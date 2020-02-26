И если смотреть на Брестский мир своим умом, то мы увидим, что Брестский мир обострил все противоречия в рядах большевиков и показал уровень мышления и готовности служить интересам страны каждого большевика.

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня Великой Октябрьской революции, без которой народы России ждала участь американских индейцев, но Россия не только забыла, а осудила действия своего спасителя В. И. Ленина. Есть ли будущее у таких потомков? Есть, в том случае если они станут жить своим умом, а не смотреть на историю своей страны глазами американских недоброжелателей России и их слуг внутри отечества.

В 2015 году Россия праздновала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но забыла про Верховного Главнокомандующего, председателя Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР, руководившего фронтом и тылом И. В. Сталина, который свою жизнь посвятил и подчинил интересам России и проживающих на её территории народов.

За Брестский мир все мы, живущие ныне потомки граждан российской державы, должны в ноги поклониться В . И. Ленину. Но большинство потомков его проклинают, как не жалуют и другого спасшего Россию вождя И. В. Сталина. Кто же после этого захочет жизнь свою посвятить России?!



Истинное лицо каждого члена партии стало видно при заключении Брестского мира, и ещё два десятилетия после его заключения партия будет очищаться от лиц, которые могли привести Россию к гибели в любой момент её советской истории.

В 1918 году В. И. Ленину было совсем непросто управлять страной. Дело в том, что при В. И. Ленине и И. В. Сталине государственные решения принимались коллегиально на бюро ЦК и Политбюро соответственно. Имеется достаточно фактов, когда предложения В. И. Ленина и И. В. Сталина не находили поддержки и не были реализованы.



Окончательное решение принимал центральный комитет, а в отдельных случаях и съезд партии. Даже во время Гражданской войны Совет труда и обороны по главным вопросам принимал коллегиальные решения.

Во время Великой Отечественной войны коллегиальные решения принимала ставка Верховного Главнокомандования Государственного комитета обороны (ГКО). В то время понимали, что «один ум хорошо, а два лучше». Причём, как при Ленине, так и при Сталине решения принимались в ходе дискуссий и высказывания присутствующими своих мнений, что поощрялось и первым и вторым лидером нашей страны.

Ленину было чрезвычайно трудно, потому что большинство руководящих работников партии и правительства не разделяло его мнения о необходимости срочного заключения мира с Германией и выхода из Первой мировой войны. Особенно сильную оппозицию представляли собой левые коммунисты во главе с Н. И. Бухариным.



Ленин объяснял, что в России отсутствует армия, которая имеет силы и средства, позволяющие ей противостоять армии Германии с её союзниками. Уровень разваленной промышленности также не позволял вести войну с крупными армиями стран Четверного союза. В. И. Ленин утверждал, что война с Германией приведёт Россию к неминуемой катастрофе.

Он разъяснял: «Взгляните на факты относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ, сапоги, картошку, снаряды, паровозы (в кредит… это не «кабала», не бойтесь! это «только» кредит!).



Она хочет, чтобы мы теперь воевали с Германией. Понятно, почему она должна хотеть этого: потому что, во-первых, мы оттянули бы часть германских сил. Потому, во-вторых, что Советская власть могла бы крахнуть легче всего от несвоевременной военной схватки с германским империализмом» [44, C. 352, том 35].

Казалось бы, наделённые властью руководители должны были понимать, что Советской Республике нужна мирная передышка для восстановления вооружённых сил, хотя бы минимума предприятий промышленности и в целом мобилизации уставшей от войны страны.



Но Бухарин стоял на своём и восклицал: «Русская революция либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами мирового капитала… Международная революция – и только она одна – наше спасение» [46, C. 28].

Бухарин соглашался с оккупацией страны немецкими войсками, с революционной партизанской войной, которая, без сомнения, при войне с регулярными армиями стран Четверного союза приведёт к гибели населения страны, с тем, что Россия с её народами должна или исчезнуть с лица земли, или зажечь огонь мировой революции. Бухарину была совершенно безразлична судьба самой России и её народов.



Как Гитлер хотел через гибель СССР получить мировое господство, так Бухарин хотел через гибель России получить мировую революцию.

Позиция Л. Д. Троцкого была близка к позиции Н. И. Бухарина. В эти напряжённые дни перед угрозой немецкого наступления он тоже патетически восклицал: «И если германский империализм попытается распять нас на колесе своей военной машины, то мы, как Остап к своему отцу, обратимся к нашим старшим братьям на Западе с призывом: "Слышишь?" И международный пролетариат ответит – мы твердо верим в это: – "Слышу!" [70]

Троцкий и его сторонники, как Бухарин и стоящие за ним левые коммунисты, выступали против заключения мира на условиях Германии и её союзников.



Они уверяли, что немецкая армия деморализована, немецкие войска наступать не могут и что на днях в Германии произойдёт революция, которая в любом случае сама остановит немецкое наступление на Советскую Республику.

В настоящее время пишут, что Троцкий ошибся на 11 месяцев, но такие заявления не учитывают целого ряда обстоятельств. Революция в Германии произошла через 11 месяцев только потому, что Германия воевала с Антантой и не воевала с Россией.



Не сумев совершить государственный переворот после октября 1917 года в России, Антанта переместила все свои спецслужбы в Германию и сумела в ноябре 1918 года совершить государственный переворот в Германии.



Благодаря этому перевороту Германия оказалась страной, проигравшей войну. Предпосылки для революции, конечно, в Германии были, но неизвестно, когда бы в Германии произошла революция, не выйди Россия из войны.

Председатель Совнаркома В. И. Ленин настоял на своём, и народный комиссар по иностранным делам (министр иностранных дел) Советской республики Л. Д. Троцкий с советской делегацией 9 января 1918 года прибыл в Брест. Естественно, что Троцкий остался при своём мнении и не выполнил наказ Ленина соглашаться на любые условия и подписать мирный договор.



Когда 18 января 1918 года Германия предъявила свои требования по новой границе, Троцкий своего согласия не дал и 21 января вернулся в Россию.

Германия требовала отделить от России территории Польши, Литвы, часть Латвии и Белоруссии. Без сомнения, Германия хотела эти земли присоединить к своей территории и за счёт них значительно увеличить размеры и мощь германского государства. Какая участь в этом случае ждала поляков, литовцев, латышей и белорусов остаётся только догадываться.



Надо отметить, что для спасения Советской Республики предъявленные требования были приемлемыми, но Троцкий не решился подписать договор и, таким образом, в определённой степени взять на себя ответственность за отдачу другому государству российских земель. Не последнее место, конечно, занимало и его личное мнение по данному вопросу.

За время отсутствия Троцкого решение Ленина стало достоянием всех политических сил. Началась настоящая травля Ленина.



Выяснив, что большинство руководящих работников поддерживают его мнение, Троцкий 29 января 2018 года вернулся в Брест. За время его отсутствия Германия договорилась с представителями Центральной рады Украины и изменила условия мира, значительно их ухудшив.



Но Троцкий, видя, что задержка в подписании договора только ужесточает требования немецкого ультиматума, продолжал проводить так называемый курс «ни мира, ни войны», а Германии нужна была подпись на договоре на немецких условиях.

9 февраля Германия официально заявила, что начнёт наступление, если договор не будет подписан. Ленин посылал Троцкому телеграммы, разъяснял необходимость заключения мирного договора, но Троцкий действовал так, как сам считал нужным. Он надеялся, что после его заявления о том, что Советская Россия прекращает войну с Германий и демобилизует свою армию, Германия не будет наступать против Советской Республики, но ошибся.

13 февраля Германия приняла решение, а 18 февраля немецкая армия начала наступление на Советскую Республику и успешно наступала, оккупируя города Украины и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).



Германия наступала по всему фронту от Балтийского до Чёрного моря. Складывалось впечатление, что Германия решила свергнуть Советскую власть и превратить Россию в свою колонию, а Прибалтику, Польшу и Белоруссию присоединить к Германскому государству. Украину, Крым и Кавказ тоже ждала участь австро-венгерских и немецких колоний.

«30 немецких дивизий ринулись на советскую территорию. 15 из них двигались к советской столице – Петрограду – через Нарву, Псков. Остатки старой армии, находившейся в стадии демобилизации, не устояли. За три дня наступления немцы захватили огромную территорию. Она в три раза превосходила ту, которую немцы заняли за три с половиной года войны» [8, C. 641]. В руки врага попали огромные запасы военного снаряжения.

Всего этого могло не произойти в случае выполнения советской делегацией указания В. И. Ленина о необходимости обязательного заключения в Брест-Литовске мирного договора с Германией на её условиях. Советскую Россию спасло то, что Германия тоже не хотела продолжать войну с нашей страной. Ей, как и нам, нужен был мир, но на её условиях страны-победительницы.



Поэтому призыв Ленина к миру ею был услышан, и 23 февраля, встретив сопротивление Красной Армии, она предъявила советскому правительству ультиматум с условиями мира, которые были намного тяжелее, чем условия мира, предъявленные 9 февраля.

Наступление Германии «отрезвляюще» подействовало на многих работников ЦК партии большевиков, но «шапкозакидательские» настроение ещё сохранялись у значительной части членов ЦК. Такие настроения присутствовали и потому, что страны Антанты считали недопустимым выход Советской Республики из войны с Германией.



Они использовали все возможности своей разведки, пропаганды и дипломатии для того, чтобы Россия не вышла из войны.



За стремление В. И. Ленина выйти из войны с Германией его объявили немецким шпионом, и в нашем недостаточно просвещённом обществе до настоящего времени поддерживается такое мнение.



С другой стороны, народ не хотел воевать и этого не могли не понимать и с этим не могли не считаться члены ЦК.

Несмотря на выдвигаемые обвинения, В. И. Ленин продолжал настаивать на подписании мирного договора. Он заявил, что если его не поддержат, то он выйдет из ЦК. Это в постсоветское время В. И. Ленина с ног до головы облили грязью и представили незначительным политиком.



В то время все понимали, что Ленин – политик мирового масштаба и равных ему среди большевиков нет. Благодаря его уму и воле была сохранена Россия и установилась советская власть.

Все привыкли к гению Ленина, который находил выход из самых сложных ситуаций. Без него Россия и те же члены ЦК могли стать добычей любой из терзающих страну внешних и внутренних сил.



Скорее благодаря пониманию этого, то есть авторитету Ленина, а не личной убеждённости, члены ЦК, при незначительном перевесе голосов, согласились принять немецкие условия и заключить с Германией мир. Договор между Советской Россией с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой, был подписан на условиях стран Четверного союза 3 марта 1918 года.

Согласно этим условиям «от России отторгались значительные территории: Литва, Курляндия, Лифляндия, Эстляндия и часть Белоруссии; на Кавказе к Турции отходил Карс, Ардаган и Батум. Украина и Финляндия признавались самостоятельными государствами.



Германия сохраняла за собой и Моонзундские острова. Всего Страна Советов теряла около 1 млн. квадратных километров (включая Украину)» [17, C. 74].



Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, передать Германии корабли и инфраструктуру Черноморского флота, выплатить контрибуцию в размере 6 млрд. марок и выполнить ряд других невыгодных для России условий.



Сам Ленин называл договор «похабным», но без его подписания Россию ждала гибель. Договор действовал восемь месяцев. В связи с революцией в Германии 13 ноября 1918 года Брестский договор был аннулирован.

Л. Масловский





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