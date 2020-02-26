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Письмо прокурора Сахова товарищу Сталину

21:22. 26 февраля 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Покаянное письмо прокурора Сахова товарищу Сталину, где он раскаивается в различных грехах и просит сохранить ему жизнь.

Письмо Б.Н. Сахова Секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину. 18 января 1935 г.









РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 209 Л. 210-213

http://istmat.info/node/62267 – цинк

А вот статья Вышинского, где он приводил Сахова в качестве примера того, как не надо работать прокурорскому работнику и требовал судить по закону и с душой.





Сахова расстреляли в 1937 году.
При Хрущеве его не реабилитировали.
Реабилитировали при Горбачеве в 1988.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5668226.html

Метки: 1935, документы, Зиновьев, контрреволюция, репрессии, сахов, сталин

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