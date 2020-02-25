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Ребёнок – карма родителей. Наталья Усольцева

14:44. 25 февраля 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:

“Душа сама выбирает, через какую семью ей прийти в этот мир. И этот выбор всегда осознан, поскольку в его основе лежит определённое задание. Для начала, «объяснить» что-то родителям. Вопреки расхожему мнению не родители учат детей, а как раз наоборот. Ребёнок – это карма родителей.”

Читает Наталья Усольцева

Ссылка на статью – https://slavradio.org/articles/mudros…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1oC6z-VV_Ws

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