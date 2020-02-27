Главная сторона проблемы цифрового будущего – этическая

Главная проблема с базами данных Big Data и технологиями 5G и 6G вовсе не уровень развития технологий. А этическая сторона и вопрос контроля – кто за кем следит, и кто что получает от этого контроля.

Представим, что в США эта сила попадет в руки глубинного государства – если уже не попала – результатом станет худший тоталитарный режим в истории человечества.



Такой сценарий, в частности, был прописан в известном фильме «Враг государства».

Можно представить себе Североамериканскую Северную Корею через 20 лет, в которой все будут носить биометрический телефон-браслет или биотелефон, вшитый в ладонь руки, который будет постоянно следить за давлением, пульсом, мозговой деятельностью.

Который будет определять о чем вы думаете, слушая выступление того или иного американского политика – злитесь Вы, негодуете, или, наоборот, поддерживаете.