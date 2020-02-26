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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

07:44. 26 февраля 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: Reuters
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс, передает РИА Новости.
По мнению Трампа, “действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США”.
“Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине”, — говорится в документе.
Указ 13660 подписал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму. Затем последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50113-tramp-na-god-prodlil-antirossiyskie-sankcii-iz-za-kryma.html

Метки: россия / в мире

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