Москва, 28 ноября. Мама американки Луны, знаменитой девочки с «маской Бэтмена», Кэрол Феннер показала результат первых двух операций, которые ее дочери сделали в Краснодаре. Снимками дочери она поделилась в Instagram.

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала дочь после операций в России. На кадрах видно, что со лба девочки исчезло родимое пятно. Как уточнила американка, для Луны процедура была безболезненной. Как пишет Daily Mail, Женщина призналась, что приняла на 100% правильное решение, отправившись на лечение в Россию.

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По данным телеканала «360», женщина добавила, что считает успешные операции рождественским подарком. Она поблагодарила хирурга Павла Попова, пишет «Ридус».

«Результат великолепный», — заявила Кэрол Феннер.

По данным радио Sputnik, Луна родилась с большим родимым пятном почти на всю поверхность лица.

Ребенок страдает от врожденного гигантского меланоцитарного невуса, который почти скрывает ее лицо. Во многих странах мира Луну называют «девочкой с маской Бэтмена». Ее родители не хотели опускать руки, хотя врачи изначально предупредили, что им следует готовиться к худшему.

После консультаций у медиков в США им выставили счет на сотни тысяч долларов за несколько десятков операций под общим наркозом. К счастью, реалистичное решение предложили врачи из клиники лазерной терапии в Краснодаре. Онколог Павел Попов заявил, что уберет невус в течение 10 операций примерно за год. Представители медцентра связались с Феннер и пригласили в Россию.

По словам Кэрол, решение отправиться в Краснодар в ее американском окружении восприняли почти с ужасом, называли ее сумасшедшей, не верили ни в медицину, ни в русских людей. Но сама она прекрасно понимала, что это лучший вариант для Луны. Теперь Кэрол уверена, что в Россию ее послал сам бог.

Источник: https://riafan.ru/1230592-mama-devochki-s-maskoi-betmena-pokazala-doch-posle-operacii-v-rossii?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange