Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Мы знаем, что такое социализм?

14:30. 28 февраля 2020 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xc5lED4_HqI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Монастыри и колхозы
...Восьмой Вселенский Собор. Все испугались, зная, что такое "Восьмой собор". И тогда провели... для нас крайне важно, что социализмом можно называть и определённые старинные...общины, эти малые социализмы в единый земский собор — такой республиканский парламент. ...
Последний глава ГДР Эгон Кренц: «Нас предал Горбачёв»
... учился в Москве и знаю, что такое для вас Великая Отечест­...«Эгон, ты знаешь разницу между социализмом и коммунизмом? » Показал на ... приводит к успеху. – Социализм почти по всему миру рухнул...» Маркса. Там чётко говорится: социализм имеет шанс на успех только...
Социализм вернется
... водородную бомбу. Но зная самого Андрея Дмитриевича, зная очень многих физиков,...сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социально...если бы мы сегодня решили, что так нужно делать, это не имело...
Поколение созидателей: Я счастлив, что жил в СССР
..., но на работу люди устраивались, зная, что зарплату выплатят обязательно, квартиры получали....Даже сироты планировали свое будущее, зная, что государство о них и дальше... в демократах, так это то, что они осознанно отождествляют социализм и его социальные...
Современная Россия – это всего перекур на великой стройке социализма
... тупик и проект построения социализма провалился Это не так. Трагедией была не... Октябрьской Социалистической революции. Но мы знаем, что принесли России коммунисты, большевики. Да..., если можно так выразиться – уже "на чистовую". И социализм будет построен! ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... ранняя форма практического воплощения утопического социализма и «мессианского коммунизма». Предпосылками Мюнстерской... устройством Апостола Андрея. Мы уже знаем, что такое Ферзь, по прошлым книгам, и...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)