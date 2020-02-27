Чесноком по вирусу, Прихрамовые банкоматы, Разбудили электрошоком // Галопом по Европам #163

В этом выпуске:

- Коронавирусом заражены все континенты, кроме Антарктиды;

- Несмотря на экономический спад, Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров;

- В Шереметьево снова аварийная посадка Суперджета, на этот раз без жертв;

- Коммерсант выяснил, на что Норникель просит у государства 40 с лишним миллиардов рублей;

- Российские дипломаты просят в фейсбуке срочной помощи для летчика Ярошенко, который с 2010-го находится в американской тюрьме;

- В Индии протесты против закона об иммиграции переросли в антимусульманские погромы;

- Совет Федерации одобрил закон о выплате маткапитала за первенца;

- За оскорбление учителя – штраф до 5 тысяч, за применение силы – лишение свободы до трех лет;

- Минюст пообещал переписать новый административный кодекс;

- В Иркутске полицейские попытались разбудить уснувшего в такси молодого человека электрошокером;

- Воронежские храмы оборудовали банкоматами.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HDvU4A5k6dA