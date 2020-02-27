Юрий Пронько: Власть признала, что ей стыдно за медицину в России
Один провал за другим. На минувшей неделе аудиторы Счетной палаты признали фактический провал пенсионной реформы. Сегодня премьер Михаил Мишустин откровенно заявил, что ему «очень грустно и стыдно» после посещения одной из рядовых больниц в Кургане. Ранее чиновники провели в российском здравоохранении т.н. оптимизацию. Эти горе-реформаторы не просто нанесли удар по медицине, они довели ее до катастрофы.
Источник: https://youtu.be/FGL383_dKHQ
Все дыры не заткнёшь. Система нужна для людей, социума то есть. А кто-то ещё продолжает удивляться. Это удивительно.)
А Трамп посетил какой-то госпитальв США и ему стало и грустно и стыдно.
И королеве Англии стало и Меркель и только Ким Чен Ыну не грустно и не стыдно. У него в стране больниц нет за ненадобностью.
Все здоровые и строят коммунизм.
Кто заболел тот ПРИДАТЕЛЬ цука.
Пронько надо туда отправить.
Маскарад заканчивается, маски сняты, карета скоро превратится в тыкву на удивление публики ресурса в видео.
Всё оптимизируют, только не правительство с думой… А потом стыдятся за свою оптимизацию…