Ребёнок – карма родителей. Наталья Усольцева

“Душа сама выбирает, через какую семью ей прийти в этот мир. И этот выбор всегда осознан, поскольку в его основе лежит определённое задание. Для начала, «объяснить» что-то родителям. Вопреки расхожему мнению не родители учат детей, а как раз наоборот. Ребёнок – это карма родителей.”



Читает Наталья Усольцева



Ссылка на статью – https://slavradio.org/articles/mudros…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1oC6z-VV_Ws