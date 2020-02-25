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Вирус на триллион, Умер Язов, Немцов в Праге // Галопом по Европам #161

20:57. 25 февраля 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Коронавирус может стоить мировой экономике триллион долларов – посчитал Блумберг;
- В Москве на 96-м году жизни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов;
- Бывших сотрудников спецподразделения «Альфа», арестованных в конце декабря прошлого года,

обвиняют в похищениях и убийствах бизнесменов;
- Бывшего главу ФСИН Реймера освободили условно-досрочно;
- Мэрия Праги предложила назвать площадь перед российским посольством в честь Немцова;
- Мода на стартапы – небольшие коммерческие проекты, живущие за счет инвесторов – изживает себя;
- В Германии сразу в нескольких городах прошли антифашистские шествия – их участники обвиняют

Бундестаг в лояльности к правым и ультраправым;
- Верховный суд Испании рассматривает возвращение термина «ростовщичество»;
- За прошлый год российские судебные приставы продали имущество должников на 15 миллиардов

рублей;
- В России закрываются сразу несколько сахарных заводов;
- Мусорные операторы в 11 регионах страны – на грани банкротства;
- Американский ракетчик-самоучка Майк Хьюз, который пытался доказать, что земля плоская, смог

лишь подтвердить, что она – твердая.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k1xCcuQeUog

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