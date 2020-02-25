Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 февраля 2020

На западной окраине города Серакаб, освобожденного от протурецких боевиков в феврале этого года, военнослужащие Сирийской арабской армии и военной полиции ВС России обнаружили во дворе одного из домов пещеру.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

При обследовании пещеры армейцами найдены помещения со складом медикаментов, а также импровизированный полевой госпиталь. Дом с оборудованной пещерой занимали боевики из радикальной экстремистской группировки «Исламская партия Туркестана»* (в основном состоит из нескольких тысяч китайцев), поддерживаемой Анкарой.

Кроме того, военными были обнаружены пищевые консервы турецкого производства и образцы иностранного вооружения. Обнаруженный схрон в очередной раз доказывает тот факт, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получают всестороннюю поддержку от турецкой стороны.

Кроме того, по утверждениям местных жителей, в этой пещере экстремисты оборудовали тюрьму, где содержали плененных солдат правительственных сил.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.