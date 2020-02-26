Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

По мнению Трампа, “действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США”.

“Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине”, — говорится в документе.

Указ 13660 подписал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму. Затем последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц.