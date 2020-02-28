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Принципы работы мегалитов. Гавриков Евгений Алексеевич.

16:03. 28 февраля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Принципы работы мегалитов.
Гавриков Евгений Алексеевич – боевой морской офицер, участник экспедиции в Антарктиду

4 и 5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась Первая всероссийская конференция “Мы и будущее” под лозунгом
“Управление вероятностью в состоянии полной неопределенности”

Вас приветствует Клуб Искателей Достоверных Знаний “Ла-До-Га” из Санкт-Петербурга.

Лектора Клуба высказывают самые разнообразные точки зрения на настоящее, прошлое и будущее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RwBKiWId7Kw

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