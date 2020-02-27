Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах

08:05. 27 февраля 2020 210 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Задержание в Саратове двоих школьников, планировавших массовое убийство в учебном заведении, стало одной из главных новостей последних суток, пишет РИА Новости.

Напомним: судя по опубликованным кускам допросов, несостоявшихся убийц (14 и 15 лет) зовут Женя и Игорь. Убить они собирались «из мести» то ли преподавателей, то ли сверстников. Впрочем, судя по всему, месть планировалась неприцельная и кому попало — один мальчик собирался уничтожить «человек сорок», второму было «вообще все равно». У них был обрез, и они собирались сделать по рецептам из интернета что-то типа напалма, а также состояли в пабликах любителей массовых убийц прошлого.

Что тут важно: предыдущую пару малолетних террористов спецслужбы отловили буквально несколькими днями ранее — в уже пострадавшей от психа-одиночки Керчи. Те — на год-два старше и подготовиться успели лучше: у них была практически готова самодельная взрывчатка.

Вместе это значит, что теперь неизбежна более или менее истеричная общественная дискуссия на тему «кто виноват». И почти обязательно — с неизбежными требованиями запретить что-нибудь, поскольку именно это «что-нибудь» наверняка подталкивает школьников к расстрелам, переформатируя обычных мальчиков в психопатов. Список явлений, которые чаще всего обвиняются в этом, в последние годы не меняется:

— паблики/сообщества в интернете;

— компьютерные игры с насилием;

— весь остальной масскульт с насилием — от аниме до «Нетфликса».

…Что тут хотелось бы отметить.

По любопытному совпадению, сейчас на другой стороне планеты, в США, активно обсуждается как раз эффект, оказанный на новое поколение полуоцифрованной реальностью. Обсуждение началось с подачи одного из гуру Кремниевой долины Эндрю Чена, опубликовавшего в твиттере тренды поведения юношества (14-15 лет, то есть как раз ровесников отечественных несостоявшихся мясников) в США. Есть все основания полагать, кстати, что американские тренды от отечественных принципиально не отличаются ничем — образ жизни «оцифрованных школьников» более-менее одинаков во всех развитых странах.

Если коротко, то между серединой 1990-х и концом 2010-х подростки на грани между детством и юностью стали:

— значительно реже пробовать алкоголь (в 1995 году более 70% были с ним знакомы, в 2017-м — менее половины);

— значительно реже курить сигареты (тут падение вообще с 65-68% до 20%, но это, скорее, заслуга/вина испарителей);

— значительно реже смотреть телевизор более трех часов в день (падение опять вдвое, но за это явно спасибо интернету, в первую очередь мобильному);

— значительно реже пробовать марихуану (1997 год — почти 40%, 2017-й — чуть больше 20%);

— значительно реже вступать в половую связь (1997 год — почти 40%, 2017-й — 20%, падение вдвое);

— значительно больше запоем играть в игры (более трех часов в день в 2005 году играли около 25% подростков. К концу нынешнего десятилетия — около 45%).

Эндрю Чен сопроводил эту инфографику то ли радостным, то ли ироническим комментарием: «Лол. «Фортнайт»: антимарихуанное, противосексовое, противотелевизионное, антиалкогольное, антикурительное средство, которое родители искали десятилетиями».

(Для тех, кто уже перестал играть, справка: Fortnite — игра, в которой, в зависимости от варианта, можно: а) убивать зомби; б) убивать всех; в) не делать вообще ничего. В принципе, если бы Чен вместо Fortnite назвал бы PUBG или любую другую выживалку-убивалку, смысл был бы тот же: кровь — кишки — антистресс.)

Так вот. Если суммировать статистику, то новое поколение, вооруженное смартфонами или стационарными ПК, в некотором смысле представляет собой идеал для родителя. Да, это поколение с утра до ночи купается в крови и ультранасилии, но при этом делает это тихо и не выходя из своей комнаты. К тому же от самого поколения не пахнет ни алкоголем, ни дымом (оно, правда, может оказаться под чем-нибудь, вынутым из закладки в подъезде, но пахнуть от него не будет).

То есть: парадоксальным образом «игры и интернет с насилием и развратом» значительно виртуализировали и насилие, и разврат. Отодвинули его из реальных подворотен и из-за реальных гаражей за непроницаемый, хоть и сенсорный, экран.

Но что важно: это они сделали «в среднем по обществу». То есть некоторым образом стерли грань и приоткрыли дверь между реальным индивидом и миром все более убедительных грез, в которых индивид может оттопыриваться, компенсируя все свои травмы, снимая все свои стрессы и реализуя все свои фантазии. Это в целом, кстати, благотворно влияет на статистику — во всяком случае, никакого всплеска реальной преступности и реальных убийств не видно. Скорее наоборот.

Однако, как и любая дверь на свете, этот «портал между реальным и внутренним миром» тоже открывается в обе стороны. Люди с внутренним миром, в котором изначально царит ад, благодаря достижениям техники стали смелее проталкивать этот свой внутренний ад к нам. Та же американская статистика свидетельствует: если до 2011 года массовые убийства происходили в среднем каждые 200 дней, то в эпоху всеобщего онлайна, уже к 2014 году, они участились в разы и стали происходить каждые 64 дня. В 2019 году массовых убийств в США было 31 — то есть бойня случалась каждые 12 дней.

Ибо граждане, в том числе юные, с безумными наклонностями в нашей цифровой эпохе имеют то, чего не имели безумцы минувших лет. Например, доступ к иллюзии, что они не одни и у них есть единомышленники. Или доступ к иллюзии, будто зверское преступление — это тоже форма личностного успеха и (пусть даже кое-где, среди сотни виртуальных анонимов в масках) социально одобряемая «ачивка».

Обобщая: мы потеряли то, что, возможно, удерживало многих психопатов доонлайновой эпохи от преступлений — осознание, что, став убийцами, они все потеряют, но ничего не приобретут.

Сейчас они думают, что приобретут — статус. И даже имеют свой квант социального одобрения авансом.

Что еще хуже — в силу того, что почти круглосуточный онлайн эффективно заменяет безумцам реальную социализацию и реальный опыт, они не могут и отличить поддельного, воображаемого статуса от реального. Керченский убийца, напомним, описывал свою жизнь вполне точно: «Проснулся, приготовил завтрак и протупил 12 часов у монитора. По будням я на парах с 9:30 до 16:30. Потом протуплю остаток дня у компа». Это жизнь не просто никчемная или там «жалкая» — в ней просто нет реальности. Тому, кто ее такую живет, неоткуда знать, что настоящее отличается от нарисованного: ему-то не доводилось трогать ни того, ни другого.

…Иными словами, если можно назвать игру, которая ответственна за появление массовых убийц, то это игра совершенно виртуальных, в сущности, персонажей (с околонулевым опытом реальности) в то, что они реальные люди.

И если тенденция продолжится, то вопрос о принудительной профилактической развиртуализации подростков (любого возраста) встанет перед обществом ребром.

Виктор Мараховский

Источник: http://voicesevas.ru/news/50144-stala-izvestna-igra-vinovataya-v-massovyh-ubiystvah.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 февраля 2016
... взволнованная женщина. «Пока мы играли, упала мина. Кусочек от нее... на одну кровать». «Мы играли во дворе, упала мина, ... конфликта в Сирии отчасти виновата Россия, пишет издание The... Так, в январе стало известно о двух массовых казнях дезертиров. В ...
Мы начинаем КВН — для чего, для кого?
... в КВН. «Факт известный: преступность падала, причем падала...несерьёзным. Игры разительно стали отличаться от первоначальных. Игра продолжала ...стиле «так, стоп!». Виновато ли в этом творческое...КВНу не удаётся стать массовой игрой в других странах, возможно...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
... иной инфекции, проводить массовую иммунизацию населения. Одним ... эти порочные наклонности. Виноваты в этом, во-первых...раскрутки» вирусной теории СПИД) стало известно о большом количестве возникновения ...гриппа»; «дети заразились, играя с домашними птицами или...
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 3
... же направлении работает массовое распространение порнографии и популяризация...долго до того, как стало известно, что новым президентом ...Путин и его команда стали играть против плана «кукловодов», ...кто кричит: «Во всём виноват Путин», либо провокаторы пятой...
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
... усилиями западных средств массовой пропаганды. Мрачное авторитарное... Государственные предприятия продолжают играть доминирующую роль — ...виноваты в том, что мы оказались плохими учениками. Известную...примеру, на днях стало известно, что крупнейший украинский ...
Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом
... нам было нечего… Вдобавок пошло массовое уничтожение оленей, дичи, рыбы. ...связей между поколениями, в чём виноваты, в первую очередь, мы сами...о том, что в эту игру играли еще на век, и ...быта его жилища. Позже мне стало известно, что после его смерти старшая...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2370 2150
    Хан_Уман 27 февраля 2020 в 12:20

    Нация ничто, идеология всё!
    Сказал диктатор!
    Тот кто не воспитывает свою нацию обречён на поражение… Наша мысль!
    Лично от меня, москвичам, а что там ночью, возле метро, не страшно?
    Или, не можете?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)