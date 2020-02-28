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Австрийская техника безопасности

15:11. 28 февраля 2020 171 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


Австрийские плакаты 1936-го года на тему того, как не надо обращаться с электричеством.
Автор постарался сделать их максимально наглядными даже в весьма странных ситуациях.




























































Искомое пособие.


Автор – врач Стефан Еллинек

https://flashbak.com/1936-how-to-die-by-electrocution-in-30-pictures-12254/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672601.html

Метки: Австрия, плакаты, техника безопасности, юмор

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