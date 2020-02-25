Жизнь в России глазами американца (ВИДЕО)

Как живётся гражданину США в Москве? С какими трудностями пришлось столкнуться при переезде? В Петербурге лучше или в Москве? На эти и другие вопросы в интервью интернет-каналу «с Филином» ответил американский финансист Джимми Миллер.

Полтора года назад он вместе с семьёй решили переехать в Россию. Джимми родился в Африке, потом жил в Австралии, в КНР, в США. Увлекается рыбалкой, охотой и альпинизмом. После переезда в Москву стал звать сюда и своих друзей, чтобы они тоже увидели, какая здесь жизнь.

«Я бы хотел сказать тем, кто не уверен насчёт визита в Россию, что вы 100 процентов должны приехать. Я пригласил всех своих друзей и клиентов — и все, кто приехали были в шоке и восторге от того, что тут так прекрасно. Они реально думали, что тут мрачный, серый ад, люди ждут хлеба в очередях… У них присутствует старое антисоветское заблуждение про Россию и они удивлены, когда приезжают сюда», — рассказал Миллер.

Он удивлён тем, что «в Москве намного больше богатства, чем почти во всех городах в Америке».

«Я никогда не видел Maybach в Америке, ни одного раза! А тут они постоянно колесят вокруг моей квартиры», — признался американец.

По его мнению, некоторые люди боятся ехать в Россию из-за того негативного имиджа, который был создан западными масс-медиа.

«У меня ещё есть знакомые, которые боятся приехать… К сожалению, СМИ в последнее время говорят всё время про Россию и президента Трампа. Они используют Россию, чтобы привлечь читателей… Я считаю, что это, конечно, печально», — сказал он.

Поэтому и «делает всё, что в его силах, чтобы рассказывать всем, кого встречает, особенно американцам, про свой позитивный опыт в России». Джимми хотел бы, чтобы «Россия и Америка перестали постоянно драться по принципу глаз за глаз».

«Я хочу, чтобы процесс получения визы был облегчён для американцев и россиян. Я знаю, что и для россиян тоже нелегко получить визу в США. Как и американцам тоже нелегко получить визу в Россию», — отметил гражданин США

По его словам, «на данный момент всё больше и больше американцев приезжают сюда в Россию».

«В прошлом году я встречал много американцев. Они приезжают сюда ради науки, чтобы устроиться на работу, ради спорта… Очень много американцев приезжает в Россию ради спорта», — поделился он.

За тот период, что он провёл в российской столице, он убедился в том, что «Москва более безопасна, чем большинство американских городов».

«Это не значит, что тут плохие инциденты не случаются, они случаются по всему миру. Но я чувствую себя в полной безопасности тут по сравнению с многими американскими городами», — сказал Джимми.

За эти полтора года ему «ни один человек не подошёл и не нахамил, и не побеспокоил насчёт политики или из-за того, что он американец».

«Наоборот! Те, кто ко мне подходит, спрашивают: „А вы американец? Я всегда хотел посмотреть на Америку!“. Они практикуют свой английский, они рассказывают про свои путешествия, про Америку. И со временем, когда к тебе относятся с позитивом, а не с негативом, то это постоянно добавляет к чувству, что тут безопасно», — заверил Джимми.

Но не только американцы удивлены величием России и её людьми. Как сообщала «Русская Весна», журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и очень довольна этим впечатлением.

Читайте также: Судьба задержанного в России известного ополченца Донбасса решилась