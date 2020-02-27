Как раскрыть потенциал ребенка. Владимир Базарный

Концептуал СМИ Вторая часть интервью Владимира Базарного

Как современная система обучения калечит ребенка? Почему для мальчиков особенно важно мужское воспитание? Зачем нужно раздельное обучение мальчиков и девочек? Почему без табу человек никогда не сможет преобразиться?

Об этом смотрите во второй части интервью Владимира Базарного.

Интервьюер: Яна Галина.

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