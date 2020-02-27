Как раскрыть потенциал ребенка. Владимир Базарный
Вторая часть интервью Владимира Базарного
Как современная система обучения калечит ребенка? Почему для мальчиков особенно важно мужское воспитание? Зачем нужно раздельное обучение мальчиков и девочек? Почему без табу человек никогда не сможет преобразиться?
Об этом смотрите во второй части интервью Владимира Базарного.
Интервьюер: Яна Галина.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-raskryt-potentsial-rebenka-vladimir-bazarnyy