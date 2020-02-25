Главная » Вооруженные силы, История

Умер маршал Язов

09:52. 25 февраля 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Сегодня умер последний министр обороны СССР и последний маршал СССР Дмитрий Язов.

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5663299.html

Метки: ссср, язов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рассказывает маршал Язов
...уже, кстати, покойный: вчера он умер. «ПЕРЕГОВОРЩИКОВ, КОТОРЫЕ ПОЖАЛОВАЛИ В ФОРОС...уже, кстати, покойный: вчера он умер. «ПЕРЕГОВОРЩИКОВ, КОТОРЫЕ ПОЖАЛОВАЛИ В ... 'nstarikov'; var disqus_title = "Рассказывает маршал Язов"; var disqus_config = function () { ...
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
...«антисталинской подлостью». Д.Т. Язов: Заметьте, приступив к анализу ...в одиночку. Отец рано умер, а позже и ...случай в мемуарах Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова.... при Сталине. Главный маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев...
В. Бушин. О русофобии как морали «другого биологического вида»...
... законы, а Горбачев, Крючков, Язов были парализованы укусом ими же... Л.М. Доватора, белоруса; маршала бронетанковых войск И.Е. Катукова...русского и добрался аж до маршала Советского Союза Р.Я. ... было довольно давно, Бакланов умер почти десять лет тому назад...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)