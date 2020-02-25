Ученые МГУ раскрыли состав гомеопатических средств

Вице-президент РАН, академик Алексей Хохолов рассказал об эксперименте, в ходе которого ученые попытались выявить наличие действующих веществ в популярных гомеопатических средствах.

Алексей Хохлов

После общения с коллегами из Комиссии РАН по борьбе с лженаукой я решил самостоятельно познакомиться с гомеопатическими и релиз-активными препаратами, используя физико-химические методы. Для этого я купил в аптеке таблетки Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты и отдал их на масс-спектрометрический анализ. Перед праздниками как раз получил результаты. Образцы готовились так:

«Образцы таблеток Анаферона, АртроФоона, Эргоферона, Оциллококцинума и Субетты помещали в микропробирку на 2 мл, добавляли воду (для ВЭЖХ–МС) до 2 мл и сонифицировали в ультразвуковой бане 10 минут при комнатной температуре. Полученные суспензии перемешивали на вортексе в течение 1 мин, затем цетрифугировали 10 мин при 13000 rpm. Из супернатантов отбирали аликвоты по 10 мкл и разбавляли в 10 раз смесью метанол/вода (50/50) (для ВЭЖХ–МС) с добавлением 0,1% муравьиной кислоты (для ВЭЖХ–МС). В бланковые образцы добавляли по 10 мкл воды вместо анализируемых препаратов».

Далее следует более 10 страниц масс-спектрометрических графиков и их описания. Приведу только конечный вывод.

«Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений (кроме сахаров). Предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах, т. е. (10–15 г). Собственно говоря, результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества».

Итак, с точностью до фемтограммов действующего вещества нет, но производители препаратов этого и не скрывают. Они утверждают, что как показывают контрольные испытания «все равно помогает».

Так что у нас на одной чаше весов фундаментальное знание, которое говорит, что в отсутствие молекул вещества его действие невозможно. А на другой чаше весов — некие контрольные испытания.

По ассоциации в голову лезут слова известной песни Тимура Шаова «Свободная частица»: «Закон Кулона не объявишь вне закона». Кстати, песня написана в 2006 году, но актуальности не потеряла. Стоит еще раз послушать.

Алексей Хохлов, академик РАН

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