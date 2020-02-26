Главная » Новости Украины и Новороссии

Принуждение Украины к дружбе

22:05. 26 февраля 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

По словам бывшего помощника президента Владислава Суркова, единственный метод нормализации отношений с Киевом — это принуждение силой к братским отношениям. Более того, этот способ, как указал политик, исторически доказал свою эффективность.

С такой позицией согласен и российский политический эксперт, интеллектуал Анатолий Вассерман. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что такое мнение опирается на ход исторических событий.

«К сожалению, я с Сурковым в данном случае вполне согласен, ибо ход исторических событий действительно доказывает, что Украину приходится так или иначе принуждать к дружбе. Причина этого, на мой взгляд, вполне очевидна, потому что украинцы — это часть русского народа. Собственно, если вы поднимете исторические документы, вы убедитесь, что национальность «украинец» вообще отсутствует хоть в русских документах, хоть в польских, хоть в западноевропейских, писавших о России и Польше. Сама идея сделать жителей Запада и Юго-Запада России чем-то нерусским провозглашена публично только в 1864 году», — говорит эксперт.

Однако именно в силу того, что украинцы — это часть русского народа, каждый, кто желает отделить Украину от остальной России, причем неважно, какие цели преследует этот человек, провоцирует конфликт Киева с Москвой.

«Поэтому единственный радикальный способ решить вопрос — это отказ от польской фальшивки «Украина — не Россия» и признание украинцев такой же самобытной и такой же неотъемлемой частью русского народа, как, скажем, архангелогородцы, смоляки или уральцы. А до тех пор, пока этого не сделано, действительно приходится то и дело принуждать Украину к миру именно потому, что любой руководитель Украины, желающий оставаться самостоятельным, для этой цели просто вынужден время от времени провоцировать те или иные силовые антирусские действия», — заключил Анатолий Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/prinuzhdenie-ukrainy-k-druzhbe/

Метки: комментарий, сурков, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2019
... / Егор Еремов Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление... пряника. То есть не методом принуждения. В-третьих, что закон он...
Новости Украины и Новороссии 27 августа 2018
... людей Украины» (ФОТО). 17:00 В Киеве хотят переименовать бульвар Дружбы народов..., подали в суд иск о принуждении Совмина к передаче нам этих... с руководителями заграничных дипломатических представительств Украины и военнослужащими ВСУ глава государства...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2015
...без применения дополнительных мер по принуждению, поставленные задачи военнослужащими выполняться ... филармонии, заслуженный работник культуры Украины Валерий Данилович Гуль. Валерий ...работник культуры Украины», в 2004 году он награжден орденом Дружбы, в ...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...экономической безопасности, экономическим интересам Украины или законным интересам субъектов ...мелкого клерка до мультимиллионера благодаря дружбе с сыном президента Януковича ... завышенным ценам (иногда даже принуждение к таким заказам), хищническая ...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2017
...экстрадиции гражданина на Украину. Иными словами, Украина чрезмерно злоупотребляет ... Индии о ее дружбе с Украиной? Или Киев не...выделенных международными гуманитарными фондами Украине — статья с таким ...есть и другие способы принуждения к миру. Тбилиси вынужден...
Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
... мер физического и психологического принуждения и сильнодействующих психотропных веществ,... Флагман ВМФ Украины «Гетьман Сагайдачный» стоит возле парусника «Дружба». В ряд... законопроекты на рассмотрение Верховной Рады Украины», — говорится в письме. ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)