправе объявить своим достоянием (собственностью) природные ресурсы на своей территории и осуществлять такое регулирование отношений собственности на природные ресурсы, которое ограничивает их использование в интересах всех народов РФ, поскольку этим нарушается суверенитет РФ. В настоящее время есть основания утверждать, что появился новый субъект конституционно-правовых отношений и это будущие поколения россиян. В преамбуле Конституции подчеркивается ответственность народа России за свою Родину перед будущими поколениями. А в сфере бюджетных отношений появились такие понятия, как “стабилизационный фонд”, “фонд будущих поколений”. Соответственно появляется новая публичная цель – защита экономических интересов будущих поколений россиян.
Источник: http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-9-krf
Где списал?
Самая народная и самая социальная была Конституция СССР 1936 года – Конституция победившего социализма. Называлась Сталинской. А в 1977 сплошное лукавство пошло.