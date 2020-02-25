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Приказано накормить: Указ Путина как экзамен для чиновников на местах

09:01. 25 февраля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Приказано накормить: Указ Путина как экзамен для чиновников на местах | Русская весна

Политический эксперт, автор книги «Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну» и «Миропорядок по-русски» Семён Уралов рассуждает о перспективах выполнения указа Владимира Путина обеспечить школьников питанием.

«В начальных классах российских школ будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Расходы лягут на областные бюджеты.

Региональные власти столкнутся с очередным управленческим вызовом: либо отдавать эту сферу подрядчикам, либо стимулировать региональных производителей.

Сфера общественного питания коррупционно привлекательна. Как на подрядном уровне (завышение стоимости), так и на локальном (воровство и подмена продуктов).

Школьное питание — это санитарные нормы, утвержденное меню и сертифицированное сырье. То есть областные экономисты без труда могут подсчитать в тоннах и центнерах, сколько и каких овощей, фруктов, мяса и молока необходимо в разрезе области/района/школы.

Если региональные власти пойдут на поводу финансового капитала, то весь рынок достанется посредникам. Там, где власть проявит смекалку и волю — возможны интересные эксперименты, которые дадут кумулятивный эффект для региональной экономики. Так, регионы Урала и Сибири могут проводить оптовые закупки овощей и фруктов в Казахстане и Киргизии, строить центры хранения и первичной переработки.

Центральный и Северо-Западный федеральные округа могут обеспечить долгосрочными контрактами южные регионы России и Армению.

В экономическом разрезе района под гарантированные госзаказы будет выгодно заниматься птице- и животноводством, производством молока и т. д.

Федеральной власти, объявившей курс на цифровизацию экономики, можно использовать проект „школьное питание“ для отработки технологий контроля за качеством, мониторингом логистики, ликвидацией ненужных посредников, выявлением недобросовестной конкуренции и выстраиванием обратной связи с каждой школой.

Уверен, что через полгода разница в стоимости усредненного „завтрака школьника“ между регионами будет отличаться в разы. По этой стоимости и будет видно, кто из местных начальников способен к решению управленческих задач, а кто просто администрирует бюджетные потоки».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1582610463

Метки: Новости

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