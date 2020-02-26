На геопортале РГО опубликована коллекция русских генеральных атласов XVIII – XIX ВВ.

На Геопортале Русского географического общества опубликованы коллекции атласов Российской империи конца первой половины XVIII – начала XIX вв. Это первое полное собрание исторических атласов в высоком разрешении, которое иллюстрирует, как развивалась российская картография на протяжении полувека. Атласы, опубликованные на портале, готовились специалистами Географического департамента Российской императорской Академии наук. Их оригиналы хранятся в картографическом фонде РГО. Карты оцифрованы при поддержке национальной системы платёжных карт "Мир".

Самый старинный из опубликованных атласов – "Атлас Российский". Он датирован 1745 годом. Картографический сборник является первым государственным атласом, охватившим территорию всей Российской империи. В середине XVIII века из-за отсутствия инструментальных съёмок во многих регионах страны более ранние карты охватывали только отдельные её части. Чтобы заполнить пробелы, картографам того времени пришлось не только провести недостающие съёмки, зачастую в труднодоступных местах, но и связать все измерения между собой. В результате продолжительной работы в сборник вошло 19 региональных и одна генеральная карта. Эти материалы отражают представление о географии страны и приграничных территориях в первой половине XVIII в.