Минутка мы все умрём



Виктор Мараховский

В России закрывается очередной сахарный завод, сообщают нам, перекрикивая друг дружку, дятлы информационных агентств.Что в этой новости занятно, ув. друзья?В этой новости занятно то, что этот очередной завод – стал третьим за сорок дней. Первым, в январе, временно заморозил (это не то же самое, что закрылся, но простим дятлам) работу завод в Башкирии. Затем объявил об остановке производства завод в Татарстане – и вот завод в Тульской области также проинформировал правительство о планах остановить производство.Ужас?Ужас. Но есть нюанс. Причина остановки производств – двукратное за год падение цен на сахар. Потому что, чорт побери, в прошлом, 2019 году урожай сахарной свеклы в стране установил многолетний рекорд и, в отличие от иных предыдущих лет вся она, чорт побери, была переработана и ничто не потерялось. Итог – падение цен, и многие производства оказались за гранью рентабельности.…Так вот, к чему это я.Сахар – это то самое явление-тянитолкай, у которого в русской медийке два конца, и оба ужасные. За что ни берётся российский медиакласс – непременно оказывается, что он схватился за ужасный конец.Потому что с одной стороны у него растёт ужасный конец по имени Сахар Подорожал ааааа.А с другой стороны у него растёт ужасный конец по имени Сахарные Заводы Закрываются ааааааа.…В действительности жизнь, как мы знаем, выглядит немного иначе. Где розы, там и шипы. Вася бросил бухать и курить, но теперь у него очень мало простого человеческого общения. Лена взяла сделала карьеру, но её многие считают бессердечной. Павлика выгнали с работы, но зато он теперь может пройти курс массажа и откладываемого с осени ведьмака. Пётр выиграл сто миллионов рублей в лотерею и обеспечен на всю жизнь, но пожарная часть лишилась отважного профи.Новости же занимаются тем, чем слепцы из индийско-британско-маршаковской притчи о слоне, и реальность, достающаяся нам в итоге, производится точно так же по принципу у кого матюгальник мощней: "А так как пятый был силён, Он всем зажал уста. И состоит отныне слон Из одного хвоста".Ну или из ужасного конца.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9810024.html