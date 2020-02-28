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Кто стрелял на Майдане. Продолжение

08:54. 28 февраля 2020 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На Украине продолжают раскрывать глаза общественности на события госпереворота февраля 2014 года. Важную публикацию на эту тему мы размещали на минувшей неделе. И вот новая порция информации. Милиционеров начали убивать раньше, чем убивали боевиков Майдана.
Но радоваться рано — перед нами не отрезвление, не проснувшаяся совесть, и даже не стремление узнать правду. Новая власть подводит черту под переворотом и дистанцируется от преступлений. Расскажут только то, что надо рассказать, что невозможно скрыть. Россия и дальше будет врагом и во всем виновата…

Источник: Страна.UA

В распоряжении «Страны» оказались материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В частности — полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева. С указанием времени ранения и обстоятельств.

Мы уже публиковали список из почти тысячи раненых, покалеченных и побитых на Майдане милиционеров. Из них более двухсот — с огнестрельными ранениями.

И ещё 13 правоохранителей в эти три дня (с 18 по 20 февраля) — погибли.

О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане.

В распоряжении «Страны» попали материалы следствия с пофамильным списком убитых сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля.

В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже — начиная с 9 часов утра.

В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из лагеря протестующих — Георгия Арутюняна, который находился на Институтской — он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.

экспертиза майдан

Отметим, что это полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана — Назару Юськевичу. Этот документ уже публиковала «Страна». В нем говорится, что Юськевич и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие, о котором накануне вечером 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция, ожидая приезда в Киев 20 февраля министров иностранных дел Франции Германии и Польши.

Но утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы «беркута» и Внутренних войск из центра Киева.

Но выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение. Оставшийся фактически без силовой защиты Янукович в тот день уехал из Киева. А на следующий день он был отстранен от власти Верховной Радой с мотивировкой, которая отсутстовала в Конституции («в связи с самоустранением президента от исполнения конституционных обязанностей»).

И запустило этот процесс именно массовые расстрелы на Майдане, которые, 20 февраля, начались с гибели милиционеров.

Публикуем пофамильный список убитых правоохранителей из материалов следственной экспертизы.

18 февраля

1. Третьяк Максим Леонидович. 08.07.1993 года рождения 18.02.2014 приблизительно в 16 часов на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия двумя пулями калибра 9,18 мм вызвано огнестрельное слепое пулевое ранение лица и шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 04.06.2014. №64/572 военнослужащий в/ч 3030 ВВ МВД Украины.

2. Теплюк Иван Иванович. 20.01.1993 года рождения 18.02.2014 примерно в 16 часов на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей калибра 9,18 мм. Огнестрельное слепое пулевое ранение шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 16.04.2014 №565 (военнослужащий в/ч 3030 ВВ МВД Украины).

3. Булитко Василий Витальевич. 07.05.1986 года рождения 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в городе ​​Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия. Огнестрельное ранение головы, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 12.06.2014 №67 / 570 (милиционер ПМОП «Беркут» ГУМВД Украины в городе Киеве).

4. Власенко Дмитрий Александрович, 23.02.1982 года рождения, 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в ​​Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей «Полева-6» 12 калибра вызвано огнестрельное ранение грудной клетки, от чего наступила смерть, заключение эксперта 11.04.2014 №60 / 571 (военнослужащий в / ч 3035 ВВ МВД Украины).

5. Гончаров Виталий Иванович, 30.10.1986 года рождения, 18.02.2014 примерно в 20 часов на улице Институтской в ​​Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей «Полева- 6» 12 калибра вызвано огнестрельное ранение шеи, от чего наступила смерть, вывод эксперта от 21.03.2014 №573 (военнослужащий в/ч 4125 ВВ МВД Украины).

6. Федюкин Андрей Васильевич, 05.02.1972 года рождения, 18.02.2014 приблизительно в 21:00 на улице Институтской в ​​городе Киеве в результате выстрела неустановленного лица из охотничьего оружия пулей охотничьего патрона калибра 410 совершено слепое огнестрельное пулевое проникающее ранение грудной клетки, в результате чего наступила смерть, вывод эксперта от 06.03.2014 №577 (милиционер ПМОП «Беркут» ГУМВД Украины в АР Крым).

7. Захарченко Виталий Николаевич, 07.01.1982 года, 18.02.2014 в период времени с 22 по 23 часов возле монумента Независимости на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия пулей калибра 5.45×39 мм вызвано сквозное пулевое огнестрельное ранения живота с повреждением внутренних органов и тканей живота, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 01.07.2014 №750 (военнослужащий в/ч 3035 ВВ МВД Украины).

8. Иваненко Алексей Николаевич, 22.03.1977 года, 18.02.2014 около 22 часов 30 минут на улице Институтской в ​​Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано огнестрельное ранение шеи, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 07.05.2014 №578 (военнослужащий в/ч 3035 ВВ МВД Украины).

19 февраля

9. Цвигун Сергей Витальевич, 18.02.1990 года рождения, 19.02.2014 примерно в 1:00 у здания Федерации профсоюзов Украины на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано проникающее сквозное огнестрельное ранение груди, от чего наступила смерть, вывод эксперта от 07.05.2014 №593 (милиционер ПМОП «Беркут» ГУМВД Украины в Запорожской области).

20 февраля

10. Зубок Владимир Валерьевич, 18.05.1985 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:10 на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано огнестрельное сквозное пулевое ранение груди и живота, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 15.04.2014 №606 (милиционер ПМОП «Беркут» ГУМВД Украины в городе Киеве).

11. Спичак Сергей Сергеевич, 18.08.1979 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:10 возле Монумента Независимости на Майдане Независимости в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия вызвано сквозное пулевое огнестрельное ранение левого бедра и мошонки, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 22.04.2014 №532/2 (военнослужащий в/ч 3033 ВВ МВД Украины).

12. Михайлович Сергей Александрович, 10.03.1989 года рождения, 20.02.2014 примерно в 8:20 на улице Крещатик в Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия картечью диаметром 8,5 мм вызвано слепое проникающее огнестрельное ранение головы, от чего наступила смерть, заключение эксперта от 31.03.2014 №522/2 (ПС ГУМВД Украины в городе Киеве).

13. Симисюк Николай Николаевич, 25.05.1986 года рождения, 20.02.2014 примерно в 9:15 минут у Октябрьского дворца по ул. Институтской в ​​Киеве в результате выстрела неустановленного лица из огнестрельного оружия картечью диаметром 8,5 мм вызвано огнестрельное пулевое ранение в область лба, в результате чего наступила смерть, вывод эксперта от 11.03.2014 №605 (милиционер ПМОП «Беркут» ГУМВД Украины в городе Киеве).

О Николае Симисюке и его предполагаемом убийце «Страна» уже рассказывала.

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Кто ещё из милиционеров погиб во время Майдана

Кроме смертей на Майдане и около него в кровавые дни 18-20 февраля, происходили убийства правоохранителей и в другие дни.

Так, 19 февраля на киевской Борщаговке из огнестрельного оружия убили двух сотрудников ГАИ Соломенского района: Петра Савицкого и Владимира Евтушка.

В дни обострения в Киеве убийства происходили и в других городах. Во Львове на базе «Беркута» 20 февраля прогремел взрыв. После того, как удалось потушить пожар, нашли два трупа правоохранителей: Назара Мирки и Романа Кизика. Их раздавило рухнувшей от взрыва стеной.

Еще раньше, 24 января, в Киеве убили инспектора Голосеевского РОВД Александа Ендржиевского. Ему выстрелили в голову.

Происходили убийства и после Майдана. 2 марта на КПП «Быковня» в Киеве убили троих сотрудников ГАИ, забрав у них табельное оружие. Погибли инспекторы Сергей Рыгун, Игорь Мазур и Александр Куликовский. В убийстве последних правоохранители обвиняли представители радикальной майдановской организации «Белый молот».

P.S. Первый материал из этой серии:

Источник: https://nstarikov.ru/kto-streljal-na-majdane-prodolzhenie-113470

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