Умер маршал Язов

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...«антисталинской подлостью». Д.Т. Язов: Заметьте, приступив к анализу ...в одиночку. Отец рано умер, а позже и ...случай в мемуарах Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова.... при Сталине. Главный маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев...
... законы, а Горбачев, Крючков, Язов были парализованы укусом ими же... Л.М. Доватора, белоруса; маршала бронетанковых войск И.Е. Катукова...русского и добрался аж до маршала Советского Союза Р.Я. ... было довольно давно, Бакланов умер почти десять лет тому назад...
Возьмем для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?
В новые воплощения вам дорога,человеку не изменившему самому себе прежде всего!
Царство небесное, земля пухом…
Соболезнования родным и близким..