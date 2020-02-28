Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на радио Аврора. “Час здравого смысла. Русская цивилизационная модель”

16:04. 28 февраля 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a_wwexPSKFg

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)