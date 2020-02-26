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Как работает телевидение страны, проигравшей Холодную войну

16:51. 26 февраля 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации.
"Сейчас уже подавляющая часть общества осознаёт вредоносность работы отечественных телеканалов, но мало кто понимает, как технологически выстроена система контроля над ними, и каким образом удаётся направлять их работу на достижение деструктивных целей. Этот момент и постараемся кратко, но целостно осветить в статье."




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4902421.html

Метки: война, Запад, идеология, Россия, СМИ, управление

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14764 1146
    ХОХОЛ 26 февраля 2020 в 17:15

    Вообще-то РОССИЯ холодную войну ВЫИГРАЛА.
    Её не было но ВОЗРОДИЛАСЬ.
    А как работает телевидение проигравшего СССР?
    Да просто.
    На лавочке пузатые старые замполиты корчат друг-другу рожицы

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    1

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