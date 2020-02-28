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Стартовала игра, какой ещё не было в истории. Н. Вавилов

08:53. 28 февраля 2020 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Почему экономические проекты, обращённые в будущее, помогают уже сейчас. Как исторический опыт позволяет лучше понять реальность, какие аналогии мы можем провести. Писатель Николай Вавилов раскрывает уникальную информацию о современном мире. На что прежде всего стоит обращать внимание. Как изменились финансовая система и мировая торговля, почему об этом так мало говорят. Почему инвестиции играют всё большую роль. У кого нам стоит прежде всего учиться и чему.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rlMinzS9qOg

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