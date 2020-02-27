Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2020
- 14:14 Олейник: власть Украины сегодня – бандиты.
- 12:38 Милицию на Майдане начали убивать раньше, чем «патрiотiв»: опубликованы новые доказательства (ДОКУМЕНТ).
- 11:05 АТОшники отомстили водителям маршруток.
- 11:03 Василий Волга об опасности коронавируса на Украине.
- 09:57 На Украине начали платить за «геройские поступки».
- 09:28 Киев рассчитывает «перехватить» Крым из «ослабевших рук России».
- 09:17 Украине подходят Минские соглашения, — глава Минобороны.
- 08:30 «Защиту Отечества» заменят «Защитой Украины» в школах «незалежной» (ФОТО).
- 06:57 Россия перевооружила весь флот! — крик души главкома ВМС Украины (+ФОТО, ВИДЕО).
- 03:30 «Пошёл вон, нацистская мразь!» — Соловьёв выгнал из студии экс-депутата Рады (ВИДЕО).
- Вчера 18:44 ЛНР адаптирует свои законы к интеграции с РФ, а не возврату на Украину.
- Вчера 17:13 Лучшие друзья новой власти.
Олейник: власть Украины сегодня – бандиты
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Милицию на Майдане начали убивать раньше, чем «патрiотiв»: опубликованы новые доказательства (ДОКУМЕНТ)
Обнародованы новые доказательства, свидетельствующие о том, что милиционеров на Майдане Незалежности в феврале 2014 года начали убивать раньше, чем «патрiотiв», которые потом стали именоваться «небесной сотней».
Украинское издание «Страна» публикует материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане, в том числе полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева — с указанием времени ранения и обстоятельств.
За эти три дня в центре Киева погибли 13 правоохранителей.
О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане.
Документы свидетельствуют о том, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра, тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже — начиная с 9 часов утра.
В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из лагеря протестующих — Георгия Арутюняна, который находился на Институтской — он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.
Опубликованные свидетельства полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана — Назару Юськевичу. В нем говорится, что Юськевич и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие, о котором накануне вечером 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция, ожидая приезда в Киев 20 февраля министров иностранных дел Франции, Германии и Польши.
Утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы «Беркута» и Внутренних войск из центра Киева.
Выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение. Оставшийся фактически без силовой защиты Янукович в тот день уехал из Киева, а на следующий день был отстранен от власти Верховной радой с мотивировкой, которая отсутствовала в Конституции («в связи с самоустранением президента от исполнения конституционных обязанностей»).
Читайте также: Севастополец заткнул киевских лжецов, в ответ они обвинили Крым в притеснении наркоманов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
АТОшники отомстили водителям маршруток
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Василий Волга об опасности коронавируса на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Украине начали платить за «геройские поступки»
Правительство Украины начало платить гражданам страны за «геройские поступки».
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 февраля, уточнил премьер Алексей Гончарук.
«Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства», — сообщил премьер «незалежной».
Что именно «героического» совершили 207 украинцев, Гончарук не уточнил.
Позже в Министерстве социальной политики уточнили, что премьер говорил о тех, кому присвоено звание «герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда», и членах семей «героев», получивших звание посмертно, или в случае смерти «героя».
При этом Гончарук, хвастаясь назначенными выплатами, умолчал, что они были предусмотрены указом бывшего президента Украины Петро Порошенко от 28 марта 2019 года («О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка»). Этот указ вступил в силу с 1 января 2020 года и указанное в документе вознаграждение в 50-кратном размере прожиточного минимума как раз соответствует сейчас 105 тыс. гривен (280 тыс. рублей).
Читайте также: Севастополец заткнул киевских лжецов, в ответ они обвинили Крым в притеснении наркоманов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев рассчитывает «перехватить» Крым из «ослабевших рук России»
На Украине хотят разработать план из 12 шагов, согласно которому Киев сможет «перехватить» Крым, который «выскользнет из ослабевших рук России». Об этом в эфире радио «Новое время» заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что «выскальзывание» Крыма предусмотрено 12 пунктом плана, а остальные содержат информацию о том, как Россия приходит к «ослаблению».
Кулеба добавил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов по урегулированию в Донбассе и он рассчитывает на появление подобной стратегии по Крыму на следующем мероприятии.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украине подходят Минские соглашения, — глава Минобороны
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности.
«Минские соглашения, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны.
В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы», — сообщил он в интервью украинскому изданию «Левый берег», которое было опубликовано 26 февраля.
По его словам, возможные планы изменения договоренностей никак не меняют стратегические позиции Украины.
«Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск», — подчеркнул Загоронюк.
Он указал, что на сегодняшний день у Минобороны «есть четкая канва действий».
«Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть», — подытожил глава ведомства.
Читайте также: Русский спецназ рвёт в клочья банды боевиков: уникальные кадры (ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Защиту Отечества» заменят «Защитой Украины» в школах «незалежной» (ФОТО)
Правительство Украины приняло постановление, которое предписывает заменить предмет «Защита Отечества» в школах на «Защиту Украины».
Об этом заявила министр образования Анна Новосад.
«Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет „Защита Отечества“ — один из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета „Защита Отечества“ на „Защита Украины“.
Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили.
Теперь не менее важная задача — улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ», — отметила министр.
Этот предмет является обязательным для изучения в 10–11 классах украинских школ. Его цель — предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.
«Важно, чтобы цели, которые мы закладываем в конкретный предмет, в том числе и в обновленную „Защиту Украины“, отображались и в учебниках, по которым учатся ученики. Так изменения станут системными и глубокими. Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовление учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно», — добавила министр.
В Сети эта новость уже вызвала отклик. «Всё правильно, пусть знают, что Отечества у них нет. Только Украина», — пишут пользователи соцсетей.
Читайте также: Только за Украину 16 миллиардов выплатили: Путин напомнил, что Россия погасила долги всех республик СССР (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия перевооружила весь флот! — крик души главкома ВМС Украины (+ФОТО, ВИДЕО)
Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на то, что за минувшие шесть лет Россия практически перевооружила Черноморский флот, значительно усилилив его боевой потенциал.
«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (ЧФ РФ — прим. РВ). Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами „Калибр“ составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы „Бастион“ и „Бал“, — то он составляет примерно 120 ракет», — заявил Воронченко, выступая на форуме Age of Crimea.
Адмирал отметил, что теперь у России имеется семь подводных лодок в Крыму, шесть из которых, по его же собственным словам, являются «современными и очень эффективными».
Ну, а главкому ВМС «незалежной», как никому другому, известно, что Киев может противопоставить этим подлодкам.
Также в Крыму с 2014 года появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», добавил Воронченко.
«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», — заключил командующий ВМСУ.
Форум Age of Crimea («Время Крыма») прошёл 26 февраля в Киеве, он посвящен «дню крымского сопротивления российской оккупации». Программа у этого мероприятия обширная: обсуждались «нарушения прав человека и состояние соблюдения прав коренного народа — крымских татар», «тотальная российская пропаганда на полуострове», «вызовы, связанные с безопасностью в Черноморском регионе» — одним словом, все любимые темы профессиональных украинцев и грантоедов. Посетил форум и «президент мира» Владимир «спасибо, что защищаете нас от мразей» Зеленский.
Читайте также: Только за Украину 16 миллиардов выплатили: Путин напомнил, что Россия погасила долги всех республик СССР (+ВИДЕО)
На видео с 4:32:37
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Пошёл вон, нацистская мразь!» — Соловьёв выгнал из студии экс-депутата Рады (ВИДЕО)
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко вспыхнул во время дискуссии о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Экс-нардеп попытался оправдать действия УПА* и ее главарей Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал возмущение Соловьева.
Также Ковтуненко заявил о якобы имевшем место «сотрудничестве» украинских боевиков и НКВД во время войны, поддержке евреями бандеровцев и «случайном» убийстве генерала Николая Ватутина членами УПА.
В результате взбешенный ведущий назвал украинского эксперта «нацистской мразью», позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии.
Читайте также: С 1 апреля медицины на Украине не будет, — Рабинович (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР адаптирует свои законы к интеграции с РФ, а не возврату на Украину
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Лучшие друзья новой власти
К оглавлению | Источник: www.youtube.com