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Интриги Средневековья. Андрей Антонов. Часть 2

15:09. 27 февраля 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Перестройка 1980-х годов далеко не первая в нашей стране. На протяжении последнего тысячелетия перестройки, реформы неоднократно приходили на Русь.

Автор-сказитель – Андрей Антонов
Часть 1 – https://youtu.be/MLLAwJSHh5w

- Каковы они – перестройки, реформы, интриги Средневековой Руси?
- Кто их инициаторы и исполнители?
- Каковы их последствия, плоды?

На эти вопросы постараются ответить участники передачи.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IN0K_pelAWk

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