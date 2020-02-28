Силуанова вынудили отказаться от новой приватизации

), как тот же Силуанов, сохранивший должность министра финансов, резко включил заднюю. Более того, теперь вместо того, чтобы все подарить заокеанскому хозяину распродать, старый-новый министр предлагает сосредоточиться на эффективности работы и управления государственных компаний, а не на смене их собственника.

Только недавно тот же самый Силуанов отчитывался перед МВФ о своих планах по продаже Родины (в план приватизации включили заводы и институты, разрабатывающие оружие и средства радиоэлектронной борьбы, подразделения РЖД, порты и другие

Дальше было еще круче, и мы услышали от одного из самых одиозных системных либералов доселе неслыханное: оказывается, рука рынка должна быть связана контролем государевым.

— отметил он.



Видимо, отставка Медведева со товарищи произвела на хрупкую душу министра такое сильное впечатление, что он решил «переобуться», и мы еще не скоро увидим его реализовывающим план Глазьева.



А свои старые планы вместе с Медведевым и Орешкиным Силуанов назвал «теорией».

— отметил Антон Силуанов.



Впрочем, Силуанов был бы не Силуановым, если бы не вставил свои «гайдаровские» пять копеек, отметив, что приватизация все равно нужна.



Но теперь только в виде частно-государственного партнерства.

— сообщил он, добавив:

И тут очень хотелось бы понять, какие именно активы правительство все-таки думает продавать. Впрочем, судя по тому, как изменился тон «приватизаторов», по рукам им все-таки дали, и теперь это точно вопрос не ближайшего времени.



РИА Катюша

***

.

.