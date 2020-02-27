Берлин-то кто штурмовал? Путин поставил на место русофобские страны

Российский президент нанёс новый ответный удар по странам, пытающимся переписать историю Великой Отечественной войны и намеренно преуменьшающим роль советских солдат в уничтожении нацистов.

Во время совещания рабочей группы по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что у России невозможно украсть Победу в Великой Отечественной войне, несмотря на участившиеся попытки некоторых государств принизить заслуги советских солдат и фальсифицировать историю. Президент припомнил, что никто не забудет, «чей флаг развевался над Рейхстагом».

«По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу, — попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет».

На заседании Путин также отметил, что наша страна будет отстаивать историческую правду, и потому поддержал идеи, направленные на предотвращение различных фальсификаций. Президент считает, что недопустимость умаления подвига советских солдат обязательно должна быть прописана в Конституции.

Если не бороться с переписыванием истории, то в конечном итоге страной-победительницей в ВОВ будет считаться не СССР, а США, или, что еще хуже, какая-нибудь Украина (как исключительное государство, отказывающееся соотносить себя с «Советами»).

Уже были ситуации, когда в США «по ошибке» называли американских военных освободителями польских концлагерей, когда на самом деле их спасали советские солдаты. В Польше и на Украине давно пытаются обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны, учитывая, что Украина была частью того самого СССР. Российские либералы, что неудивительно, вторят полякам и украинцам, обвиняя Гитлера и Сталина в сговоре по разделу Европы.

К сожалению, с помощью Запада вот такие индивидуумы пытаются вымарать из нашей истории подвиги советских солдат, стереть их героические поступки, чтобы у российской молодежи не осталось повода, чем гордиться.

Ведь как гласит одна из теорий заговора, чем меньше общество помнит о победах и героических поступках, тем уязвимее оно становится и тем проще его проще завоевать.

Читайте также: Болезненный и ужасный процесс самоубийства: названа причина безумной русофобии Запада (ВИДЕО)

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»