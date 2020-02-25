Вирус на триллион, Умер Язов, Немцов в Праге // Галопом по Европам #161

В этом выпуске:

- Коронавирус может стоить мировой экономике триллион долларов – посчитал Блумберг;

- В Москве на 96-м году жизни умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов;

- Бывших сотрудников спецподразделения «Альфа», арестованных в конце декабря прошлого года,



обвиняют в похищениях и убийствах бизнесменов;

- Бывшего главу ФСИН Реймера освободили условно-досрочно;

- Мэрия Праги предложила назвать площадь перед российским посольством в честь Немцова;

- Мода на стартапы – небольшие коммерческие проекты, живущие за счет инвесторов – изживает себя;

- В Германии сразу в нескольких городах прошли антифашистские шествия – их участники обвиняют



Бундестаг в лояльности к правым и ультраправым;

- Верховный суд Испании рассматривает возвращение термина «ростовщичество»;

- За прошлый год российские судебные приставы продали имущество должников на 15 миллиардов



рублей;

- В России закрываются сразу несколько сахарных заводов;

- Мусорные операторы в 11 регионах страны – на грани банкротства;

- Американский ракетчик-самоучка Майк Хьюз, который пытался доказать, что земля плоская, смог



лишь подтвердить, что она – твердая.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k1xCcuQeUog