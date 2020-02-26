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На геопортале РГО опубликована коллекция русских генеральных атласов XVIII – XIX ВВ.

09:58. 26 февраля 2020 133 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

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Фрагмент карты Симбирского наместничества, 1792 г. Фото с Геопортала РГО

На Геопортале Русского географического общества опубликованы коллекции атласов Российской империи конца первой половины XVIII – начала XIX вв. Это первое полное собрание исторических атласов в высоком разрешении, которое иллюстрирует, как развивалась российская картография на протяжении полувека. Атласы, опубликованные на портале, готовились специалистами Географического департамента Российской императорской Академии наук. Их оригиналы хранятся в картографическом фонде РГО. Карты оцифрованы при поддержке национальной системы платёжных карт "Мир".

Самый старинный из опубликованных атласов – "Атлас Российский". Он датирован 1745 годом. Картографический сборник является первым государственным атласом, охватившим территорию всей Российской империи. В середине XVIII века из-за отсутствия инструментальных съёмок во многих регионах страны более ранние карты охватывали только отдельные её части. Чтобы заполнить пробелы, картографам того времени пришлось не только провести недостающие съёмки, зачастую в труднодоступных местах, но и связать все измерения между собой. В результате продолжительной работы в сборник вошло 19 региональных и одна генеральная карта. Эти материалы отражают представление о географии страны и приграничных территориях в первой половине XVIII в.

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Фрагмент карты Симбирского наместничества, 1792 г. Фото с Геопортала РГО

В 1792 году на основе "Атласа Российского" был составлен новый "Российский атлас". В него вошли исправленные и дополненные версии первого картографического сборника. Новый атлас включил 44 региональные карты и одну генеральную карту страны. По сравнению с предыдущим государственным атласом, она отличается большей точностью и детальностью изображения местности. Каждый из листов атласа дополнен иллюстрированным картушем, на котором в различных образах отражены наиболее характерные особенности региона. Так, картуш Симбирского наместничества иллюстрирует географические особенности региона – реку Волгу, протекающую в пределах наместничества, а также основные занятия населения – сельское хозяйство и рыболовство.

Дальнейшие переиздания атласов дополнялись новыми сведениями по мере изменения территориальных границ. Так, на геопортале появились картографические сборники, датированные 1796 и 1800 годами. При их изучении можно проследить, как со временем расширялась географическая изученность страны, и как эти изменения отражались на страницах новых атласов, которые считались лучшими картографическими произведениями своего времени. Ознакомиться с материалами можно здесь.

Геопортал Русского географического общества – это электронный ресурс, на котором собраны коллекции исторических, топографических и специальных картографических материалов. Все они представлены из фондов РГО и организаций-партнёров Общества. Картографическое собрание РГО начало формироваться с момента его основания в 1845 году. Сегодня оно насчитывает около 40 тысяч уникальных атласов и карт. Эта коллекция регулярно пополняется за счёт картографических и геоинформационных материалов, выпущенных при грантовой поддержке Общества.

Источник: https://www.rgo.ru/ru/article/na-geoportale-rgo-opublikovana-kollekciya-russkih-generalnyh-atlasov-xviii-xix-vv

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14744 1134
    ХОХОЛ 26 февраля 2020 в 10:08

    Пугачёва казнили 1775. До этого никакой Сибири у Ольденбургских не было.

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    • 3239 2743
      ЖенечкаХОХОЛ 26 февраля 2020 в 10:24

      У ольденбурских может и не было.А вот мои земляки в лице тотьмичей Фёдора и Алексея Холодиловых, Петра и Григория Пановых, Степана Черепанова и устюжан Дежнева, Атласова, Булдакова, Неводчикова, Шалаурова, Бахова вполне себе РИ восточными землями приращали.

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  • 14744 1134
    ХОХОЛ 26 февраля 2020 в 10:31

    Вопрос в ДАТАХ.
    До разгрома Пугачёва Европа в Сибири не рулила

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    • 3239 2743
      ЖенечкаХОХОЛ 26 февраля 2020 в 10:46

      Давайте проще:
      У меня бабушка 1917 года рождения дожила до 80 лет и могла рассказать моему племяннику 1990 года рождения, что никакого потопа (условно говоря) не было. То есть временной лаг 70-75 лет. Соответственно, ей никто не рассказал про условный потоп из родившихся в 1840-50 годов, а то бы она рассказала об этом племяннику. А значит, и родившимся в 40-50 годах ничего про катаклизм не рассказали 1770 года рождения. Три звена поколений всего получается, устное творчество веками передается – не могли такие близкие даты забыть. И потомки и родственники осваивавших Сибирь до сих пор живут и свою генеалогию проследить могут. Я своих предков, не всех конечно, до середины 18 века знаю и документы есть. Какие подтасовки дат?

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      • 14744 1134
        ХОХОЛЖенечка 26 февраля 2020 в 10:51

        Речь не о потопе ДАЖЕ а о государственности.
        Европа-Ольденбургские в Сибирь ПРОБИВАЛИСЬ с БОЯМИ.
        До победы над Пугачёвым их там не было. Карты нарисованы ПОЗЖЕ.
        А потоп другая история И это 1707.И не ПОТОП но КАТАСТРОФА.

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        • 3239 2743
          ЖенечкаХОХОЛ 26 февраля 2020 в 11:07

          Капсите сколько хотите. Если оставшиеся метрики и живые потомки первопроходцев Сибири, которые знают свою генеалогию (т.е. кто и когда из их предков родился) для Вас не аргумент, то можно и Вас смело обвинять в кретинизме и идиотизме, как любите делать это Вы. Передавайте большой привет Фоменко!

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