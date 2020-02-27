Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2020

Обнародованы новые доказательства, свидетельствующие о том, что милиционеров на Майдане Незалежности в феврале 2014 года начали убивать раньше, чем «патрiотiв», которые потом стали именоваться «небесной сотней».

Украинское издание «Страна» публикует материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане, в том числе полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева — с указанием времени ранения и обстоятельств.

За эти три дня в центре Киева погибли 13 правоохранителей.

О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане.

Документы свидетельствуют о том, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра, тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже — начиная с 9 часов утра.

В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из лагеря протестующих — Георгия Арутюняна, который находился на Институтской — он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.

Опубликованные свидетельства полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана — Назару Юськевичу. В нем говорится, что Юськевич и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие, о котором накануне вечером 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция, ожидая приезда в Киев 20 февраля министров иностранных дел Франции, Германии и Польши.

Утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы «Беркута» и Внутренних войск из центра Киева.

Выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение. Оставшийся фактически без силовой защиты Янукович в тот день уехал из Киева, а на следующий день был отстранен от власти Верховной радой с мотивировкой, которая отсутствовала в Конституции («в связи с самоустранением президента от исполнения конституционных обязанностей»).

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