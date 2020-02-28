Алавиты – мусульмане или нет?

Одним из наиболее мистических течений в исламском мире считается алавизм, последователи которого именуются алавитами (произошло от «Али Алла», то есть «обожествляющие Али») или нусайритами.

Основателем этого движения был шиитский богослов Абу Шуайб Мохаммад ибн Нусайр. Он был советником двух праведных шиитских имамов – Али ибн Мухаммада аль-Хади и его сына, Хасана аль-Аскари. При жизни последнего ибн Нусайр проповедовал божественное происхождение шиитских праведных имамов, а себя объявил пророком и даже именовал себя «вратами» учения имама.

Алавизм, несмотря на то, что считается исламским течением, также включает в себя некоторые элементы христианства (например, троицу) и древних верований (культы отдельных предметов). По этой причине большинство современных богословов не признают алавитов мусульманами и считают их заблудшей сектой. Тем не менее, некоторые шиитские богословы, в основном джафаритского направления, признают алавитов крайним шиитским течением.

Основы вероучения.

Главным источником вероучения алавитов считается книга «Китабуль-Маджму» («Книга свидетельств»), состоящая из 16 разделов и подражающая Священному Корану. В основе учения алавитов – представление о троице, наподобие с христианством, в которую входят: Али ибн Абу Талиб (р.а.), который считается божеством, Мухаммад (с.г.в.) как отражение божества и Салман аль-Фариси как врата Бога через его отражение.

Исходя из представлений алавитов, Али ибн Абу Талиб (р.а.), который у суннитов признаётся как праведный халиф, а у шиитов – как праведный имам, у нусайритов предстает как сам Господь Бог. Он считается создателем всего сущего и основным объектом поклонения. В ответ на вопрос о том, кто есть Аллах, «Китабуль-Маджму» отвечает так: «Это Али ибн Абу Талиб, Бог». Кроме того, шахада (свидетельство) у алавитов звучит следующим образом: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Али».

Бог, по мнению алавитов, не поддаётся познанию, за исключением случаев, когда он является на землю в облике людей. Согласно их вероучению, Бог являлся 7 раз в образе пророков: Адама, Нуха (Ноя), Якуба (Иакова), Мусы (Моисея), Сулеймана (Соломона), Исы (Иисуса) и Мухаммада (мир им всем). Все эти пророки считаются воплощениями Али, который их создал.

Помимо поклонения Али ибн Абу Талибу (р.а.), у алавитов практикуются обряды почитания солнца и луны, и некоторые из них утверждают, что Али ранее существовал в образе этих небесных светил.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) в данном течении предстаёт как воплощение Али на земле. Именно последний, как утверждают алавиты, создал всех пророков, и в их иерархии, в отличие от остальных мусульманских течений, Али стоит выше, чем Заключительный посланник Аллаха (с.г.в.). Наряду с Пророком Мухаммадом (с.г.в.), алавиты высоко почитают и Пророка Ису (а.с.), а также его апостолов, и празднуют его день рождения (рождество).

Третье звено в алавитской троице – Салман аль-Фариси, этнический перс, который принял ислам и стал сподвижником Пророка Мухаммада (с.г.в.).

Все элементы троицы нераздельны, и отвержение одного из них ведёт к отвержению всех.

Особое положение в алавизме занимает дочь Пророка Мухаммада (с.г.в.) и супруга Али – Фатима (мир им), которая в троицу не входит, но также считается божественным существом, созданным из света. Культ Фатимы (р.а.) в алавизме весьма схож с почитанием Девы Марии в христианстве.

Со времён джахилии алавиты переняли учение о переселении душ. Они верят, что душа человека после смерти тела может вселиться не только в людей, но и в животных. Одна душа может сменить тело 7 раз, после чего душа алавита попадает в мир звёзд (аналог Рая), а неправоверного (то есть не алавита) – в мир демонов.

Согласно алавизму, душа присутствует только в теле мужчины, женщины лишены её, и поэтому они не допускаются до совершения молитв. При этом именно женщины считаются у нусайритов основным источником всех бед, а некоторые алавиты даже считают, что женщины хуже, чем Иблис.

Парадоксально, но алавиты почитают Абдуррахмана ибн Мульджама – убийцу Али ибн Абу Талиба (р.а.). Объясняется это тем, что тот действовал по воле Али и исполнял его божественные помыслы. Именно в те дни Али пожелал удалиться от людей, а Абдуррахман поспособствовал этому.

Религиозная практика алавитов.

В обрядах поклонения у нусайритов существует множество отличий от традиционного ислама. Во-первых, пост в их понимании представляет собой исключительно воздержание от интимной близости. Однако некоторые алавиты всё же соблюдают уразу так же, как и все мусульмане, но делают это на протяжении двух недель. Кроме того, нусайриты считают выплату закята не обязательной, а добровольной. Согласно алавизму, почитание Салмана аль-Фариси – действие, которое заменяет выплату закята, и этого вполне достаточно для верующих. Также у них дозволено употребление спиртных напитков. Последнее связано с обрядом причащения вином, который алавиты позаимствовали у христиан. Они отрицают, что Кааба – это дом Аллаха, так как считают, что дом Али расположен на Солнце.

Согласно алавизму, все люди делятся на избранное меньшинство и необразованную массу. Избранные обладают сокровенным знанием, и только они вправе руководить алавитскими общинами. Высшее звено в иерархии – это имам, который считается исполнителем воли Али на земле и обладает сокрытыми от всех остальных людей знаниями о будущем. Избранным может быть только тот, у кого оба родителя – алавиты. Посвящение в эту касту происходит с наступлением совершеннолетия, в присутствии имама, который сообщает ему тайные знания. Он же в ответ причащается вином и произносит сокращение «АМАС», которое расшифровывается в виде имён представителей троицы.

Алавиты в наши дни.

Нусайриты сегодня компактно проживают на территории современной Сирии, а также в некоторых районах Турции и Ливана. В мире их насчитывается около 2,5 миллиона человек. Несмотря на то, что в Сирии алавиты составляют лишь 10% от общего числа населения, в арабской республике они занимают весьма привилегированное положение. Это связано с тем, что президент страны Башар Асад исповедует алавизм. Во времена правления его отца, Хафеза Асада, в Сирии был инициирован процесс сближения с шиитами джафаритского толка. Такая политика была обусловлена союзническими отношениями между Сирией и соседним шиитским Ираном. Башар Асад продолжил линию отца, и поэтому сегодня алавитские общины Сирии идут на некоторые уступки в деле соблюдения некоторых мусульманских обрядов. В частности, в алавитских селениях Сирии начали массово строиться мечети, а сами нусайриты стали поститься в Рамазан и совершать коллективные намазы.

Источник: https://islam.global/verouchenie/vera/alavity-musulmane-ili-net/