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Сталин, американцы и индустриализация

13:02. 25 февраля 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Неплохой разбор мифов о роли США в проведении индустриализации СССР.



На эту тему уже как-то публиковал материал про отношение Сталина к "учебе у американцев".

«Американская деловитость – это та неукротимая сила, которая не знает и не признает преград, которая размывает своей деловитой настойчивостью все и всякие препятствия, которая не может не довести до конца раз начатое дело, если это даже небольшое дело, и без которой немыслима серьезная строительная работа».

Правда, Сталин тут же предупреждал, что:

«Американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если ее не соединить с русским революционным размахом… Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью – в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе».

Такое отношение Сталина к «американской деловитости» не имело ничего общего с преклонением перед всем американским. Поэтому, реагируя на слова писателя Эмиля Людвига («Я наблюдаю в Советском Союзе исключительное уважение ко всему американскому, я бы сказал даже преклонение перед всем американским, т. е. перед страной доллара, самой последовательной капиталистической страной»), Сталин сказал:

«Вы преувеличиваете. У нас нет никакого особого уважения ко всему американскому. Но мы уважаем американскую деловитость во всем – в промышленности, в технике, в литературе, в жизни. Никогда мы не забываем о том, что САСШ – капиталистическая страна. Но среди американцев много здоровых людей в духовном и физическом отношении, здоровых по своему подходу к работе, к делу. Этой деловитости, этой простоте мы и сочувствуем. Несмотря на то, что Америка высоко развитая капиталистическая страна, там нравы в промышленности, навыки в производстве содержат нечто от демократизма, чего нельзя сказать о старых европейских капиталистических странах, где все еще живет дух барства феодальной аристократии… Наши рабочие-хозяйственники, побывавшие в Америке, сразу подметили эту черту. Они не без некоторого приятного удивления рассказывали, что в Америке в процессе производства трудно отличить с внешней стороны инженера от рабочего. И это им нравится, конечно».

https://colonelcassad.livejournal.com/2623102.html – полностью тут

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5664135.html

Метки: индустриализация, ссср, сталин, США

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