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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 февраля 2020

10:47. 25 февраля 2020 270 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Бои за Найраб. 24.02.2014



Коротко по итогам сегодняшних событий.

В течение дня боевики пытались взять штурмом поселок Найраб и деблокировать турецкий обсервационный пункт на трассе М-4 между Найрабом и Саракибом.
Наступление боевиков (от СНА до "Ан-Нусры" – их там знатный выводок был) поддерживала огнем турецкая артиллерия. Боевикам удалось войти в Найраб, где после обеда начались упорные бои, в которых стороны заявляли существенные потери у оппонентов.
ВКС РФ методично бомбили и продолжают бомбить районы Кминаса, Сармина и окрестностей Найраба. К вечеру, боевикам удалось закрепиться на окраинах поселка и бои переместились уже в сам Найраб. С наступлением темноты ВКС РФ наносила удары уже и по западной части Найраба, что прозрачно намекает на то, что боевики пытаются под прикрытием темноты полностью овладеть поселком и сражение не останавливается. Чем все закончится, узнаем уже завтра. При таких темпах, от поселка скоро мало что останется.


Боевики выложили видео боев за Найраб 18-20 февраля (осторожно, видео 21+), которые в итоге закончились для них неудачно и они были вынуждены отступать из поселка с большими потерями.
Много примечательных кадров, особенно упоротая сцена когда боевики на турецкой БМП ACV-15 пытаются закружить сирийский танк, который никак не успевает довернуть до нее орудие (сценка из World of Tanks)

Между тем, пока кипело сражение за Найраб, Сирийская Армия успешно наступала в Южном Идлибе, освободив за сегодня 14 населенных пунктов и существенную территорию. Боевики отходят в горные районы Завии и к Кафр-Наблу, который скорее всего станет одной из ближайших целей наступления САА. В целом, день остался за САА – покуда боевики при поддержке турок атаковали в лоб Найраб, неся при этом существенные потери, САА заняла часть Идлиба.

В течение дня также заявлялось о гибели турецких солдат в результате одного из авиаударов российской/сирийской авиации (от 10 до 13 200х), но фактических подтверждений пока что нет.
Также нет и каких-либо подтверждений о гибели двух российских военных, которые по заявлениям боевиков якобы погибли в районе Найраба.

Несмотря на все происходящее, совместные патрули российских и турецких военных в Рожаве сегодня проходили без проблем, что снова вызывает к жизни разговоры, что стороны катают договорняк.

Материалы по событиям выкладывались в течение дня тут https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь, завтра будето продолжение) – там много фотографий, карт и фактуры.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО)

Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна

На западной окраине города Серакаб, освобожденного от протурецких боевиков в феврале этого года, военнослужащие Сирийской арабской армии и военной полиции ВС России обнаружили во дворе одного из домов пещеру.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. 

При обследовании пещеры армейцами найдены помещения со складом медикаментов, а также импровизированный полевой госпиталь. Дом с оборудованной пещерой занимали боевики из радикальной экстремистской группировки «Исламская партия Туркестана»* (в основном состоит из нескольких тысяч китайцев), поддерживаемой Анкарой.

Кроме того, военными были обнаружены пищевые консервы турецкого производства и образцы иностранного вооружения. Обнаруженный схрон в очередной раз доказывает тот факт, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получают всестороннюю поддержку от турецкой стороны.

Кроме того, по утверждениям местных жителей, в этой пещере экстремисты оборудовали тюрьму, где содержали плененных солдат правительственных сил.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: военные России обнаружили необычную пещеру врага в Идлибе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

18+ Сирия: Горячая точка на карте Идлиба


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

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