Чудеса исцеления.

Очень часто люди, сталкиваясь с серьезными заболеваниями, оказываются на грани жизни и смерти. Кто-то борется до конца, кому-то победить болезнь помогают родные и близкие, а некоторые просто опускают руки и ждут смерти.

В то время, когда медицина оказывается бессильной, даже те люди, которые всю свою жизнь считали себя атеистами, начинают надеяться только на Высшие Силы, молясь об исцелении и обещая стать добрее, лучше и милосерднее.

Медики не могут объяснить, как происходят исцеления в тех случаях, когда уже, казалось бы, нет надежды. Тем не менее, такие случаи происходят ан их глазах. Врачи, которые в своей работе руководствуются научными фактами и знаниями, вынуждены лишь развести руками, потому как никакого логичного объяснения у них нет.

Историй чудесного исцелении в мире достаточно много, чтобы рассказывать обо всех них. Поэтому имеет смысл остановиться на наиболее известных.

Так, в частности, один мальчик из Британии практически воскрес за несколько минут до момента отключения от аппаратов жизнеобеспечения. Ребенка звали Стивен Торп и он попал в страшную аварию. Шансов выжить у ребенка практически не было. Мальчика ввели в искусственную кому, но через некоторое время врачи вынуждены были констатировать смерть головного мозга. Однако его отец не мог поверить в то, что его ребенка больше нет, поэтому не хотел сдаваться и пригласил независимого эксперта. Джклия Пайпер провела обследование ребенка всего за несколько минут до отключения его от аппаратов. Ей удалось засечь едва уловимые мозговые волны. Поэтому она потребовала у врачей немедленно вывести мальчика из состояния искусственной комы. И ребенок чудесным образом очнулся.

В настоящее время мальчик вырос, полностью восстановил свое здоровье и работает бухгалтером.

"Мне кажется, что врачей госпиталя очень расстроило желание отца пригласить независимого врача, - считает парень. - Доктора уже расписали, кому достанется сердце, кому почки, кому печень, а кому сетчатка. Отец был неумолим, и его энергия спасла мою жизнь".

Еще один счастливчик живет в украинском городе Львов. Его зовут Максим Каракулин. Молодой человек стал настоящим открытием на шоу «Україна має талант». Его история стала настоящим потрясением для зрителей. До трагедии Максим был очень талантливым эквилибристом и жонглером, подающим большие надежды. Но ему не повезло, парень попал в страшное ДТП и 25 дней пролежал в коме. Врачи остерегались делать какие-либо прогнозы. Но молодому человеку не только удалось вернуться с того света, но и полностью восстановиться, в буквальном смысле поставить себя на ноги. А позже – и покорить сцену, став одним из самых полюбившихся зрителям участником телепроекта.

В 2008 году невероятная истории произошла с 14-летней девочкой Меган Кершоу. У девочки диагностировали одну из редких форм рака печени. Врачи сделали операцию, но слишком поздно, потому как опухоль уже распространилась на позвоночник. На долгих 4 года девочка оказалась прикованной к инвалидному креслу. Врачи утверждали, что ничего сделать уже невозможно, и процесс необратим. Девушка продолжала жить, привыкла к своему новому существованию, вновь начала общаться со своими друзьями и радоваться жизни. Спустя некоторое время позвоночник самостоятельно восстановился, и Меган начала ходить.

Данная история может послужить ярким примером того, что в любом случае нужно радоваться жизни и мыслить позитивно, и тогда из любой, даже безвыходной на первый взгляд ситуации всегда найдется выход. А еще нужно любить, ведь любовь способна творить настоящие чудеса, даже вернуть к жизни.

Так, у жительницы Шотландии Лорны Бейли случился обширный инфаркт. На протяжении трех часов женщину реанимировали, однако без особого успеха. Муж пришел к ней в палату, чтобы еще раз увидеть свою жену и попрощаться. Джон прошептал на ухо Лорне о своей любви, о том, что не сможет без нее жить. Некоторое время мужчина еще находился в палате и стал замечать, что цвет кожи его жены начала меняться. Он не поверил своим глазам и позвал сначала детей, а потом, когда женщина сжала его руку, — и врачей. Через 45 минут после своей официальной смерти Лорна Бейли пришла в себя. Сила любви близких не позволила ей покинуть этот мир.

Иногда в борьбе со страшными недугами людям помогают животные. Так, в России в одной из семей родилась долгожданная дочка Яночка. Но родилась она недоношенной, поэтому уже в полгода врачи поставили страшный диагноз – полная слепота и церебральный паралич. Родители всеми силами старались помочь девочке, они побывали в многочисленных клиниках, перепробовали разные методики лечения, обращались к самым авторитетным врачам, но все только руками разводили и утверждали, что лечение невозможно. Через некоторое время родителям посоветовали попробовать дельфинотерапию, и они вместе с девочкой отправились в Евпаторию. Как говорили позже сами родители, их туда привела сама судьба, ведь дельфина звали Ян.

Когда Яну опустили в воду, она сразу же схватила дельфина за плавники. Животное поцеловало девочку в лоб. Дельфину удалось найти нужную точку и снять головную боль, которая на протяжении длительного времени мучила ребенка. Через три дня после начала лечения девочка сделала свои первые шаги. С каждым днем ее состояние улучшалось. А по возвращении домой через несколько месяцев Яна шокировала офтальмологов, описав им картинки, изображенные на таблицах. В настоящее время зрение девочки значительно улучшилось.

Иногда чудом становятся люди. Таковым, к примеру, является священник, которому удалось простым прикосновением поставить на ноги инвалида. Майя Джозеф перестала ходить в возрасте 25 лет из-за искривления позвоночника. Врачи были уверены в том, что ходить она уже не сможет. Девушка провела в инвалидном кресле 10 лет, а затем, ко всеобщему удивлению – встала и пошла самостоятельно. Чудо случилось во время церковной службы. Во время молитвы священник положил на голову Майи руку. По его словам, он и сам не ожидал ничего подобного, поскольку проводил традиционную службу.

Еще одна не менее интересная история произошла с трехлетним мальчиком Джорданом Харденом и его родителями. Врачи сказали родителям о том, что их ребенку осталось жить несколько недель: лейкемия, с которой ребенок боролся большую часть своей жизни и которую практически вылечили, вновь вернулась. Родители поняли, что надежды нет, поэтому решили свозить Джордана в Диснейленд. После поездки оказалось, что болезнь отступила. Врачи не могли объяснить, как это произошло, поскольку ни одному из лечащих врачей в своей практике не доводилось видеть, чтобы лейкемия переходила в стадию ремиссии.

А героини следующей истории чудесным образом вместе излечились от рака. Речь идет о матери и дочери Джил и Еви Дакворт. Когда девочке было всего 8 месяцев, врачи поставили ей диагноз рак. Мать, узнав об этом, сделала все возможное, чтобы помочь. Однако через некоторое время женщина сама почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. У нее также обнаружили онкологию. Женщина была шокирована, но не могла думать ни о чем больше, только о том, что должна жить ради своей дочери. Поэтому они вместе стали ходить на многочисленные процедуры и вместе переживали все сложности болезни. И недуг отступил. Это стало настоящим чудом, которое подтвердило, что любовь к жизни и сила желания способны победить все.

Все эти примеры являются ярким доказательством тому, что вера в себя, любовь к жизни и желание жить открывают двери настоящему чуду.

А вот в позапрошлом столетии мир поразила новость и случаях чудесного исцеления, которые были совершены спящим врачевателем.

Так, в 1887 году в небольшом американском городке Хопкинсвилле (штат Кентукки) родился мальчик по имени Эдгар Кейси, у которого позже обнаружились необыкновенные способности. В детские и юношеские годы мальчик своим даром практически не пользовался, поэтому лишь по отдельным фрагментам можно определить, что это не совсем обычный ребенок.

Однажды маленький Кейси лежал без сознания. Сельский врач всеми доступными средствами пытался помочь, но безуспешно. Когда он склонился у изголовья мальчика, думая над тем, как еще можно помочь, неожиданно для себя услышал спокойный голос мальчика, который рассказал доктору, что с ним случилось и что необходимо сделать, чтобы помочь. По словам мальчика, ему в позвоночник попал бейсбольный мяч и нужно сделать компресс в области шеи. Затем мальчик продиктовал список необходимых трав. Врач был настолько поражен, что на всякий случай решил сделать все, как ему было сказано. И правда, уже к вечеру состояние ребенка значительно улучшилось, а к следующему утру он был уже практически здоров. Этот случай стал первым опытом бессознательного врачевания. После этого на протяжении 43 лет Кейси занимался лечением больных. За это время он помог примерно 15 тысячам больных.

Кейси долго не решался демонстрировать свой дар окружающим, и только когда тяжело заболел его близкий друг, ему пришлось это сделать. Врачи ничем не могли помочь молодому человек, поэтому Кейси решил самостоятельно спасти друга. Он вошел в состояние транса, назвал диагноз, назначил необходимое лечение, состав лекарств. Придя в себя, Кейси был поражен, ведь никогда в жизни он не слышал подобных названий и более того, медицинского образования у него не было. Но несмотря на это, в скором времени друг пошел на поправку.

Новость о чудесных способностях парня очень быстро облетела городок. Этим случаем заинтересовались представители официальной медицины, однако сам Кейси очень сомневался в том, что имеет право лечить людей только потому, что во сне называет болезни и способы их лечения.

В конечном итоге, молодой человек согласился поучаствовать в эксперименте, то только с некоторыми условиями: на каждом сеансе должны присутствовать настоящие врачи, свои консультации он будет проводить совершенно бесплатно и во время сеанса не должен видеть пациента.

Многочисленные случаи чудесных исцелений, длительное наблюдение доказали, что дар Кейси – это не обман и не болезнь. Парень из Кентукки, у которого даже образования приличного не было, действительно мог лечить людей, погружаясь в транс. Он мог четко определить больной орган, назвать характер заболевания, назначить необходимые дозы лекарственных препаратов, их состав, а также место, где их можно было приобрести.

Так, к примеру, во время одного из сеансов он прописал препарат «Кодирон» и сказал, что его можно купить в одной из лабораторий в Чикаго. Позже оказалось, что такой препарат действительно существует, но… по словам создателей препарата, и формула лекарства, и его название были придуманы буквально за несколько дней.

Все эти случаи в конечном итоге способствовали тому, что уникальный дар Кейси был официально признан Американской Генеральной Медицинской Ассоциацией, и ему было разрешено давать так называемые «психологические консультации». Данный случай был первым во всей истории медицины, когда чудесные способности врачевателя признавались без понимания того, при помощи каких механизмов это лечение проводится.