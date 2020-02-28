Грань войны

Российские самолеты атаковали турецкий конвой с военнослужащими. Убиты по меньшей мере девять турецких военных. Губернатор провинции Хатай заявил о 22 убитых военных и об очень большом количестве раненых - в общей сложности потери могут достигать сотни человек. В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.

В Турции отключены соцсети - фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.

Судя по всему, сегодня ночью будет решаться вопрос войны Турции с Россией и Сирией на сирийском театре военных действий. В принципе, дело шло к этому всё последнее время, так что единственный вопрос был - когда. Вряд ли удар был нанесен осознанно, тем более, что разведка как была, так и остается практически на нулевом уровне. Случайность, но теперь никого это уже интересовать не будет.

https://el-murid.livejournal.c...

Стало известно о десятках жертв при российско-сирийской атаке на турецкий конвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

Он добавил, что в результате атаки погибло около 30 человек.

Сирийской обсерватории прав человека, стало известно, что жертвами случившегося стали по меньшей мере 34 турецких военнослужащих. Ее данные приводит Al Arabiya.

Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

Ранее 27 февраля Бабак Тагвей сообщил, что ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли три турецких солдата, ранены 20 человек. Также сообщалось о потере турецкой стороной нескольких БТР ACV-15 и MRAP.

https://lenta.ru/news/2020/02/...

Источник: http://krizis-kopilka.ru/archives/73402