Как работает телевидение страны, проигравшей Холодную войну
16:51. 26 февраля 2020 98 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
"Сейчас уже подавляющая часть общества осознаёт вредоносность работы отечественных телеканалов, но мало кто понимает, как технологически выстроена система контроля над ними, и каким образом удаётся направлять их работу на достижение деструктивных целей. Этот момент и постараемся кратко, но целостно осветить в статье."
"Сейчас уже подавляющая часть общества осознаёт вредоносность работы отечественных телеканалов, но мало кто понимает, как технологически выстроена система контроля над ними, и каким образом удаётся направлять их работу на достижение деструктивных целей. Этот момент и постараемся кратко, но целостно осветить в статье."
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Вообще-то РОССИЯ холодную войну ВЫИГРАЛА.
Её не было но ВОЗРОДИЛАСЬ.
А как работает телевидение проигравшего СССР?
Да просто.
На лавочке пузатые старые замполиты корчат друг-другу рожицы