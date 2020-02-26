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Минутка мы все умрём

11:54. 26 февраля 2020 312 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
В России закрывается очередной сахарный завод, сообщают нам, перекрикивая друг дружку, дятлы информационных агентств.

Что в этой новости занятно, ув. друзья?

В этой новости занятно то, что этот очередной завод – стал третьим за сорок дней. Первым, в январе, временно заморозил (это не то же самое, что закрылся, но простим дятлам) работу завод в Башкирии. Затем объявил об остановке производства завод в Татарстане – и вот завод в Тульской области также проинформировал правительство о планах остановить производство.

Ужас?

Ужас. Но есть нюанс. Причина остановки производств – двукратное за год падение цен на сахар. Потому что, чорт побери, в прошлом, 2019 году урожай сахарной свеклы в стране установил многолетний рекорд и, в отличие от иных предыдущих лет вся она, чорт побери, была переработана и ничто не потерялось. Итог – падение цен, и многие производства оказались за гранью рентабельности.

…Так вот, к чему это я.


Сахар – это то самое явление-тянитолкай, у которого в русской медийке два конца, и оба ужасные. За что ни берётся российский медиакласс – непременно оказывается, что он схватился за ужасный конец.

Потому что с одной стороны у него растёт ужасный конец по имени Сахар Подорожал ааааа.

А с другой стороны у него растёт ужасный конец по имени Сахарные Заводы Закрываются ааааааа.

…В действительности жизнь, как мы знаем, выглядит немного иначе. Где розы, там и шипы. Вася бросил бухать и курить, но теперь у него очень мало простого человеческого общения. Лена взяла сделала карьеру, но её многие считают бессердечной. Павлика выгнали с работы, но зато он теперь может пройти курс массажа и откладываемого с осени ведьмака. Пётр выиграл сто миллионов рублей в лотерею и обеспечен на всю жизнь, но пожарная часть лишилась отважного профи.

Новости же занимаются тем, чем слепцы из индийско-британско-маршаковской притчи о слоне, и реальность, достающаяся нам в итоге, производится точно так же по принципу у кого матюгальник мощней: "А так как пятый был силён, Он всем зажал уста. И состоит отныне слон Из одного хвоста".

Ну или из ужасного конца.

Виктор Мараховский

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9810024.html

Метки: производство, Сахар, цены

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1953 1569
    Sergey64 26 февраля 2020 в 12:21

    Статью в защиту дикого капитализма вижу я. А вообще какие-то мутные схемы с Госрезервами – то ли закрома Родины переполнены, то ли хотят задарма их пополнять… В любом случае домашний запас никогда и никому не повредит. В любом случае, как говорится, “будут погромы”.

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    1
  • 4996 3994
    Мирослава 26 февраля 2020 в 13:28

    Сахар-стратегический запас и консервант.Он нужен.Олигархия желает, чтоб мы его потом, после отсутствия отечественного
    продукта по 200 рублей из-за рубежа покупали.В гости со своим сахарком ходить придется.Чая уже сто лет нормального в магазинах не продают.Покупаю у цейлонцев, на фирме, сразу ящик.Может кому то название понадобится, Цейлонский суприм.
    Оранжевая пачка с зеленым рисунком.Раньше он назывался Хайсон Суприм Пекое.

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    1
  • 6833 5343
    марина 26 февраля 2020 в 14:19

    вот как всё поворачивается ,сахар как и соль стратегический продукт,вырастили много свеклы ,отрапортовали ,получили поздравления и вдруг прослезились -цену надо занизить -много на складах-опять беда-остались без ожидаемых прибылей ,а прикрываются остановкой заводов.А у нас вообще директоров прикрыли, пока думают как выкрутиться.Познакомьтесь ,просто супер статья в контексте обсуждаемого и вам полезная.https://cont.ws/@alex-haldey/1594495

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