Австрийская техника безопасности
15:11. 28 февраля 2020 171 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Австрийские плакаты 1936-го года на тему того, как не надо обращаться с электричеством.
Автор постарался сделать их максимально наглядными даже в весьма странных ситуациях.
Искомое пособие.
Автор – врач Стефан Еллинек
https://flashbak.com/1936-how-to-die-by-electrocution-in-30-pictures-12254/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672601.html
Какая то жуть…
Какой ужас! Все в Австрии умерли…