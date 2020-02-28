Главная » Вооруженные силы, Новости, Новости Ближнего востока, Политика, Самое горячее

Грань войны

10:14. 28 февраля 2020 272 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

FireShot Capture 266 - Авиация РФ и Сирии ударила по турецкому конвою — Рамблер_новости_ - news.rambler.ru

Российские самолеты атаковали турецкий конвой с военнослужащими. Убиты по меньшей мере девять турецких военных. Губернатор провинции Хатай заявил о 22 убитых военных и об очень большом количестве раненых - в общей сложности потери могут достигать сотни человек. В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.

В Турции отключены соцсети - фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.

Судя по всему, сегодня ночью будет решаться вопрос войны Турции с Россией и Сирией на сирийском театре военных действий. В принципе, дело шло к этому всё последнее время, так что единственный вопрос был - когда. Вряд ли удар был нанесен осознанно, тем более, что разведка как была, так и остается практически на нулевом уровне. Случайность, но теперь никого это уже интересовать не будет.

https://el-murid.livejournal.c...

 

Стало известно о десятках жертв при российско-сирийской атаке на турецкий конвой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. Об этом в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

Он добавил, что в результате атаки погибло около 30 человек.

Сирийской обсерватории прав человека, стало известно, что жертвами случившегося стали по меньшей мере 34 турецких военнослужащих. Ее данные приводит Al Arabiya.

Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

Ранее 27 февраля Бабак Тагвей сообщил, что ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли три турецких солдата, ранены 20 человек. Также сообщалось о потере турецкой стороной нескольких БТР ACV-15 и MRAP.

https://lenta.ru/news/2020/02/...

Источник: http://krizis-kopilka.ru/archives/73402

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Американский историк - Обама поставил США на грань войны с Россией
...Обама поставил США на грань войны с Россией. Также ученый...подходят к собственной гражданской войне.Крупный американский русист Стивен...ужасной не была гражданская война, он хочет видеть своих...США чуть не оказались на грани войны с Россией«, – подчеркнул ...
Россия и НАТО трижды оказывались на грани войны в 2014 году
... и НАТО трижды оказывались на грани войны в 2014 году Британский аналитический...
Война миров - 20. Topsy-Turvy. Часть 3.
...явление, что не поддается систематизации? Война. Вот очень небольшая подборка иллюстраций...жизни людей война перманентна и очень часто нет четкой грани между нападающей...есть) только внешнее проявление войны. Локальная война может вестись десятилетиями и ведут...
По какой дороге мы пойдем: войны или спасения?
... Иерусалимский (1948). «Разве то была война? – проповедовал преподобный Феодосий (Кашин),...американцы с китайцами будут на грани войны, то американцы в последний ...опасной… тогда разразится всеобщая разрушительная война». «Война будет повсюду, между всеми ...
Сталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
...правда. Однако прежде, чем переступить грань войны, Япония, объявив о разрыве ..., разожгла пожар Японско-русской войны». Стремление японских авторов возложить ... соглашались продолжать финансировать ведение Японией войны. Он писал: «…Первоначально казалось...
Кто назвал войну «холодной»?
... — «балансированием на грани войны». Выражение «холодная война» впервые прозвучало 16..., в котором «холодная война» означала продолжительную экономическую, геополитическую... и психологическую войну, подчеркивая, что «психологическая война — чрезвычайно важное...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3475 2921
    sergej 28 февраля 2020 в 11:09

    Чего то патриотов не слышно , хотя бы прогноз дальнейших событий ? Вот и друг Эрдоган как то странно себя ведет … С-400, «Турецкий поток», АЭС «Аккую», туристы ( включая помидоры ) – с одной стороны …с другой стороны за 400 лет Россия воевала с Турцией 12 раз и вот обострение конфликта в Идлибе грозит перерасти в 13-й ( если конечно не ошибаюсь ). На сколько нужно все это России и ради чего ?

    Ответить
       
    • 598 494
      Неохмыримые мстителиsergej 28 февраля 2020 в 11:57

      Хмы! Так вас жэш пригласили туда. Там жэш творилось чёрное с нефтью. Вам грозило снижение мировых цен на ваш “валовой продукт”. Турция с Омерикой под сосланцевые басни, собирались завалить евр(ОП!)ейский рынок. Тут-то вас и пригласили помочь. Долго-онько не приглашали, но потом пригласили.
      Да оно и понятно – “валовой продукт”…
      Толи дело русские Донбасса – приглошали, приглошали, да не выпреглошевали. Ну а чё? Русские, кули… Чай не “валовой продукт”!

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)