Если Россия простит – то погибнет.
16:20. 27 февраля 2020 67 просмотров 5 коммент. Опубликовал: Серый
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.
Серый – специально для тебя материал: https://pandoraopen.ru/2020-02-27/gossovet-oppozicii-ili-za-chto-topit-yu-yu-boldyrev/
А Вы поддерживаете действия ребят из “ЮКОСа”? Да или нет?
Я считаю, что дело ЮКОСА имело смысл с учетом подоплеки.
Предложили всем, упертые, но имеющие “рыльце в пушку”, отказались на скамье подсудимых.
Ничего нового.
Кто, и что будет делать с Гаагскими 50-ю лярдами? По Вашему.
Ничего она Вам красно-коричневым и украинцам не простит.
И если ВАС не убили это не значит что простили