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Чесноком по вирусу, Прихрамовые банкоматы, Разбудили электрошоком // Галопом по Европам #163

20:09. 27 февраля 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Коронавирусом заражены все континенты, кроме Антарктиды;
- Несмотря на экономический спад, Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров;
- В Шереметьево снова аварийная посадка Суперджета, на этот раз без жертв;
- Коммерсант выяснил, на что Норникель просит у государства 40 с лишним миллиардов рублей;
- Российские дипломаты просят в фейсбуке срочной помощи для летчика Ярошенко, который с 2010-го находится в американской тюрьме;
- В Индии протесты против закона об иммиграции переросли в антимусульманские погромы;
- Совет Федерации одобрил закон о выплате маткапитала за первенца;
- За оскорбление учителя – штраф до 5 тысяч, за применение силы – лишение свободы до трех лет;
- Минюст пообещал переписать новый административный кодекс;
- В Иркутске полицейские попытались разбудить уснувшего в такси молодого человека электрошокером;
- Воронежские храмы оборудовали банкоматами.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HDvU4A5k6dA

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