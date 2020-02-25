Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2020

Ко Дню защитника Отечества группа «Новороссия» презентовала новый клип «Инвалид войны», который их команда снимала почти целый год.

«Самое важное, что может сделать человек в своей жизни — служить Родине». Именно эти слова мы видим на странице Романа Разума, лидера группы «Новороссия» в соцсети «вКонтакте». В официальной группе коллектива более семи тысяч подписчиков. Это люди, которые не равнодушны к судьбе Донбасса и к его жителям.

История о судьбе добровольца Евгения Косенкова, старшего сержанта 7й гвардейской Чистяковской бригады ЛНР, вдохновила музыкантов на создание новой песни в рамках документального фильма «Повесть о настоящем человеке. Наши дни». Это совместный проект киностудии «Лугафильм» и «Казачьей медиа-группы».

Уже первые кадры говорят нам о том, что это посвящение защитникам Донбасса. И треск пламени костра за секунды до гитарного вступления — как послание с передовой. И две гитары, перекликающиеся между собой — звучат с таким трепетом, приглашая к разговору по душам.

«Боже мой, сохрани ты нас от погибели и от тоски! Боже мой, сколько плыть ещё против течения реки… Кто-то теряет след, кто-то совесть, а кто-то любовь. Всё, что осталось во мне — это боль…»

За годы войны только по неофициальным данным на Донбассе погибло несколько тысяч добровольцев. А некоторые выжили, но вернулись инвалидами. Тем не менее, среди них есть те, кто не сдались и продолжают нести службу на позициях народных республик.

«За Отечество, за Россию-мать мы здоровье своё отдавали. И не страшно нам было умирать на родной, на русской, земле. Только я теперь — инвалид войны, не нужны нам все эти медали! Мне бы силу вновь ощутить в ногах, чтобы снова идти воевать…»

По словам участников коллектива, песня «Инвалид войны» вошла в их новый альбом, над которым сейчас ведётся работа. На счету группы — около сотни композиций военно-патриотической тематики.

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