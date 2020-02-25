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Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2020

10:46. 25 февраля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

С казарм ВСУ сорвало свежеотремонтированную крышу (ВИДЕО)

С казарм ВСУ сорвало свежеотремонтированную крышу (ВИДЕО) | Русская весна

В Николаеве сильный ветер сорвал крышу с казарм, которые ремонтировали несколько лет назад. Министерство обороны Украины назначило служебную проверку в связи с инцидентом, сообщила пресс-служба ведомства 24 февраля.

«Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству устанавливается», — отметили в Минобороны Украины.

По информации главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, ремонт сооружения, которое пострадало от непогоды, проводился в 2017 году.

Учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составляет десять лет, Минобороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику.

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До слёз: пронзительный клип о героях-защитниках Донбасса (ВИДЕО)

До слёз: пронзительный клип о героях-защитниках Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

Ко Дню защитника Отечества группа «Новороссия» презентовала новый клип «Инвалид войны», который их команда снимала почти целый год.

«Самое важное, что может сделать человек в своей жизни — служить Родине». Именно эти слова мы видим на странице Романа Разума, лидера группы «Новороссия» в соцсети «вКонтакте». В официальной группе коллектива более семи тысяч подписчиков. Это люди, которые не равнодушны к судьбе Донбасса и к его жителям.

История о судьбе добровольца Евгения Косенкова, старшего сержанта 7й гвардейской Чистяковской бригады ЛНР, вдохновила музыкантов на создание новой песни в рамках документального фильма «Повесть о настоящем человеке. Наши дни». Это совместный проект киностудии «Лугафильм» и «Казачьей медиа-группы».

Уже первые кадры говорят нам о том, что это посвящение защитникам Донбасса. И треск пламени костра за секунды до гитарного вступления — как послание с передовой. И две гитары, перекликающиеся между собой — звучат с таким трепетом, приглашая к разговору по душам.

«Боже мой, сохрани ты нас от погибели и от тоски!

Боже мой, сколько плыть ещё против течения реки…

Кто-то теряет след, кто-то совесть, а кто-то любовь.

Всё, что осталось во мне — это боль…»

За годы войны только по неофициальным данным на Донбассе погибло несколько тысяч добровольцев. А некоторые выжили, но вернулись инвалидами. Тем не менее, среди них есть те, кто не сдались и продолжают нести службу на позициях народных республик.

«За Отечество, за Россию-мать мы здоровье своё отдавали.

И не страшно нам было умирать на родной, на русской, земле.

Только я теперь — инвалид войны, не нужны нам все эти медали!

Мне бы силу вновь ощутить в ногах, чтобы снова идти воевать…»

По словам участников коллектива, песня «Инвалид войны» вошла в их новый альбом, над которым сейчас ведётся работа. На счету группы — около сотни композиций военно-патриотической тематики. 

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За отказ обстреливать ЛНР подполковник проломил лейтенанту череп (ВИДЕО)

За отказ обстреливать ЛНР подполковник проломил лейтенанту череп (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского из 152-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатомётов обстреляли район н. п. Голубовское.

На дебальцевском направлении каратели 59-й бригады ВСУ под командованием военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из 120 и 82-мм минометов район н. п. Нижнее Лозовое.

Всего по территории Республики противник выпустил шестьдесят три различных боеприпаса, в том числе двадцать 152-мм артиллерийских снарядов.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Украинские боевики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, а также размещать военную технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов на подконтрольной территории.

В н. п. Попасная отмечено размещение двух боевых машин пехоты и двух боевых бронированных машин, принадлежащих 72 бригаде. В жилом квартале н. п. Передельское отмечено наличие одного 82-мм миномета «Василек», принадлежащего 46-й бригаде ВСУ.

Данная информация подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ.

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Нам продолжает поступать информация о снижении уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и систематическом употреблении ими спиртных напитков при выполнении задач в зоне «ООС», что выливается в нарушение воинской дисциплины и, как следствие — небоевые потери личного состава.

Так, по информации от наших источников в 40-й бригаде, 23 февраля произошел очередной случай небоевых потерь.

В результате неуставных взаимоотношений между военнослужащими бригады получил травму лейтенант Солочак. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что лейтенанта Солочака избил командир дивизиона подполковник Базыкин. Мотивом избиения был отказ Солочака выполнить приказ по обстрелу населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение города Северодонецка с закрытой черепно-мозговой травмой. По результатам освидетельствования оба военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нанесения военнослужащему тяжких телесных повреждений в подразделение 40-й бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования.

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Метки: компиляция

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