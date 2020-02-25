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Ученые МГУ раскрыли состав гомеопатических средств

22:02. 25 февраля 2020 200 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

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Вице-президент РАН, академик Алексей Хохолов рассказал об эксперименте, в ходе которого ученые попытались выявить наличие действующих веществ в популярных гомеопатических средствах.

Алексей ХохловАлексей Хохлов

После общения с коллегами из Комиссии РАН по борьбе с лженаукой я решил самостоятельно познакомиться с гомеопатическими и релиз-активными препаратами, используя физико-химические методы. Для этого я купил в аптеке таблетки Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты и отдал их на масс-спектрометрический анализ. Перед праздниками как раз получил результаты. Образцы готовились так:

«Образцы таблеток Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты помещали в микропробирку на 2 мл, добавляли воду (для ВЭЖХ–МС) до 2 мл и сонифицировали в ультразвуковой бане 10 минут при комнатной температуре. Полученные суспензии перемешивали на вортексе в течение 1 мин, затем цетрифугировали 10 мин при 13000 rpm. Из супернатантов отбирали аликвоты по 10 мкл и разбавляли в 10 раз смесью метанол/вода (50/50) (для ВЭЖХ–МС) с добавлением 0,1% муравьиной кислоты (для ВЭЖХ–МС). В бланковые образцы добавляли по 10 мкл воды вместо анализируемых препаратов».

Далее следует более 10 страниц масс-спектрометрических графиков и их описания. Приведу только конечный вывод.

«Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений (кроме сахаров). Предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах, т. е. (10–15 г). Собственно говоря, результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества».

Итак, с точностью до фемтограммов действующего вещества нет, но производители препаратов этого и не скрывают. Они утверждают, что как показывают контрольные испытания «все равно помогает».

Так что у нас на одной чаше весов фундаментальное знание, которое говорит, что в отсутствие молекул вещества его действие невозможно. А на другой чаше весов — некие контрольные испытания.

По ассоциации в голову лезут слова известной песни Тимура Шаова «Свободная частица»: «Закон Кулона не объявишь вне закона». Кстати, песня написана в 2006 году, но актуальности не потеряла. Стоит еще раз послушать.

Алексей Хохлов, академик РАН

facebook.com/permalink.php?story_fbid=899272120489500&id=100012201617152

Расстрельный список препаратов

https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов

 

 

Источник: https://trv-science.ru/2020/02/25/aleksey-xoxlov-o-gomeopatii/

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14720 1126
    ХОХОЛ 25 февраля 2020 в 22:30

    Плацебо.
    Но цука оч.дорогое ))

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  • 8394 7692
    жора шапов 25 февраля 2020 в 22:33

    С помощью немецкого гомеопатического препарата я вылечил аденоиды у племянника ( 2,5 годика). Предложенная операция по их удалению не состоялась.

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    3
    • 14720 1126
      ХОХОЛжора шапов 25 февраля 2020 в 22:38

      С лекарствами мы болеем всего семь дней, а без лекарств целую неделю :).

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    • 37890 19470
      Степанычжора шапов 25 февраля 2020 в 22:39

      Аналогично,но другое заболевание.)Что интересно показательна лютая ненависть фундаменталистов к гомеопатике,в иное время их бы жгли на кострах не задумываясь.)Что касаемо молекул препарата,тут доцент свистит,неоднократно публикуются видеоматериалы как создается гомеопатический продукт.Разбавление доходит до миллионых долей от изначального,естественно не всегда и обнаруживается содержание лекарственного препарата.В остальном это безвредный наполнитель типа глюкозы,что и бесит нынешних инквизиторов.)

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      1
      • 427 319
        Андрей ПоповСтепаныч 25 февраля 2020 в 23:55

        Их бесит что это безвредно, да ещё и лечит. Ни безплодие ни сделаешь неизбранным, никакую другую потраву. Никак не сократишь население. Уничтожение населения через лекарства должно приносить прибыль, а для этого нужна монополия, чтобы никто безвредные лекарства не выпускал, монополии в обычных лекарствах они уже добились, мешает гомеопатия. Сам я разочаровался в гомеопатии но их логику понимаю.

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    • 3229 2733
      Женечкажора шапов 25 февраля 2020 в 22:40

      Без параллельного приема лекарств, физиопроцедур, промываний, поездок к морю? Только гомеопатия? Название препарата помните?

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  • 4975 3973
    Мирослава 25 февраля 2020 в 23:52

    Мне несколько случаев рассказывали об успешном исцелении гомеопатическими препаратами.Сама я использовала всего лишь написанное в книге гомеопата Олега Волошкевича “Подари себе здоровье. Книга для думающих и неравнодушных” избавить меня от часто проявляющегося герпеса.Я ходила тогда вся расписная и болячках на крыльях носа и верхней губе.При чем это выскакивало с завидным постоянством стоило мне понервничать или промочить ноги.Испробовала всё! Ездила на приём в институт вирусологии им.Габрического, где мне профессор перечислил все пилюли и мази, которые я и без него использовала и находила. Тупик.Медицина герпес не лечит.
    Гомеопат написал просто и доступно.Уже лет пятнадцать я наслаждаюсь чистым лицом.Герпес может проявиться редко-редко и там будет пару пузырьков и очень быстро проходит.
    Послесловие.Почти все зависит от врача, его чутья и тех, кто готовит препараты.Готовить растворы должен добрый и Здоровый человек.От приготовления растворов машинами нет никакого толку.И ещё.У некоторых из династий гомеопатов сохранилась растворы, приготовленные довольно давно, пишут 50 лет назад.Все они Работают и через время.

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