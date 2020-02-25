Ученые МГУ раскрыли состав гомеопатических средств
Вице-президент РАН, академик Алексей Хохолов рассказал об эксперименте, в ходе которого ученые попытались выявить наличие действующих веществ в популярных гомеопатических средствах.
После общения с коллегами из Комиссии РАН по борьбе с лженаукой я решил самостоятельно познакомиться с гомеопатическими и релиз-активными препаратами, используя физико-химические методы. Для этого я купил в аптеке таблетки Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты и отдал их на масс-спектрометрический анализ. Перед праздниками как раз получил результаты. Образцы готовились так:
«Образцы таблеток Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты помещали в микропробирку на 2 мл, добавляли воду (для ВЭЖХ–МС) до 2 мл и сонифицировали в ультразвуковой бане 10 минут при комнатной температуре. Полученные суспензии перемешивали на вортексе в течение 1 мин, затем цетрифугировали 10 мин при 13000 rpm. Из супернатантов отбирали аликвоты по 10 мкл и разбавляли в 10 раз смесью метанол/вода (50/50) (для ВЭЖХ–МС) с добавлением 0,1% муравьиной кислоты (для ВЭЖХ–МС). В бланковые образцы добавляли по 10 мкл воды вместо анализируемых препаратов».
Далее следует более 10 страниц масс-спектрометрических графиков и их описания. Приведу только конечный вывод.
«Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений (кроме сахаров). Предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах, т. е. (10–15 г). Собственно говоря, результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества».
Итак, с точностью до фемтограммов действующего вещества нет, но производители препаратов этого и не скрывают. Они утверждают, что как показывают контрольные испытания «все равно помогает».
Так что у нас на одной чаше весов фундаментальное знание, которое говорит, что в отсутствие молекул вещества его действие невозможно. А на другой чаше весов — некие контрольные испытания.
По ассоциации в голову лезут слова известной песни Тимура Шаова «Свободная частица»: «Закон Кулона не объявишь вне закона». Кстати, песня написана в 2006 году, но актуальности не потеряла. Стоит еще раз послушать.
Алексей Хохлов, академик РАН
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Расстрельный список препаратов
https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
Источник: https://trv-science.ru/2020/02/25/aleksey-xoxlov-o-gomeopatii/
Плацебо.
Но цука оч.дорогое ))
С помощью немецкого гомеопатического препарата я вылечил аденоиды у племянника ( 2,5 годика). Предложенная операция по их удалению не состоялась.
С лекарствами мы болеем всего семь дней, а без лекарств целую неделю :).
Аналогично,но другое заболевание.)Что интересно показательна лютая ненависть фундаменталистов к гомеопатике,в иное время их бы жгли на кострах не задумываясь.)Что касаемо молекул препарата,тут доцент свистит,неоднократно публикуются видеоматериалы как создается гомеопатический продукт.Разбавление доходит до миллионых долей от изначального,естественно не всегда и обнаруживается содержание лекарственного препарата.В остальном это безвредный наполнитель типа глюкозы,что и бесит нынешних инквизиторов.)
Их бесит что это безвредно, да ещё и лечит. Ни безплодие ни сделаешь неизбранным, никакую другую потраву. Никак не сократишь население. Уничтожение населения через лекарства должно приносить прибыль, а для этого нужна монополия, чтобы никто безвредные лекарства не выпускал, монополии в обычных лекарствах они уже добились, мешает гомеопатия. Сам я разочаровался в гомеопатии но их логику понимаю.
Без параллельного приема лекарств, физиопроцедур, промываний, поездок к морю? Только гомеопатия? Название препарата помните?
Да . Еле нашёл . Даже помню название. Похожие шарики, как на картинке. Приём , потом пауза месяц , и ещё раз. На приёме врач , который предлагал операцию , был удивлён.
В 1996 году он назывался ” Иов -малыш” пр-во ФРГ. Два флакона на курс. После первого восстанавливается дыхание. После второго – аденоиды не беспокоят.
По отзывам 27 – “За”, 14 – “Против”. 75 % – приличный результат, если, конечно, обошлось без накрутки ботов. В статье то указаны конкретные 5 видов фуфломецина. Так что не отрицаю наличие и качественных препаратов.
Я Вам сказал о ПРОВЕРЕННОМ действии этого препарата. Буду рад , если , при его наличии, он кому-нибудь поможет. Операция – всегда крутой стресс.
Мне несколько случаев рассказывали об успешном исцелении гомеопатическими препаратами.Сама я использовала всего лишь написанное в книге гомеопата Олега Волошкевича “Подари себе здоровье. Книга для думающих и неравнодушных” избавить меня от часто проявляющегося герпеса.Я ходила тогда вся расписная и болячках на крыльях носа и верхней губе.При чем это выскакивало с завидным постоянством стоило мне понервничать или промочить ноги.Испробовала всё! Ездила на приём в институт вирусологии им.Габрического, где мне профессор перечислил все пилюли и мази, которые я и без него использовала и находила. Тупик.Медицина герпес не лечит.
Гомеопат написал просто и доступно.Уже лет пятнадцать я наслаждаюсь чистым лицом.Герпес может проявиться редко-редко и там будет пару пузырьков и очень быстро проходит.
Послесловие.Почти все зависит от врача, его чутья и тех, кто готовит препараты.Готовить растворы должен добрый и Здоровый человек.От приготовления растворов машинами нет никакого толку.И ещё.У некоторых из династий гомеопатов сохранилась растворы, приготовленные довольно давно, пишут 50 лет назад.Все они Работают и через время.