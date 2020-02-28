Силуанова вынудили отказаться от новой приватизации
20:48. 28 февраля 2020 302 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Одними поправками в Конституцию парад хороших новостей не закончился. Подоспели и первые реально хорошие новости от нового правительства.
За кадром остается, кто покусал нашего главу Минфина, но после полугодовалой подготовки «Приватизации 2.0» правительством Медведева Антон Силуанов признался: приватизации не будет, а если она «в теории» где-то и произойдет, то под надзором «ока государева».
Только недавно тот же самый Силуанов отчитывался перед МВФ о своих планах по продаже Родины (в план приватизации включили заводы и институты, разрабатывающие оружие и средства радиоэлектронной борьбы, подразделения РЖД, порты и другие стратегические предприятия ), как тот же Силуанов, сохранивший должность министра финансов, резко включил заднюю.
Более того, теперь вместо того, чтобы все подарить заокеанскому хозяину распродать, старый-новый министр предлагает сосредоточиться на эффективности работы и управления государственных компаний, а не на смене их собственника.
«Нужно более активно заниматься приватизацией, но не с точки зрения бюджета, а с точки зрения перекладывания одного комплекса в более эффективный, который мы видим, что он нам даст сейчас влияние на рост экономики.
И, соответственно, мы получим эффекты для рабочих мест, для динамики роста.
В таком ключе надо рассматривать этот вопрос», — сказал Силуанов.
За кадром остается, кто покусал нашего главу Минфина, но после полугодовалой подготовки «Приватизации 2.0» правительством Медведева Антон Силуанов признался: приватизации не будет, а если она «в теории» где-то и произойдет, то под надзором «ока государева».
Только недавно тот же самый Силуанов отчитывался перед МВФ о своих планах по продаже Родины (в план приватизации включили заводы и институты, разрабатывающие оружие и средства радиоэлектронной борьбы, подразделения РЖД, порты и другие стратегические предприятия ), как тот же Силуанов, сохранивший должность министра финансов, резко включил заднюю.
Более того, теперь вместо того, чтобы все подарить заокеанскому хозяину распродать, старый-новый министр предлагает сосредоточиться на эффективности работы и управления государственных компаний, а не на смене их собственника.
«Нужно более активно заниматься приватизацией, но не с точки зрения бюджета, а с точки зрения перекладывания одного комплекса в более эффективный, который мы видим, что он нам даст сейчас влияние на рост экономики.
И, соответственно, мы получим эффекты для рабочих мест, для динамики роста.
В таком ключе надо рассматривать этот вопрос», — сказал Силуанов.
Дальше было еще круче, и мы услышали от одного из самых одиозных системных либералов доселе неслыханное: оказывается, рука рынка должна быть связана контролем государевым.
«В конечном счете, если туда придет частник, то око частного акционера всегда хорошо бодрит менеджмент. Но это надо готовить сделку, это не один год еще для этого должен пройти», — отметил он.
Видимо, отставка Медведева со товарищи произвела на хрупкую душу министра такое сильное впечатление, что он решил «переобуться», и мы еще не скоро увидим его реализовывающим план Глазьева.
А свои старые планы вместе с Медведевым и Орешкиным Силуанов назвал «теорией».
«Как бюджетный источник, ресурс для бюджета нам большая приватизация не нужна.
Для чего нужна приватизация? Вы правильно говорите — снижать долю государства. Но еще раз повторюсь, что это чисто теоретический подход, потому что важно, как управляется этот актив», — отметил Антон Силуанов.
Впрочем, Силуанов был бы не Силуановым, если бы не вставил свои «гайдаровские» пять копеек, отметив, что приватизация все равно нужна.
Но теперь только в виде частно-государственного партнерства.
«Да, у нас есть планы по дополнительному стимулированию приватизационных сделок — это и наш актив, так сказать, со стажем "Совкомфлот", это ряд других активов. Думаю, что можно в ряде банков посмотреть снижение доли до контрольного пакета», — сообщил он, добавив: «Приватизация такого актива, как Российские железные дороги, сейчас не планируется».
И тут очень хотелось бы понять, какие именно активы правительство все-таки думает продавать. Впрочем, судя по тому, как изменился тон «приватизаторов», по рукам им все-таки дали, и теперь это точно вопрос не ближайшего времени.
РИА Катюша
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Силуанов-классический воспитанник ВШЭ и преданный раб МВФ. Если он пошел на попятную,значит что-то серьезное происходит в политике государства и кулуарах власти. Многолетний ветер изменил направление?