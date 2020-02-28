Алавиты: самая таинственная религия на Ближнем Востоке.

Восток - дело тонкое.

Несколько лет уже продолжаются попытки сместить Башара Асада, ведущего бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками на территории Сирии. Безуспешно. Возникает ощущение, будто его охраняет некая невидимая сила. Это не удивительно, ведь адепты вероучения алавитов, к которым принадлежит и Башар Асад, считаются самым закрытым обществом на Востоке.

Алавиты: чужие для всех.

Для европейца сложно разобраться в хитросплетениях духовных течений Востока и взаимоотношениях их представителей между собой. Алавиты среди них занимают особое место. Дело в том, что мусульмане крайне негативно относятся к этой небольшой религиозной группе. По их мнению, алавиты – отщепенцы, исказившие истинное учение ислама. Действительно во второй половине IX века Абу Мухаммад ибн Нусайр неожиданно объявил богом шиитского имама Хасана аль-Аскари, а себя самого скромно назначил его пророком. Вскоре у нового духовного учения появились приверженцы, назвавшие себя нусайритами, а позднее алавитами. Поскольку число их было крайне невелико, а вера не вписывалась ни в одно из течений мусульманства, алавиты вынуждены были мигрировать по всему Ближнему Востоку.

Столетиями они вбирали в себя духовные традиции других народов и религий: курдов, турецких армян, христиан и даже зороастрийцев (огнепоклонников). Но глубоко в душе они хранили свою исконную веру, не допуская, чтобы окружающие проникали в ее сущность. Особенно тщательно от непосвященных скрывалась священная книга алавитов Китаб аль-Маджму, представляющая собой некое подражание Корану. Самое интересное, что никто из европейских исследователей это литературное произведение никогда не читал. Известно лишь то, что алавиты почитают святую троицу: Али – лучезарное существо, пророка Мухаммеда и Салмана аль-Фариси, сподвижника пророка. По искреннему убеждению алавитов, бог уже не неоднократно являлся на Землю в образе Адама, Ноя, Иакова, Моисея, Соломона, Иисуса и Мухаммеда. Тем не менее очередное, главное его пришествие еще только впереди.



В священных обрядах алавитов можно найти элементы всех религий Ближнего Востока. Представители этого духовного учения празднуют христианские Рождество и Пасху. Читают Евангелия и причащаются вином. При этом алавиты поклоняются Луне и Солнцу, вечерней и утреней заре, свету и тьме. По их вере высшее божество Али создал Землю и человека, дал людям тела. Сам он является на Землю в разных телесных оболочках раз в 7 777 лет и 7 часов. Алавиты признают даже реинкарнацию.



Фактически алавиты должны получать поддержку всех духовных сил, существующих на планете. Судя по тому, что совладать с Башаром Асадом не могут ни западная коалиция, ни террористические группировки, так оно и есть. Каждый раз, когда положение в стране оказывалось критическим, помощь к Асаду приходила буквально неоткуда.



При этом если ритуалы большинства религий мира хорошо известны, то у алавитов они скрыты за семью печатями. Когда человека обращают в эту веру, открывая ему суть секретных обрядов, с него берут клятву никому, никогда и не при каких условиях не разглашать тайны духовного учения.



В современном мире алавитов насчитывается всего около двух миллионов человек. Для сравнения суннитов – 200 миллионов, а суннитов 1 млрд 400 млн. Тем не менее представители этой сокровенной веры управляют Сирией и занимают видные государственные посты в тех странах, где проживают.

Источник: https://russian7.ru/post/alavity-samaya-tainstvennaya-religiya-n/