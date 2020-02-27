Интриги Средневековья. Андрей Антонов. Часть 2

Перестройка 1980-х годов далеко не первая в нашей стране. На протяжении последнего тысячелетия перестройки, реформы неоднократно приходили на Русь.



Автор-сказитель – Андрей Антонов

Часть 1 – https://youtu.be/MLLAwJSHh5w



- Каковы они – перестройки, реформы, интриги Средневековой Руси?

- Кто их инициаторы и исполнители?

- Каковы их последствия, плоды?



На эти вопросы постараются ответить участники передачи.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.





#средневековье #русь #история #древняя #средневековая #это #образование #русский #язык #тартария #московия #народное #славянское #радио #интриги #реформы #славяне #андрей #антонов #алексей #орлов #россии #жили #скифы #тарханы



#Интриги #Средневековье #Русь #Реформы #Славяне #АндрейАнтонов #АлексейОрлов #История #ИсторияРоссии #ДревняяРусь #КакЖилиНаРуси #СредневековаяРусьЭто #Скифы #Тарханы #РеформыРусь #Образование #РусскийЯзык #Тартария #Московия #НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #СредневековаяРусь

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IN0K_pelAWk