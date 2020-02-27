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Главная сторона проблемы цифрового будущего – этическая

10:01. 27 февраля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Главная проблема с базами данных Big Data и технологиями 5G и 6G вовсе не уровень развития технологий. А этическая сторона и вопрос контроля – кто за кем следит, и кто что получает от этого контроля.

Представим, что в США эта сила попадет в руки глубинного государства – если уже не попала – результатом станет худший тоталитарный режим в истории человечества.

Такой сценарий, в частности, был прописан в известном фильме «Враг государства».

Можно представить себе Североамериканскую Северную Корею через 20 лет, в которой все будут носить биометрический телефон-браслет или биотелефон, вшитый в ладонь руки, который будет постоянно следить за давлением, пульсом, мозговой деятельностью.

Который будет определять о чем вы думаете, слушая выступление того или иного американского политика – злитесь Вы, негодуете, или, наоборот, поддерживаете.


В этом случае глубинное государство фактически в режиме он-лайн будет знать об этом и сможет предпринимать меры по давлению на вас – отключить тот же телефон, заблокировать банковские карты и так далее.

Если такой режим тотальной слежки будут существовать в США или Европе, не думаем, что кто-то сможет остаться в безопасности или вне контроля глубинных структур.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4903164.html

Метки: будущее, власть, общество, технологии, цифровая, человек, Этика

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