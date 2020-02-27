Вашингтонские старцы жгут

Полную версию программы смотрите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=qzmn0…



Научно-просветительская конференция https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…



Еженедельная передача “Стратегия и Тактика” с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.



Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i4Qz19-gI1A