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Мама девочки с «маской Бэтмена» показала дочь после операций в России.

19:21. 28 февраля 2020 567 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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Москва, 28 ноября. Мама американки Луны, знаменитой девочки с «маской Бэтмена», Кэрол Феннер показала результат первых двух операций, которые ее дочери сделали в Краснодаре. Снимками дочери она поделилась в Instagram.

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала дочь после операций в России. На кадрах видно, что со лба девочки исчезло родимое пятно. Как уточнила американка, для Луны процедура была безболезненной. Как пишет Daily Mail, Женщина призналась, что приняла на 100% правильное решение, отправившись на лечение в Россию.

https://www.instagram.com/p/B5ZTCyphpVB/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

По данным телеканала «360», женщина добавила, что считает успешные операции рождественским подарком. Она поблагодарила хирурга Павла Попова, пишет «Ридус».

«Результат великолепный», — заявила Кэрол Феннер.

По данным радио Sputnik, Луна родилась с большим родимым пятном почти на всю поверхность лица.

Ребенок страдает от врожденного гигантского меланоцитарного невуса, который почти скрывает ее лицо. Во многих странах мира Луну называют «девочкой с маской Бэтмена». Ее родители не хотели опускать руки, хотя врачи изначально предупредили, что им следует готовиться к худшему.

После консультаций у медиков в США им выставили счет на сотни тысяч долларов за несколько десятков операций под общим наркозом. К  счастью, реалистичное решение предложили врачи из клиники лазерной терапии в Краснодаре. Онколог Павел Попов заявил, что уберет невус в течение 10 операций примерно за год. Представители медцентра связались с Феннер и пригласили в Россию.

По словам Кэрол, решение отправиться в Краснодар в ее американском окружении восприняли почти с ужасом, называли ее сумасшедшей, не верили ни в медицину, ни в русских людей. Но сама она прекрасно понимала, что это лучший вариант для Луны. Теперь Кэрол уверена, что в Россию ее послал сам бог.

Источник: https://riafan.ru/1230592-mama-devochki-s-maskoi-betmena-pokazala-doch-posle-operacii-v-rossii?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 1864 1552
    КБ Александр 28 февраля 2020 в 20:39

    Возвращаясь к нашей с вами сегодняшней теме, об позитиве и негативе распространяемых о России. Вот, вы приводите яркий пример позитива, т.е. того, чему радуется ваше сердце и за что вы испытываете гордость за нашу Родину. Всё правильно, тут есть чему радоваться и есть чем гордится – спасаем девочку. Я так же, как и вы, рад и горд этим! Но, у вас обязательно есть (не может не быть) пример, который искренне огорчает вас и вызывает чувство стыда за нашу с вами Родину. Приведите его. Ведь вы должны показывать полную картину, целую, куда вошли обе стороны жизни: и светлая, и темная (так вы мне говорили сегодня). Иначе, представляя одну из них, но “забывая” о другой, вы (по вашим же словам) – манипулятор. Не так ли? Так, приведите противоположный пример, что, наряду с этим позитивным примером случилось негативного. И мы продолжим.

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  • 717 409
    Вячеслав 28 февраля 2020 в 20:50

    Вся америка смсками собирала деньги Кэрол и ее дочери на операцию в России

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  • 7325 6659
    Stelm 28 февраля 2020 в 21:38

    Ну вот,хороший пример того,что и у нас медицина не совсем пропащая…) Обычно едут на операцию в Америку,ЕС или Израиль,а тут к нам. Немного необычно,что ли. Но главное-результат,ну и цена конечно не последнюю роль играет. Вроде все хорошо,так держать.

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