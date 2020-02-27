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Юрий Пронько: Власть признала, что ей стыдно за медицину в России

16:35. 27 февраля 2020 161 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Один провал за другим. На минувшей неделе аудиторы Счетной палаты признали фактический провал пенсионной реформы. Сегодня премьер Михаил Мишустин откровенно заявил, что ему «очень грустно и стыдно» после посещения одной из рядовых больниц в Кургане. Ранее чиновники провели в российском здравоохранении т.н. оптимизацию. Эти горе-реформаторы не просто нанесли удар по медицине, они довели ее до катастрофы.

 

Источник: https://youtu.be/FGL383_dKHQ

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 8514 7812
    жора шапов 27 февраля 2020 в 16:50

    Все дыры не заткнёшь. Система нужна для людей, социума то есть. А кто-то ещё продолжает удивляться. Это удивительно.)

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  • 14812 1142
    ХОХОЛ 27 февраля 2020 в 17:34

    А Трамп посетил какой-то госпитальв США и ему стало и грустно и стыдно.
    И королеве Англии стало и Меркель и только Ким Чен Ыну не грустно и не стыдно. У него в стране больниц нет за ненадобностью.
    Все здоровые и строят коммунизм.
    Кто заболел тот ПРИДАТЕЛЬ цука.
    Пронько надо туда отправить.

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    -2
  • 10157 4489
    BlackCat 27 февраля 2020 в 18:50

    Маскарад заканчивается, маски сняты, карета скоро превратится в тыкву на удивление публики ресурса в видео.

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  • 26428 23048
    Вячеслав 27 февраля 2020 в 18:54

    Всё оптимизируют, только не правительство с думой… А потом стыдятся за свою оптимизацию…

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