Бег по замкнутом кругу…

В концепции «конца истории» – нет даже намёка или смутной мечты на ПРЕОДОЛЕНИЕ зла. В ней – убеждение: «всё всегда будет, как сейчас».

Кризис капитализма я могу объяснить очень простыми словами . Если война идёт ради грядущего мира, то – какими бы жестокими ни были текущие боевые действия – у людей есть перспектива. Если войну ведут ради самой войны, то никаких перспектив у людей нет. Даже если затишье непосредственно сейчас. Оно кончится – и всё (с очередным циклическим кризисом) – повторится сначала. Рыночная экономика – это среда и система, в которой никто и никогда не собирается заключать мир по итогам боевых действий. Это бесконечная (и при всём ужасе её – унылая в своей бесконечности) война ради войны, бесконечно возобновляющая сама себя…



И хотя каждый понимает, что остановить время нельзя, и «как сейчас» всё равно не будет – попытка его остановить очевидна.

Вы задумайтесь, что стоит за термином «циклические кризисы»! Это означает, что мы выбираемся из кризиса только для того… чтобы попасть в новый кризис! Это ведь всё равно, что плыть, зная, что берега нет. Сколько бы ты ни плыл – а вокруг будет всё та же водная стихия.

Жестокость биосферы, жестокость истории – имеет искупление только в собственном преодолении. А если она намерена воспроизводить саму себя снова и снова, «из цикла в цикл» – тогда она абсолютно безысходна.



Мы имеем силы находиться здесь и сейчас только потому, что надеемся найти выход отсюда.

А если нас контузить идеей, что выхода нет – тогда и сил жить у нас не останется. Почему, собственно, народы в очагах капитализма, в его сердцевине чисто демографически вымирают, вытесняются мигрантами, утратили способность даже к биологическому воспроизводству себя.

Война имеет смысл – если в её конце мир. Но война лишена смысла, если у неё нет конца. А капитализм с его социал-дарвинизмом – именно война без конца. Новые поколения в его логике не получат лучшего мира: они так же упорно и мрачно будут бороться за выживание, как и мы.



Старинная советская мечта «хоть дети наши поживут по-человечески» при капитализме не имеет смысла. Наоборот, наши дети обречены здесь изжить остатки человеческого, ещё тлеющие в нас, несмотря на все невзгоды.

Что такое советская жизнь? В очень тяжёлые и попросту голодные 40-е люди знали, что в 50-е им будет легче. И действительно так! Каждое новое десятилетие, каждая пятилетка – знаменовались облегчением доли и участи человека на Земле. Возьмите отрезок 1950-70 гг. И сравните с отрезком 2000-2020 гг.



В современном нам мире меняется многое, но к лучшему-то не меняется ничего!

Поколение детей получает меньше поколения отцов[1], в худших условиях, разве могли такое предположить даже в кошмарном сне «совки» (при всех их недостатках, приведших их к краху)?



У них-то был вопрос только в скорости УЛУЧШЕНИЙ жизни (не слишком ли медленно развиваемся?) – а о том, что грядущие поколения столкнутся с масштабным УХУДШЕНИЕМ – такого советский оптимизм даже и предположить не умел.

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Ухудшение жизни – не чей-то коварный план. [Глубочайшее заблуждение неплохого, в целом, автора. В природе, в т.ч. и в социальной, не бывает неуправляемых процессов.



Другое дело, что мы не всегда можем увидеть, охватить в целостности некоторые глобальные процессы. Особенно, когда они растянуты на срок, превосходящий жизнь одного поколения.



Смотрите, далее автор справедливо упоминает деградацию „предоставленной самой себе сложной системы”. Но любая сложная система при отсутствии управления не просто деградирует – она, исчерпав запас устойчивости, просто уничтожается!



Вы не будете следить за домом – стихия его за несколько десятилетий превратит в хлам из сгнивших деревянных обломков и расколотых кирпичей.



Вы прекратите заниматься образованием детей – сначала жизнь в городах превратится в ад, а затем и сами городские структуры разрушатся и будет сплошное „дикое поле”.



Автор, кстати, пишет и о разрушении образования. Но ведь оно, разрушение, происходит не само по себе, не потому, что у нас „рынок”. Последний этому способствует, но ведь актор управления процессом разрушения присутствует!



Начинается всё с поношения собственной истории, с учебников Сороса, с заявления о концепции взращивания „грамотного потребителя”, с отхода от проверенных практикой методик педагогики и т.д.



Но ведь все эти процессы кто-то запускает в соответствии со своими долгосрочными целями!!!



Если у нас ложное представление о происходящем вокруг нас, о движущих силах процессов, то нам на порядки сложнее будет выработать противодействие деградации. – Прим. ss69100.]



Это простое следствие накопления энтропии в потерявшей центральное управление, предоставленной самой себе сложной системе. А таковая – всегда и везде – стремиться к самоупрощению.



Если её не заставляют усложняться – то сама по себе она только упрощается, примитивизируется.

Нельзя вставить зоологические мотивации в социальные процессы. В этом случает социальные процессы перерождаются в зоологические.



Происходит «вшитый» в эту ситуацию переход. А он – ведёт к наиболее примитивным формам коммуникации, к первобытным. Ибо сложность была продуктом искусства, а продукт первородного естества – примитивность.

И дело не только в том, что РАЗУМ ГАСНЕТ, вытесняемый инстинктами. У кого-то гаснет, у кого-то нет. Но дело ещё и в том, что как инструмент Разум оказывается системой совершенно невостребованным. Он этому укладу не нужен.

Рациональное обсуждение превращается в свою противоположность: в совершенно иррациональное безумие. Потому что всякое рациональное осмысление любой проблемы – должно заканчиваться планом по её преодолению.



А если мы ничего не планируем – зачем нам тогда что-то обсуждать, понимать, осмысливать? Ну, в самом деле, если жизнь и слепая стихия рынка всё отрегулируют по-своему – о чём нам говорить в рациональном диалоге?

Рыночная экономика сводится к тавтологии: будет так, как будет. Поскольку мы никак не влияем на будущее – нам нет смысла понимать и обдумывать настоящее. Именно поэтому о похождениях Киркорова и Баскова читает в тысячу раз больше людей, чем эту статью. Похождения Киркорова имеют развлекательный смысл, а обсуждение проблем экономики – какой?

И человек в этой безумной среде, в которой «будет так, как будет» – любой серьёзный разговор воспринимает, как иррациональные игрища шизофреников. Если мы не планируем процессы – то нам нет смысла и понимать процессы.



Понимать-то их имело смысл только затем, чтобы ими управлять. А система отказывается управлять ими! И мы оказываемся в роли собак, лающих на караван.

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Колоссальный спрос мирового либерализма на людей умственно-отсталых и психически нездоровых связан с рыночной конкуренцией и логикой войны, которая в ней заложена.



Для частного собственника, особенно крупного, развивать гармоничную и полноценную человеческую личность означает развивать собственного конкурента.



Если идёт война – то чем неполноценнее твой противник, в том числе и потенциальный – тем лучше.

Слабоумный психопат, увечное дитя Майданов, конечно, имеет риски в виде неуправляемости и невменяемости, безответственности и неадекватности всех своих проявлений.



Но на эти риски хозяева жизни сознательно идут потому, что риск свержения господ умственно-полноценными рабами гораздо выше. Посему они уничтожают логику и память, все системы народного образования и воспитания полноценной человеческой личности «внизу». Им не нужно под собой тех, кто их бы понимал.

И это – прямая, непосредственная угроза цивилизации.



В чём они правы? В том, что умственно-отсталый и психически-неполноценный человек будет невосприимчив к идеям социализма. Но он же будет не только к ним невосприимчив!



Ему – на низшем уровне умственного развития – станут недоступны всякая наука и всякое правосознание, всякая высокая культура и всякая подлинная религиозность.

У человека из каменного века – и представление о законах из каменного века, и о труде и о досуге – пещерные, и религиозность на уровне кумирных капищ. И картина мира у пещерного человека соответствует его пещерности.

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Понятно, чего хотят обладатели и апологеты крупной частной собственности: реставрации кастового строя.



Смысл в этом – АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИДЕРСТВА. Чтобы быть начальником – не нужно ни учиться, ни стараться, ни ещё каким-то критериям соответствовать, нужно только в «правильной семье» родиться. И дело в шляпе!



Наследник крупного состояния заранее избавлен от любой экзаменовки. Его статус наследника – это права без обязанностей. Ему от рождения все должны, и много чего – а он никому ничего не должен. Руководителем над множеством людей он становится автоматически, просто по праву рождения.

Ну, и попробуйте такую штуку проделать с умственно-полноценными и вменяемыми людьми в XXI веке! Отсюда и запрос на дебилизацию населения. Ведь если все будут идиотами, то неважно, какой именно идиот занял кресло начальника. Все они друг друга стоят.



Кричащее в развитом обществе противоречие между личными качествами и высоким статусом будет стёрто. Если личных качеств нет ни у кого – то и наследнику они ни к чему. И так справится.

Обезопасить пустого и глупого человека на высоком общественном посту – это свести управленческие функции к наиболее примитивным и простым, общедоступным. А сиё, в свою очередь, означает и примитивизацию всей системы, сведение её к простейшим формам и началам.

Частная собственность порождает кастовую и рабовладельческую АВТОМАТИЗАЦИЮ ЛИДЕРСТВА (как, впрочем, и подчинения – роль раба становится родовым проклятием множества поколений).



Автоматизация лидерства (и любой социальной роли) – упрощает систему, сводит её ко временам варварских королей.

Упрощённая система производства – уже не может обеспечить былого уровня распределения, былого количества благ. Человек, становясь животным, переходит на подножный корм. Расширенные формы воспроизводства благ уходят в область преданий о «золотом веке».

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Мыслящее и разумное существо не может так жить. Это немыслимо для мыслящего существа!

[1] Глава подразделения Unilever в Западной Европе Ян Зейдервелд со страниц Financial Times Deutschland говорит, что в Европу возвращается бедность.



Основная причина растущего снижения доходов жителей Старого Света — полномасштабный кризис зоны евро, который еще далек от своего завершения. Ян Зейдервелд в ситуации стремительно снижающихся прибылей Unilever в Западной Европе предложил новую стратегию: по его мнению, необходимо делать упаковки продуктов меньше, чтобы они выходили дешевле.



Такой подход работает — как в Азии, так теперь и в Европе. Компания Unilever не одинока в изменении своей маркетинговой стратегии в охваченных кризисом европейских странах. Глава отдела международных финансовых проблем Центра европейских экономических исследований профессор Михаэль Шредер говорит, что от европейского кризиса страдают более всего производители продукции, ориентированной на экспорт. Как следствие, слабеет конъюнктура, растет безработица и падает уровень жизни. В ходе исследования британская газета Guardian выяснила, что 83 процента учителей в Великобритании ежедневно видят голодных учеников.



Более половины педагогов говорят, что в последние пару лет голодных школьников стало больше, так как многие британские семьи страдают от уменьшения льгот, безработицы и рецессии в экономике.



Почти половина учителей признались, что подкармливает оголодавших школяров, каждый пятый даже дает им деньги на обед. Почему так происходит? Центр современной семьи в Великобритании провел исследование, продемонстрировавшее последствия падения заработной платы и роста стоимости жизни британцев, а также удорожания товаров и услуг, связанных с воспитанием детей.



Каждый пятый уже не в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, а каждый восьмой молодой житель Туманного Альбиона пропускает обед ради возможности накормить семью.



Уровень безработицы среди жителей от 16 до 24 лет в Италии составляет 28 процентов, в Греции — 43 процента, а в Испании — 51 процент. В Греции около 20 процентов розничных магазинов закрылись. Число суицидов в Греции за последние 12 месяцев выросло на 40 процентов, а сумма долга, правительства Греции, по сведениям МВФ, составляет 160 процентов ВВП страны. В июле 2012 года были обнародованы результаты опроса "Евробарометра", который отслеживает уровень тревоги и беспокойства среди жителей Старого Света.



Оказалось, что 71 процент жителей Евросоюза считает положение экономики своей страны плохим.



Э. Байков

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