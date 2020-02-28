Ассирия – сверхдержава Древнего Мира.

«Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. 10:11,12)

Ассирия – одно из величайших государств древнего мира, вошедшее в историю благодаря своим выдающимся воинским походам и завоеваниям, культурным достижениям, искусству и жестокости, знанию и силы. Как и на все великие державы древности, на Ассирию можно смотреть разными глазами. Именно Ассирия обладала первой профессиональной, дисциплинированной армией древнего мира, армией-победительницей, заставлявшей трепетать в страхе соседние народы, армией сеющей ужас и страх. Но именно в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала сохранилась необычайно большая и ценная коллекция глиняных табличек, ставшей ценнейшим источником для изучения науки, культуры, религии, искусства и быта тех далеких времен.

Где находится Ассирия.

Ассирия в моменты своего высочайшего развития владела обширными территориями как междуречья Тигра и Евфрата, так и обширным восточным побережьем Средиземного моря. На восток владения ассирийцев простирались почти до Каспийского моря. Сегодня на территории бывшего ассирийского царства находятся такие современные страны как Ирак, Иран, часть Турции, часть Саудовской Аравии.

История Ассирии.

Величие Ассирии, впрочем, как и всех великих держав, в истории проявилось не сразу, ему предшествовал долгий период формирования и зарождения ассирийской государственности. Сформировалась эта держава из кочевых пастухов-бедуинов, некогда обитающих в аравийской пустыни. Хотя пустыня там сейчас, а раньше там была очень даже приятная степь, но климат изменился, пришли засухи и многие пастухи-бедуины вследствие этой причины предпочли переселиться на плодородные земли в долине реки Тигр, где основали город Ашшур, он то и стал началом создания могучего Ассирийского государства. Местоположение Ашшура было выбрано очень удачно – он находился на пересечении торговых путей, по соседству располагались другие развитые государства древнего мира: Шумер, Вавилон, Аккад, интенсивно торговавшие (но не только, порой и воевавшие) друг с другом. Одним словом, очень скоро Ашшур превратился в развитый торговый и культурный центр, где главенствующую роль играли купцы.

На первых порах Ашшур – сердце ассирийской державы, как и сами ассирийцы, не имел даже политической самостоятельности: сперва он находился под контролем Аккада, затем перешел во власть вавилонского царя Хаммурапи, знаменитого своим кодексом законов, затем под властью Митании. Под властью Митании Ашшур пробыл целых 100 лет, хотя, разумеется, он имел и свою автономность, во главе Ашшура стоял правитель-ном, бывший своего рода вассалом митанского царя. Но вот в XIV в. до н. э. Митания пришла в упадок и Ашшур (а вместе с ним и ассирийский народ) обрел подлинную политическую независимость. С этого момент начинается славный период истории ассирийского царства.

При царе Тиглапаласаре III, который правил с 745 по 727 год до н. е. Ашшур, или же Ассирия превращается в настоящую сверхдержаву древности, в качестве внешней политике выбрано активное воинственное расширение, ведутся постоянные победоносные войны с соседями, приносящие в страну приток золота, рабов, новых земель и связанных с ними выгод. И вот уже воины воинственного ассирийского царя маршируют по улицам древнего Вавилона: вавилонское царство, некогда само правившее ассирийцами и высокомерно считающее себя их «старшими братьями» (ничего не напоминает?) повержено своими бывшими поданными.

Своим блистательным победам ассирийцы обязаны очень важной военной реформе, которую провел царь Тиглапаласар, – именно он создал первую в истории профессиональную армию. Ведь раньше как было, армии составлялась в основном из землепашцев, на период войны сменявших соху на меч. Теперь же она была укомплектована из профессиональных воинов, не имеющих своих земельных участков, все расходы по их содержанию оплачивало государство. И вместо того чтобы пахать землю в мирное время они все свое время совершенствовали военное мастерство. Также большую роль в победе ассирийских войск сыграло применение металлического оружия, активно вошедшего в то время в обиход.

Ассирийский царь Саргон II правивший с 721 по 705 год до н. е. укрепил завоевания своего предшественника, окончательно покорив Урартское царство, бывшее последним сильным противником, стремительно набирающей силы Ассирии. Правда Саргону сами того не ведая помогли скифы, напавшие на северные границы Урарту. Саргон же, будучи умным и расчетливым стратегом, просто не мог не воспользоваться такой прекрасной возможностью, чтобы окончательно добить своего уже ослабленного противника.

Падение Ассирии.

Ассирия росла стремительно, новые и новые захваченные земли приносили в страну постоянный поток золота, рабов, ассирийские цари строили роскошные города, так была построена новая столица ассирийского царства – город Ниневия. Но с другой стороны захватническая политика ассирийцев плодила ненависть захваченных, покоренных народов. То там, то тут вспыхивали мятежи и восстания, много их было потоплено в крови, например сын Саргона Синехериб после подавления восстания в Вавилоне жестоко расправился с восставшими, оставшееся население приказал депортировать, а сам Вавилон сровнять с землей, залив водами Евфрата. И только при сыне Синехериба царе Ассархаддоне этот великий город был отстроен заново.

Жестокость ассирийцев по отношению к покоренным народам нашла свое отражение и в Библии, в Ветхом завете не раз упоминается об Ассирии, например в истории пророка Ионы, Бог велит ему идти проповедовать в Ниневию, что тот делать очень не хотел, в итоге оказался во чреве большой рыбы и после чудесного спасения, таки отправился в Ниневию проповедовать покаяние. Но не уняли ассирийцы проповедям библейских пророков и уже около 713 года до н. е. пророк Наум пророчествовал о гибели греховного ассирийского царства.

Что ж, его пророчество сбылось. Против Ассирии объединились все окрестные страны: Вавилон, Мидия, арабские бедуины, и даже скифы. Объединенные войска разбили ассирийцев в 614 году до н. е., осадили и разрушили сердце Ассирии – город Ашур, а через два года подобная участь постигла и столицу Ниневию. В это же время вновь вернул свое былое могущество легендарный Вавилон. В 605 году до н. е. вавилонский царь Навуходоносор в битве при Каркемише окончательно разбил ассирийцев.

Культура Ассирии.

Несмотря на то, что ассирийское государство оставило недобрый след в древней истории, тем не менее, в период своего расцвета оно имело немало культурных достижений, о которых нельзя не упомянуть.

В Ассирии активно развивалась и процветала письменность, создавались библиотеки, крупнейшая из них, библиотека царя Ашшурбанипала насчитывала 25 тысяч глиняных табличек. По грандиозному замыслу царя, библиотека, служившая по совместительству и государственным архивом, должна была стать не много не мало, а хранилищем всех знаний, когда-либо накопленных человечеством. Чего тут только нет: и легендарный шумерский эпос и Гильгамеше, и работы древних халдейских жрецов (а по сути ученых) по астрономии и математике, и древнейшие трактаты по медицине дающие нам интереснейшие сведения об истории медицины в древности, и бесчисленные религиозные гимны, и прагматические хозяйственные записи, и скрупулезные юридические документы. При библиотеке работала целая специально обученная команда писцов, в чьи задачи входило переписывать все значительные произведения Шумера, Аккада, Вавилонии.

Значительное развитие получила и архитектура Ассирии, ассирийские зодчие достигли немалого мастерства в постройке дворцов, храмов. Некоторые украшения ассирийских дворцов, являются великолепными примерами ассирийского искусства.

Искусство Ассирии.

Знаменитые ассирийские барельефы, бывшие некогда внутренними украшениями дворцов ассирийских царей и дожившие до нашего времени дают нам уникальную возможность прикоснуться к ассирийскому искусству.

В целом искусство древней Ассирии исполнено пафоса, силы, доблести, в нем прославляется отвага и победа завоевателей. На барельефах часто встречаются изображения крылатых быков с человеческими лицами, они символизируют ассирийских царей – высокомерных, жестоких, могущественных, грозных. Таковыми они и были в реальности.

Ассирийское искусство впоследствии имело большое влияние на формирование персидского искусства.

Религия Ассирии.

Религия древнего ассирийского государства во многом была заимствована из Вавилона и многие ассирийцы покланялись тем же самым языческим богам, что и вавилоняне, но с одним существенным отличием – в качестве верховного бога почитался истинно ассирийский бог Ашшур, считавшийся начальником даже над богом Мардуком – верховным богом вавилонского пантеона. В целом боги Ассирии, как впрочем и Вавилона, чем то похожи на богов античной Греции, они могущественны, бессмертны, но в то же время обладают слабостями недостатками простых смертных: могут быть завистливыми или прелюбодейничать с земными красавицами (как это любил делать Зевс).

У разных групп людей, в зависимости от рода занятий, мог быть разный бог-покровитель, которому те отдавали больше всего почестей. Была сильна вера в различные магические церемонии, равно как и магические амулеты, суеверия. Часть ассирийцев сохраняла пережитки еще более древних языческих верований тех времен, когда их предки еще были кочевыми пастухами.

Ассирия – мастера войны, видео.

И в завершение предлагаем вам посмотреть интересный документальный фильм об Ассирии на канале Культура.

Источник: https://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/assiriya-sverhderzhava-drevnego-mira/