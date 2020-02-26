1696. Адам Олеарий «Описание путешествия в Московию, в Персию и обратно». Часть 1
16:26. 26 февраля 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал: BlackCat
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Киса, ЯП это не лоток!
Прежде чем выкладывать такое, низкопробное (как бы так выразиться, чтобы все поняли, и при этом быть не забаненым) …., кисе стоило бы поизучать то, что оно здесь выложено.